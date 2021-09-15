«Совигрипп» или «Ультрикс квадри»?: 9 наивных вопросов о вакцинации против гриппа

До 1 декабря планируется привить не менее 60% населения. Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне длящейся вот уже второй год пандемии коронавируса все как-то позабыли о другой серьезной инфекции, которой до этого уделялось повышенное внимание. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы в связи с начавшейся еще одной прививочной кампанией.

1. Где можно привиться от гриппа?

- В настоящее время привиться можно во всех муниципалитетах Калининградской области, - прокомментировали в региональном правительстве. - Не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах иммунизации от коронавирусной инфекции.

2. Когда эффективнее всего получить прививку?

- С сентября по ноябрь самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

3. Когда планировать прививку, если только что вакцинировался против коронавируса?

- Тем, кто уже привился от COVID-19, вакцинироваться от гриппа можно не менее чем через 30 дней после завершения иммунизации от коронавируса, - рассказали в региональном правительстве.

4. Что известно о вакцине против гриппа сезона-2021/2022?

- По информации минздрава Калининградской области, в наш регион поступила вакцина «Ультрикс квадри» (вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная) и «Совигрипп» (инактивированная субъединичная вакцина), - написала на своей странице в Инстаграме главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова. - Вакцинация предусмотрена для лиц, определенных национальным календарем прививок, самых уязвимых групп: дети, пожилые, беременные, лица, страдающие хроническими заболеваниями, а также представители профессий, контактирующих с большим количеством людей.

- В мире продолжают циркулировать штаммы вируса гриппа, подобные тому, который вызвал пандемию в 2009-2010 годах (А/H1N1/pdm2009 - «свиной» грипп). Он считается одним из опасных, так как может вызывать довольно тяжелое течение заболевания и привести к вирусной пневмонии. Именно два таких новых штамма вируса гриппа типа А были рекомендованы ВОЗ для включения в вакцины сезона-2021/2022, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

5. Чем отличаются трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа?

В состав трехвалентных вакцин включены три штамма вируса гриппа: два штамма типа А и один типа В. В четырехвалентной вакцине добавлен еще один, четвертый штамм В. Поэтому четырехвалентные вакцины считаются более эффективными - так как они защищают от большего количества вариаций вируса.

6. Если я сделал прививку от гриппа, она поможет мне не заболеть коронавирусом?

Нет, потому что это разные инфекции и разные вирусы. Для того чтобы защитить себя от гриппа и COVID-19 необходимо пройти вакцинацию как от коронавируса, так и от гриппа. Интервал между этими разными вакцинами должен быть 1 месяц. Помните, что одновременное заражение гриппом и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.

По клинической картине грипп и COVID-19 часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией.

7. Можно ли делать прививку от гриппа и COVID-19 в один день?

- Нет, интервал между прививками должен составлять 1 месяц, - не устают отвечать на этот вопрос врачи.

Если вы еще не сделали прививку ни от коронавируса, ни от гриппа, то сначала вам нужно пройти двухэтапную вакцинацию от коронавируса и спустя месяц после введения второго компонента вакцины от COVID-19 провакцинироваться от гриппа. Если срок вакцинации от COVID-19 еще не подошел (например, вы перенесли эту инфекцию или проходили вакцинацию от коронавируса менее 6 месяцев назад, то можно сначала провакцинироваться от гриппа, а через месяц прийти на вакцинацию от коронавируса.

8. Можно ли делать одновременно прививку от гриппа и от пневмонии?

Да! Прививки от гриппа и пневмококка группам риска (например, пожилым) могут делать в один день.

9. Кому прививку нужно делать в первую очередь?

От гриппа рекомендуется прививаться прежде всего тем, кто входит в группу риска по тяжелому течению этой инфекции.

Согласно национальному календарю прививок в этот контингент входят:

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1-11-х классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг);

- лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

КОНКРЕТНО

По данным регионального министерства здравоохранения на 6 сентября, в Калининградскую область поставлена первая партия отечественной вакцины от гриппа для взрослых в количестве 279 тысяч доз, закупленной в рамках Национального календаря прививок за счет федерального бюджета. Также поступило 14 780 тысяч доз вакцины для иммунизации детей и беременных женщин. До 1 декабря планируется привить не менее 60% населения. В связи с этим для поставки в регион заявлено 607 200 доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета. Помимо этого, дополнительно поступят 22,5 тысячи доз вакцины, приобретенные за средства облбюджета в размере 5 миллионов рублей.