«Один преградил дорогу, второй остался в кустах»: дикие лисы устроили облаву на водителей под Калининградом

Вымогать еду подошел самый смелый из «банды». Фото: Юрий ГРОЗМАНИ.

За последние дни в социальных сетях часто появляются сообщения о незапланированном знакомстве калининградцев с лисами. Так, свое общение с целой группой рыжих и хвостатых описал в Фейсбуке калининградский журналист Юрий Грозмани.

- Нас остановила группа с решительными намерениями, - написал Юрий Грозмани. - Один преградил дорогу. Другой подошел к водительской дверце. Третий остался в засаде - в кустах. Они молчали, стояли неподвижно. Тот, что был главным, буравил нас своим взглядом.

Юрий пояснил, что встреча с лисами случилась на шоссе между поселком Корнево и Багратионовском.

- Это произошло на пустынном шоссе, ведущем в Багратионовск. Мы отъехали от поселка Корнево всего километра на два-три. К самой трассе почти вплотную подступал густой лес. Вдруг замечаю впереди какое-то шевеление на дороге. Нет, не птицы. Может, кот? В лесу? Абсурд! Приближаемся. Там целых три животных! С огромными хвостами! Увидев автомобиль, они и не подумали убегать. Наоборот, один из лисов отделился от группы, вышел на середину дороги и преградил нам путь. Пришлось остановиться…

Юрий описал поведение невеселой компании так, словно дело имел с настоящими бандитами-вымогателями.

- Тот, что оказался у моей дверцы, вытянул голову и через опущенное стекло стал заглядывать в салон. Взгляд обитателя Корневского леса - суровый. Без признаков дружелюбия. Деловая хватка и уверенность, - сообщил журналист.

В результате лисы съели почти все запасы путешественников.

- На ура ушло не только куриное филе, днестровский салат и бутерброды с сыром. Но, кто бы мог подумать, все булочки с абрикосовым джемом. Бородинский хлеб и английский чай они оставили нам, - констатировал калининградец.

Добавим, по данным портала «Клопс», на улице Емельянова лиса забралась на территорию частного дома и очень долго ела опавшие сливы.

Видели лис на улицах Киевской, Батальной, Камской (ближе к Окружной).

- Лиса была каждый вечер на прошлой неделе, а сейчас не видно, - приводит слова калининградки издание. - Муж ее даже колбасой кормил, она приходила, брала из рук, уходила потом. Так было несколько дней подряд. Она прям ручная была.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не формируйте попрошайничество!»

Светлана СОКОЛОВА, директор Калининградского зоопарка:

- Самое лучшее при встрече с лисой - не делать ничего! Животные много где (в мире) приходят в города. Причины тому - и снижение числа охотников, и их собственная адаптация к жизни рядом с человеком, где есть много легкой добычи. И если пытаться вступать с ними в контакт, то есть риски как для людей (например, быть укушенными, а лисы являются переносчиками бешенства), так и для животных, которым никакие подачки точно не нужны.

Еще важно знать, что подкармливать животных опасно. Это формирует у них попрошайничество, что может повлечь за собой проявление агрессии, лисы в результате могут стать небезопасными для человека.