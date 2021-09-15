«Не впутывайте нас в это»: спасенные в море калининградки отвернулись от своего героя

Александр Вельдяйкин в тот вечер спас четырех человек. Фото: семейный архив.

Как спасатели стали утопающими

Москвичку Светлану Вельд с мужем Олегом и детьми, а также еще две семьи 12 августа этого года пригласил на свой день рождения их близкий друг из Калининграда Андрей Пахомов. Отмечали на диком пляже между Приморском и поселком Мечниково. Гостей предупредили о разрывных течениях, дав понять, что шутить со стихией не стоит - недавно в море утонули несколько отдыхающих, считавших себя неплохими пловцами. Кстати, все, с кем корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться, отлично помнят, что тем утром на побережье вывесили черные флаги – знак потенциальной опасности. И знающие люди не советовали заходить в море дальше, чем по колено.

- Если честно, несмотря на предупреждения, мы не понимали, что ситуация очень серьезная, - вспоминает Ольга, жена именинника. - Потому что до этого ни разу с подобным не сталкивались. Но тут прибежала женщина с криком «Девочку уносит в море!»

- Эта женщина, на вид ей 43-45 лет, сильно истерила, - добавляет Андрей. – Но сначала никто не подумал, что происходит какая-то катастрофа, решили, что девочка просто плохо плавает, и ее быстро достанут из воды. Это было где-то метров за 300 от места, где мы отдыхали. Появился какой-то активист - поджарый дядька лет 50-ти. Он выстроил всех в цепочку, чтобы ту девочку из моря вытащить. Когда я подошел, девочка, которую спасали, оказалась уже по колено в воде.

- Девочку мы нашей цепочкой выдернули, - объясняет Ольга. - Но всех накрыло волной и разбросало. Добраться до берега из-за течения было невозможно, я увидела подошедшего Андрея и крикнула: «Помоги мне, я тону!»

«Будто вошел в горную реку»

Участники тех событий говорят, что все силы уходили только на то, чтобы удержаться на плаву. Течение тянуло на глубину. Из-за мгновенной смены обстановки никто не мог точно определить, сколько людей оказалось в море.

- Головы то появлялись на поверхности, то исчезали под водой, - рассказывает Андрей. - Катавасия какая-то началась. Я услышал голос жены, зовущей на помощь. Понял, что все очень серьезно, и побежал в воду прямо в шортах, майке и кроссовках. Еще у берега ощутил сильное течение, будто вошел в горную реку. Но у меня рост под два метра и вес около 120 кило, поэтому понадеялся, что смогу удержаться на ногах. Попутно сумел какую-то девчонку поймать и вытолкнуть к берегу – ее подхватил Саша Вельдяйкин. Потом оказалось, это была подружка тонувшей, из-за которой все сюда сбежались.

Тем временем Ольга и ее сестра совершенно выбились из сил.

- Я услышала отчаянный крик сестры: «Больше не могу!» Стала приводить ее в чувство, повторяя: «Сегодня никто не утонет!»

В этот момент к женщинам, наконец, удалось приблизиться Андрею.

- Я протянул жене руку и крикнул: «Хватайся!» Оля моментально вцепилась, а Наташа ухватилась за нее. Попробовал тянуть, но меня вдруг резко швырнуло, и каким-то образом я оказался за ними. В этот момент заметил, что все, кроме нас, уже выбрались. А течение продолжало уносить, до берега было уже метров 50. Стали жуткие мысли появляться: «Каюк, не выберемся уже, как глупо все получилось!» Но тут я увидел на берегу нашего друга Игоря, который показывал рукой, куда надо плыть.

Наконец, Андрей почувствовал под ногами песок, течение стало ослабевать. Подхватил жену и свояченицу, а навстречу уже плыл Саша Вельдяйкин, который и помог всем добраться до суши.

«Саша трижды возвращался в этот ад»

Пока нахлебавшегося воды именинника рвало, а Ольгу и Наталью приводили в чувство, выяснилось, что один человек все-таки не выплыл. Это был Олег Вельдяйкин, который в той злосчастной цепочке стоял ближе всех к берегу.

Олег Вельдяйкин вместе с женой Светланой за месяц до своей гибели. Фото: семейный архив.

- Олегу еще в детстве удалили часть легкого, и на воде он не мог долго держаться, - говорит Андрей. - В ластах плавал, как рыба, а без них просто камнем на дно шел. Но я до конца надеялся, что его просто отнесло течением, и сейчас Олег придет к нам по берегу. Как он погиб, никто не видел.

Главным героем дня оказался сын Олега – Александр, еще не догадывавшийся о судьбе отца. Парень трижды бросался в море, вытаскивая людей из разрывного течения.

- Остальные боялись лезть обратно в воду, ведь сами только что из этой ловушки выбрались, - признается Андрей. - Чтобы снова зайти в этот ад, требуется настоящее мужество. Когда прыгаешь в море и понимаешь, что тебя ждет… для меня это все равно, что в кипящее масло прыгнуть. В общем, кроме Саши, себе никто такого позволить не смог.

Сильнее всех пострадали Ольга и Наталья, их отвезли в больницу прибывшие на место спасатели. Среди спасенных Александром оказалась и Регина, прибежавшая за помощью. Она всех благодарила.

– Мы похоронили Олега во Взморье, и Регина даже была на похоронах, обещала ухаживать за могилой, - продолжает Андрей. - Но когда моя супруга позвонила ей и попросила подписать коллективное обращение по поводу Саши, сказала что-то вроде: «Спасибо вам, конечно, но…» И вот после этого «но» все стало понятно. Там, видимо, своя логика какая-то. Может, она посчитала, что мы хотим ее виноватой сделать. Чужая душа – потемки.

Без ходатайства награды не достоин?

После похорон Олега его школьный друг Борис Лаврентьев обратился в МЧС, чтобы инициировать награждение Александра, спасшего в тот день четырех человек. И тут начались странности.

- Борису ответили: «Обращайтесь в прессу» и посоветовали собрать ходатайства от имени спасенных, - рассказывает Светлана Вельд, вдова Олега. – И он начал обзванивать тех, кого, которых спасали мой сын и муж. Но когда очередь дошла до Регины и ее дочери, они попросили «не вмешивать их в эту ситуацию». Когда же я сама захотела поговорить с ними, меня просто заблокировали.

К сожалению, пообщаться с Региной у нас тоже не получилось – женщина не отвечала на звонки. Тем временем, родственники и друзья Олега Вельдяйкина надеются, что на героический поступок его сына все же обратят внимание и без ходатайства спасенных.

На днях Светлана Вельд опубликовала в Фейсбуке эмоциональный пост:

«Никогда никого не спасайте, если это хоть на 0,0000001 процент может угрожать вашей жизни или здоровью, - написала женщина. – Подумайте о своих близких, а не о тех, кто там горит, тонет, взрывается, разбивается, болеет и т.п. Проходите мимо, куда шли. Знайте, что (в случае трагического для спасающего исхода – Ред.) вашим родственникам придется пройти через ад опознаний, допросов, похорон, поминок. И хорошо, если у вас в этот момент окажутся рядом друзья и родственники, которые в состоянии помочь вам это все оплатить и пережить».