Юбилей Калининградской области, год 2008-й: победа над «засухой»

По окончании строительства окрестности резервного водохранилища напоминали лунный пейзаж. Но за минувшие годы его берега стали куда живописнее. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Важность этого объекта трудно переоценить. Частые у нас западные ветры несут грязь из залива в Преголю. Брать в это время воду из реки нельзя. Запасы первого водохранилища, построенного еще в 60-х, быстро иссякали. В домах большинства калининградцев краны «пересыхали», а на улицах появлялись бочки с водой…

Строительство второго, резервного водохранилища Южной водопроводной станции № 2 в Малом Борисово началось в неудачное время. В стране шла ломка всего и вся, денег у государства не хватало даже на мизерные бюджетные зарплаты. Так что в середине 90-х эта стройка ввиду отсутствия средств была заморожена. Брошенная техника ржавела на берегу недостроя, сам же объект (в народе – карьер) превратился в еще одно место «дикого» летнего отдыха горожан.

Гром грянул в августе 2003-го. Тогда из-за особенно затяжных нагонных ветров дольше обычного нельзя было брать воду из Преголи. В итоге ЮВС-2 выкачала свои запасы чуть ли не до дна, возникла угроза, возможно, самой серьезной «засухи». К счастью, природа сменила гнев на милость – ветер поменял направление. Однако стало ясно: с резервным водохранилищем тянуть больше нельзя. В 2004-м его строительство возобновили, обещая, что уже в следующем году все будет сделано. Увы, работы замерли в том же 2004-м – опять неожиданно иссякло финансирование.

Снова техника появилась там лишь в 2007-м. Котлован стал расти вширь да вглубь. Но все же не настолько быстро, как хотелось. А нагонные-то ветры никто не отменял. И когда 15 октября 2008-го они опять задули, уже 20 числа в действующем «колодце» ЮВС-2 запаса осталось всего на трое суток. И в городской администрации было принято непопулярное решение: временно ввести в областном центре пониженный режим подачи воды.

Однако вместе с тем чиновники заявили: водопроводная «засуха» из-за нагонных ветров у нас случилась в последний раз! Мол, на днях будет наконец сдано в эксплуатацию второе водохранилище. Вместимость его – 1,8 миллиона кубических метров. В то время как в расположенном по соседству «старом» водохранилище на миллион кубов меньше. И этот-де дополнительный объем надежно избавит Калининград от последствий нагонов.

17 ноября 2008-го резервное водохранилище ввели в эксплуатацию. И природа сразу же устроила проверку, наслав очередной шторм. Но неизбежной ранее «засухи» в кранах не случилось. Ни тогда, ни после. Как показали последние 13 лет, теперь запасов ЮВС-2 хватает даже на самые затяжные нагоны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто в загс крайний?

В 2000-х в области, как и по всей стране, возникла мода жениться в даты, когда трижды повторяется сочетание цифр. Считается, что это – к счастью. И в такие дни стали играть свадьбы заметно чаще, чем обычно.

В 2008 году в «счастливую» дату – 08.08.08 – у нас было заключено рекордное количество браков. Фото: Калининградская областная филармония

Так, 12.12.2012 свои отношения оформили сразу 143 калининградских пары. Хотя это еще мало – ведь то 12 декабря выпало на «несвадебную» среду. Так же, как и 09.09.2009, когда было зарегистрировано «всего» 72 брака.

А что же творилось в загсах, если «счастливые» даты выпадали на пятницу, субботу или воскресенье? В пятницу, 11.11.2011, поженились 200 пар. В субботу, 07.07.2007, – 204. Ну а рекорд пришелся на 08.08.2008 – в ту пятницу было заключено 279 супружеских союзов!

В загсах идут навстречу, массово регистрируя отношения даже в неурочные дни. Однако, поздравляя, напоминают: главное все-таки чувства, а не «счастливые» даты. Впрочем, эта мода сейчас уже неактуальна – ведь месяцев в году всего 12, и ближайшей «счастливой» даты теперь долго ждать.

СКАНДАЛ

Реваншизм не прошел

Весной 2008-го у нас возник скандал из-за вывески на новой гостинице.

Ее построили на Голубых озерах. А назвали – Reich Strasse. Ветераны встали на дыбы. Дожили, дескать, до «фашистских» отелей. За это мы, получается, кровь проливали?!

Администрация гостиницы пыталась спорить. Мол, reich – это значит еще и «богатый». Так что название в переводе – «Богатая улица». А совсем не отсылка к Третьему рейху.

Но эта аргументация никого не убедила, и отель пришлось переименовать. Новое название страшно далеко от калининградских реалий, как говорится, ни к селу, ни к городу. Однако реваншизма и германизации в нем уже никак не усматривается.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

9 января 2008-го у Юлии и Сергея Граховских из Балтийска родились сразу четверо малышей – две девочки и два мальчика. В апреле того же года семья-«рекордсмен» получила новое жилье – четырехкомнатную квартиру в Калининграде. Фото: семейный архив.

10 января 2008-го в Кафедральном соборе на острове Канта состоялась презентация Большого органа.

14 февраля на торговом центре «Акрополь» установили скульптуру ангела – подарок городу от Литвы.

20 марта первый в России аукцион-телемост по продаже земли навели между Москвой и Калининградом. Три участка купили калининградцы, два – москвичи.

12 апреля открылся многофункциональный комплекс «Европа-Центр».

16 апреля губернатор Георгий Боос и глава Росатома Сергей Кириенко подписали соглашение о строительстве Балтийской атомной электростанции.

23 мая на фасаде Фридландских ворот была открыта воссозданная скульптура Фридриха фон Цоллерна, комтура замка Бальга.

24 мая в Гусеве в здании сельхозтехникума открыли после реставрации фреску «Встреча зальцбургских эмигрантов с королем Фридрихом Вильгельмом I в Восточной Пруссии». Созданное в 1912-13 годах «полотно» после войны было закрашено.

5 июня загорелся контейнеровоз «Енисей», стоявший в доке 33-го судоремонтного завода в Балтийске. Погибло десять человек.

13 июня калининградский психиатр Валентина Штейн стала лауреатом национальной премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».

26 июня был устроен первый областной бал медалистов. После официальной части во Дворце спорта «Юность» лучшие выпускники отправились в Рыбную деревню – на дискотеку.

29 июня в облдрамтеатре прошел финал конкурса «Миссис мира-2008», победила певица Камалия Захур из Украины.

19 июля в Мамоново открыли памятник шпротам.

В августе на Олимпийских играх в Китае калининградская синхронистка Наталья Ищенко, выступая в группе, удостоилась золота.

1 сентября в Калининграде открылась православная гимназия.

5 сентября в Черняховске заработал Музей истории.

3 октября перед зданием лицея № 35 был открыт бюст Героя Советского Союза генерала Василия Буткова, имя которого носит эта школа.

В октябре на первенстве мира по самбо среди юниорок в категории до 72 кг лучшей стала калининградская студентка Ольга Захарцова.

12 октября у нас состоялся финал чемпионата страны по боксу, в категории до 81 кг первое место завоевал калининградец Александр Московский.

24 декабря в Балтийске открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Прибой».