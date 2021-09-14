Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 18:29

Юбилей Калининградской области, год 2008-й: победа над «засухой»

13 лет назад в Калининграде наконец-то достроили резервное водохранилище
Владислав РЖЕВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По окончании строительства окрестности резервного водохранилища напоминали лунный пейзаж. Но за минувшие годы его берега стали куда живописнее.

По окончании строительства окрестности резервного водохранилища напоминали лунный пейзаж. Но за минувшие годы его берега стали куда живописнее.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Важность этого объекта трудно переоценить. Частые у нас западные ветры несут грязь из залива в Преголю. Брать в это время воду из реки нельзя. Запасы первого водохранилища, построенного еще в 60-х, быстро иссякали. В домах большинства калининградцев краны «пересыхали», а на улицах появлялись бочки с водой…

Строительство второго, резервного водохранилища Южной водопроводной станции № 2 в Малом Борисово началось в неудачное время. В стране шла ломка всего и вся, денег у государства не хватало даже на мизерные бюджетные зарплаты. Так что в середине 90-х эта стройка ввиду отсутствия средств была заморожена. Брошенная техника ржавела на берегу недостроя, сам же объект (в народе – карьер) превратился в еще одно место «дикого» летнего отдыха горожан.

Гром грянул в августе 2003-го. Тогда из-за особенно затяжных нагонных ветров дольше обычного нельзя было брать воду из Преголи. В итоге ЮВС-2 выкачала свои запасы чуть ли не до дна, возникла угроза, возможно, самой серьезной «засухи». К счастью, природа сменила гнев на милость – ветер поменял направление. Однако стало ясно: с резервным водохранилищем тянуть больше нельзя. В 2004-м его строительство возобновили, обещая, что уже в следующем году все будет сделано. Увы, работы замерли в том же 2004-м – опять неожиданно иссякло финансирование.

Снова техника появилась там лишь в 2007-м. Котлован стал расти вширь да вглубь. Но все же не настолько быстро, как хотелось. А нагонные-то ветры никто не отменял. И когда 15 октября 2008-го они опять задули, уже 20 числа в действующем «колодце» ЮВС-2 запаса осталось всего на трое суток. И в городской администрации было принято непопулярное решение: временно ввести в областном центре пониженный режим подачи воды.

Однако вместе с тем чиновники заявили: водопроводная «засуха» из-за нагонных ветров у нас случилась в последний раз! Мол, на днях будет наконец сдано в эксплуатацию второе водохранилище. Вместимость его – 1,8 миллиона кубических метров. В то время как в расположенном по соседству «старом» водохранилище на миллион кубов меньше. И этот-де дополнительный объем надежно избавит Калининград от последствий нагонов.

17 ноября 2008-го резервное водохранилище ввели в эксплуатацию. И природа сразу же устроила проверку, наслав очередной шторм. Но неизбежной ранее «засухи» в кранах не случилось. Ни тогда, ни после. Как показали последние 13 лет, теперь запасов ЮВС-2 хватает даже на самые затяжные нагоны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто в загс крайний?

В 2000-х в области, как и по всей стране, возникла мода жениться в даты, когда трижды повторяется сочетание цифр. Считается, что это – к счастью. И в такие дни стали играть свадьбы заметно чаще, чем обычно.

В 2008 году в «счастливую» дату – 08.08.08 – у нас было заключено рекордное количество браков.

В 2008 году в «счастливую» дату – 08.08.08 – у нас было заключено рекордное количество браков.

Фото: Калининградская областная филармония

Так, 12.12.2012 свои отношения оформили сразу 143 калининградских пары. Хотя это еще мало – ведь то 12 декабря выпало на «несвадебную» среду. Так же, как и 09.09.2009, когда было зарегистрировано «всего» 72 брака.

А что же творилось в загсах, если «счастливые» даты выпадали на пятницу, субботу или воскресенье? В пятницу, 11.11.2011, поженились 200 пар. В субботу, 07.07.2007, – 204. Ну а рекорд пришелся на 08.08.2008 – в ту пятницу было заключено 279 супружеских союзов!

В загсах идут навстречу, массово регистрируя отношения даже в неурочные дни. Однако, поздравляя, напоминают: главное все-таки чувства, а не «счастливые» даты. Впрочем, эта мода сейчас уже неактуальна – ведь месяцев в году всего 12, и ближайшей «счастливой» даты теперь долго ждать.

СКАНДАЛ

Реваншизм не прошел

Весной 2008-го у нас возник скандал из-за вывески на новой гостинице.

Ее построили на Голубых озерах. А назвали – Reich Strasse. Ветераны встали на дыбы. Дожили, дескать, до «фашистских» отелей. За это мы, получается, кровь проливали?!

Администрация гостиницы пыталась спорить. Мол, reich – это значит еще и «богатый». Так что название в переводе – «Богатая улица». А совсем не отсылка к Третьему рейху.

Но эта аргументация никого не убедила, и отель пришлось переименовать. Новое название страшно далеко от калининградских реалий, как говорится, ни к селу, ни к городу. Однако реваншизма и германизации в нем уже никак не усматривается.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

9 января 2008-го у Юлии и Сергея Граховских из Балтийска родились сразу четверо малышей – две девочки и два мальчика. В апреле того же года семья-«рекордсмен» получила новое жилье – четырехкомнатную квартиру в Калининграде.

9 января 2008-го у Юлии и Сергея Граховских из Балтийска родились сразу четверо малышей – две девочки и два мальчика. В апреле того же года семья-«рекордсмен» получила новое жилье – четырехкомнатную квартиру в Калининграде.

Фото: семейный архив.

10 января 2008-го в Кафедральном соборе на острове Канта состоялась презентация Большого органа.

14 февраля на торговом центре «Акрополь» установили скульптуру ангела – подарок городу от Литвы.

20 марта первый в России аукцион-телемост по продаже земли навели между Москвой и Калининградом. Три участка купили калининградцы, два – москвичи.

12 апреля открылся многофункциональный комплекс «Европа-Центр».

16 апреля губернатор Георгий Боос и глава Росатома Сергей Кириенко подписали соглашение о строительстве Балтийской атомной электростанции.

23 мая на фасаде Фридландских ворот была открыта воссозданная скульптура Фридриха фон Цоллерна, комтура замка Бальга.

24 мая в Гусеве в здании сельхозтехникума открыли после реставрации фреску «Встреча зальцбургских эмигрантов с королем Фридрихом Вильгельмом I в Восточной Пруссии». Созданное в 1912-13 годах «полотно» после войны было закрашено.

5 июня загорелся контейнеровоз «Енисей», стоявший в доке 33-го судоремонтного завода в Балтийске. Погибло десять человек.

13 июня калининградский психиатр Валентина Штейн стала лауреатом национальной премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».

26 июня был устроен первый областной бал медалистов. После официальной части во Дворце спорта «Юность» лучшие выпускники отправились в Рыбную деревню – на дискотеку.

29 июня в облдрамтеатре прошел финал конкурса «Миссис мира-2008», победила певица Камалия Захур из Украины.

19 июля в Мамоново открыли памятник шпротам.

В августе на Олимпийских играх в Китае калининградская синхронистка Наталья Ищенко, выступая в группе, удостоилась золота.

1 сентября в Калининграде открылась православная гимназия.

5 сентября в Черняховске заработал Музей истории.

3 октября перед зданием лицея № 35 был открыт бюст Героя Советского Союза генерала Василия Буткова, имя которого носит эта школа.

В октябре на первенстве мира по самбо среди юниорок в категории до 72 кг лучшей стала калининградская студентка Ольга Захарцова.

12 октября у нас состоялся финал чемпионата страны по боксу, в категории до 81 кг первое место завоевал калининградец Александр Московский.

24 декабря в Балтийске открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Прибой».

История современностиКАРТИНА ДНЯКалининградской области – 75!