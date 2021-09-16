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Общество16 сентября 2021 12:19

Как я искал в Калининграде работу за 40 тысяч в месяц

Оказалось, есть места, где можно получить достойную зарплату, вот только найти их крайне сложно
Иван МАРКОВ
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Корреспондент Иван Марков лично убедился, что приличные деньги готовы платить далеко не везде.

Корреспондент Иван Марков лично убедился, что приличные деньги готовы платить далеко не везде.

Фото: Иван МАРКОВ

Недавно в калининградских СМИ появилась информация о размере средней зарплаты в нашем регионе - она якобы составляет 41 тысячу рублей. Портал trud.com сообщает, что среднестатистический калининградец в месяц зарабатывает 36 074 рубля. Росстат приводит данные этого года о заработной плате в 35 854 рубля (для сравнения, в 2020-м она равнялась 37 497 рублям). А как на самом деле? Легко ли найти хорошо оплачиваемую работу и что для этого нужно уметь? Корреспондент «Комсомолки» решил прояснить ситуацию лично.

«Приезжайте, у нас весело!»

Это потерять работу сейчас проще простого, а вот чтобы найти ее, нужно сильно поднапрячься. Для начала я решил разузнать о вакансии по собственному профилю. Во-первых, все-таки для себя место подбираю, во-вторых, журфак БФУ продолжает ежегодно выпускать молодых специалистов, которым нужно куда-то трудоустраиваться, в-третьих, в Калининград в поисках лучшей жизни едут коллеги из других регионов.

Оказалось, сайт центра занятости на всю область предлагает место в единственном печатном издании – районной газете, раскрывать название которой не буду. Скажу лишь, что от Калининграда до того райцентра ехать больше сотни километров. На сайте говорилось о ставке старшего корреспондента в размере 20 тысяч рублей. Но в самой редакции сообщили, что готовы платить больше - от 25 до 30 тысяч. Правда, решать проблемы с жильем придется самостоятельно.

- К нам приезжал уже на разведку журналист с Таймыра, немного пожил и поработал даже, - рассказали мне. - Из его опыта могу сказать, что снять квартиру у нас можно за 4 тысячи рублей. Ну, коммуналку еще, конечно, платить придется. Но зато какая работа! Главное - писать интересно. Приезжайте, у нас весело!

В поисках хзаработка всегда поможет креативный подход.

В поисках хзаработка всегда поможет креативный подход.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Я прикинул, что если действительно буду зарабатывать в месяц 30 тысяч рублей, а за жилье платить 6-7 тысяч рублей, то остальное можно будет тратить на еду, одежду и необходимые мелочи. В принципе, будь я несемейный человек, можно было бы и согласиться. Заодно отдохнуть от большого города. Но задача у меня другая, нужно искать что-то более денежное, а значит, придется проконсультироваться непосредственно в центре занятости.

«Теперь главное - не проспать»

Я помнил, что нужное мне учреждение находится на Советском проспекте (да и поисковик Google направлял туда же), но, приехав на место, «поцеловал дверь» с объявлением. В объявлении говорилось, что центр переехал в дом № 5а на улице Калязинской. Там же имелось предупреждение о приеме граждан только по предварительной записи. Записываться я, конечно, не стал, просто отправился по указанному адресу.

Надо сказать, ощущение от нового офиса специалистов по рекрутингу у меня осталось… скажем так, не очень. Если раньше их штаб-квартира находилась на оживленной улице, то теперь расположилась в глубине каких-то малоприятных дворов. Идти нужно было мимо гаражей, мусорного контейнера, секонд-хенда, шиномонтажек и автосервисов, автозаправки и отдела полиции. Наконец показалась коробка здания, на котором с двух сторон красовались выпуклые буквы «Работа России».

Так выглядит новый офис Центра занятости на улице Калязинской.

Так выглядит новый офис Центра занятости на улице Калязинской.

Фото: Иван МАРКОВ

У входа я неожиданно повстречал своего давнего знакомого - назовем его Колей. Оказалось, в отличие от меня он искал работу по-настоящему. Проработав до этого 15 лет по одной специальности, решил, что с него хватит.

- Все это время приходилось заниматься техническими средствами охраны, устанавливать и обслуживать оборудование, - рассказал Коля. - Когда начались свистопляски с курсом валют и стоимостью бензина, наше руководство поджалось чуть-чуть и сказало, что расценки поднимать не будет. В итоге доходы упали, я еще немного побарахтался и понял, что ловить здесь больше нечего. Уволился в начале лета, сначала отоспался, отдохнул немного, а сюда впервые пришел в конце июля. И угодил в какую-то канитель.

Приятель объяснил, что в центре занятости теперь не то что раньше. Мол, практически невозможно получить хотя бы нормальную консультацию. А уж пособие по безработице выбить еще более непросто.

- Они меня направили на веб-сайт, где надо пройти регистрацию через «Госуслуги». Там вроде как должна появляться кнопка «Подать заявление». У меня долго не получалось, потому что эта проклятая кнопка все никак не появлялась. Бился несколько дней, пока все сложилось. Ну, кнопку нажал, и мне пришло сообщение: «Явитесь для перерегистрации, свое время узнаете в личном кабинете». Личный кабинет уже на третьем каком-то сайте находится, и я там залогиниться так и не смог. И сюда пришел, чтобы мне просто помогли. Вроде как разобрались, талон выдали на определенное время. Теперь главное - не проспать.

Жертва зарплаты в конверте

В центре занятости Коле сказали, что по его специальности - инженер технических средств охраны - вакансий нет. Да и 35-37 тысяч рублей, которые получал на прежнем месте работы, его теперь не устраивают. По объявлениям удалось найти контору, которая готова платить 45 тысяч, но нужен сотрудник со своим автомобилем, а он у Коли в вечном ремонте.

- Я сейчас согласен только на зарплату 50 тысяч с плюсом, - признался Коля. - Но такую еще найти надо. Что касается пособия, то оно назначается в зависимости от стажа. Сказали, что это 75% от средней белой зарплаты, но не больше МРОТ (для нашего региона он сейчас составляет 12 130 рублей. - Ред.). Но мне заплатят 10 500, потому что официальный оклад у меня был 14 тысяч, а остальное получал в конверте.

На этом мы с Колей расстались, и я пошел за консультацией. Девушка в белой сорочке преградила дорогу и поинтересовалась целью моего визита. Список вакансий, который я попросил, показывать не стала.

- Вон компьютеры стоят, можете за любой сесть и поискать самостоятельно, - указала она в зал.

Компьютер у меня и дома есть, но все-таки решил подчиниться, заодно и понаблюдать. Атмосфера в конторе стояла гнетущая. Угрюмые молодые люди, видимо, потерявшие работу в последние месяцы, сидели и ждали, когда их вызовут. Оказалось, все они просто вставали на учет, чтобы в лучшем случае получать 12 130 рублей первые три месяца поисков нового места (в последующие три месяца положено только 5 000 рублей). Я вспомнил, что под лежачий камень вода не течет, и решил продолжать самостоятельно звонить по объявлениям. Сначала - по тем, которые расклеивают на столбах.

«Бальзаковский возраст» или…

Надо сказать, примерно лет 10 назад я уже пытался найти работу по уличным объявлениям, и ничем хорошим это не закончилось. Поэтому было предчувствие, что и на сей раз не повезет. Сначала исключительно ради интереса позвонил по номеру, указанному под предложением «Приму на работу в офис женщину бальзаковского возраста». Интересно, почему вакансия рассчитана именно на эту категорию? Но девушку на другом конце провода мужской голос не удивил.

- Где объявление увидели? Сколько вам лет? В какой сфере работали? - засыпала она вопросами.

- Мне 32, работал в продажах, - соврал я.

- У нас есть торговое направление, занимаемся средним и крупным оптом. Продаем товары повседневного спроса: текстиль, продукты питания, товары по уходу за домом. Но работа проходит в офисе, она административного характера.

- Так что делать-то надо?

- Работать с людьми, вести документацию. Но мы принимаем только по результатам собеседования.

Вопрос о зарплате девушку явно насторожил, но она все-таки ответила.

- При пятидневке с 9 до 17 часов в первый месяц можно рассчитывать на 25-26 тысяч рублей.

- Маловато, конечно, - неосторожно посетовал я, о чем тут же пожалел.

- А где вы найдете работу, чтобы вам сразу «полтос» кинули? - надменно обронила собеседница. - Вы что, смеетесь, что ли? Все-таки сейчас уже не те времена. Если что-то не нравится, идите и ищите тогда!

После этого в трубке послышались короткие гудки.

Голос из девяностых

Следующее объявление обещало работу «носившим погоны». Теперь трубку взял мужчина с голосом прапорщика из «Армейского магазина». Он тоже сначала спросил, где я увидел объявление (видимо, от этого зависело, получит расклейщик премию или нет). Оказалось, что кроме бывших людей в погонах по этому номеру могут трудоустроить и экс-моряков.

- Наша международная торговая компания расширяется, - выдал заученную фразу «прапор», и сразу повеяло девяностыми. - Поэтому мы открываем новый отдел и набираем штат сотрудников. Должности разные, так что предварительно проводим собеседование, чтобы понять, для чего именно человек нам подходит. Сами-то работаете или на пенсии? Если заинтересовались, подходите в понедельник.

Когда я спросил, в чем конкретно будет заключаться работа и какой ожидается заработок, «прапор» было смутился, но потом, видимо, пошарил по столу и нашел подсказку.

- Прием входящих звонков, - начал перечислять он, - оформление накладных, ведение статистической отчетности и информирование клиентов о наличии товара. Работа в офисе с людьми и документами.

- Подождите, а погоны-то здесь при чем? - удивляюсь я.

- Сам я бывший военнослужащий, поэтому подбираю команду дисциплинированных и исполнительных ребят, - отчеканил работодатель.

Далее он пообещал зарплату в 20-25 тысяч рублей в первые месяцы, однако «поплыл» после просьбы описать коллектив.

- У нас… эээ… набираются сотрудники, потом они, как только много народу появляется, отсоединяются в отдельный офис, и мы набираем новых, вот, - бубнил так называемый военный.

Мне стало понятно, что с этой «фирмой» лучше не связываться.

«У нас не липа, а сливочная помадка!»

Решено: больше не беру объявления, где нет конкретики. И действительно, стоило позвонить на производство, как сотрудник отдела кадров сразу начал задавать вполне конкретные вопросы.

- Где вы живете? В Калининграде? А близко к Северному вокзалу? Вы подумайте! Мы в Гурьевске находимся, и смена вас ждать не будет, если опоздаете.

- То есть я на настоящее объявление попал? Не липа у вас?

- Да я уже устала всем говорить, что это не липа! - эмоционально отреагировала девушка. - Так, какая улица у вас? Красносельская? В 7.27 надо быть на Северном вокзале и садиться в электричку. Новое производство только запускается, будем делать сливочную помадку. Как только троих варщиков наберем (по одному на смену), начнем. График простой: день работаете (с 8 утра до 8 вечера) - день дома и выходите в ночь, далее отсыпной выходной и еще день отдыхаете.

Правда, тут был желателен опыт работы на производстве, которым я, увы, не обладал.

- Без опыта хуже, - честно предупредили меня. - Оборудование сложное, если не на ту кнопочку нажмете, 250 килограммов ценнейшего продукта будет загублено. В день необходимо 3 или 4 варки делать, в первом случае зарплата будет 40 тысяч рублей в месяц, во втором - до 50 тысяч.

Ура, поставленную задачу я выполнил, работу за 40-50 тысяч нашел! Теперь осталось только собеседование не проспать…

В ТЕМУ

Что, где и за какую зарплату

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в августе-сентябре этого года калининградские работодатели разместили объявления о почти 9 000 вакансиях со средней зарплатой на уровне 41 тысячи рублей. При этом 71% вакансий предполагает доход от 30 тысяч рублей, в 22% случаев обещают зарплату от 65 тысяч рублей, в 13% - от 100 000 рублей.

Большая часть высокооплачиваемых вакансий (более 2 000) - в сфере продаж. Например, в Калининграде можно получить должность продавца с зарплатой от 46 до 72 тысяч рублей (без вычета налогов), комплектовщика с зарплатой до 42 500 рублей, а продавцы-консультанты могут заработать от 45 до 55 тысяч рублей «грязными».

Более 630 «дорогих» вакансий имеются на транспорте. Сборщик заказов на склад может получать до 46 тысяч рублей, водитель-экспедитор - от 50 до 60 тысяч рублей, а диспетчер-логист - от 40 тысяч рублей.

Почти 500 вакансий обещают хорошие деньги «синим воротничкам», то есть квалифицированным рабочим. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию «стоит» от 70 до 90 тысяч рублей, мастер стекольного цеха - от 45 до 50 тысяч рублей, а оператор автоматических и полуавтоматических линий - от 40 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе предлагаются свыше 460 хорошо оплачиваемых вакансий на производстве, а также более 450 - в строительной отрасли.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ