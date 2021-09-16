Литературный театр Калининграда оказался под угрозой уничтожения

Спектакль «Гробовщик» по произведениям Пушкина в Литтеатре поставил Александр Смирнов. Фото: Литературный театр

Свой 48-й сезон Литературный театр уже вполне привычно встречает без собственной сцены, которую теперь обещают отремонтировать к декабрю 2022-го, и, что абсолютно непривычно, без своего бессменного руководителя Альберта Михайлова, скончавшегося в марте этого года. Но даже после столь тяжелой потери любительский коллектив не распался (как, возможно, кто-то ожидал), а объявил о том, что намерен продолжать свою творческую деятельность.

«Лирик» с дипломом «физика»

Однако без режиссера-руководителя труппе нельзя, и в мае общее собрание актеров единогласно выбрало на эту должность Александра Смирнова. Нужно заметить, что один из ветеранов театра - еще и вполне успешный режиссер, за плечами которого больше десятка спектаклей, поставленных в «Литературном», а также успешные постановки на сцене областной филармонии. Последние 20 лет Александр, помимо режиссуры, осуществляет также функции сценографа и художника-постановщика. То есть театральное дело знает досконально и в самых разных аспектах. Казалось бы, чего еще желать?

Оказалось, есть чего. Точнее, кого.

Александр Смирнов блистал на сцене во многих актерских ролях. Фото: Литературный театр

Это выяснилось после ходатайства труппы с информацией о состоявшихся выборах главрежа на имя директора областного центра культуры молодежи, в котором сейчас базируется Литтеатр. Анастасия Пирожникова в ответ сообщила, что удовлетворить надежды и чаяния коллектива можно… «в случае если Смирнов Александр Михайлович представит документальное подтверждение о профессиональном образовании».

Дело в том, что согласно полученному еще в 1979-м диплому Смирнов никакой не «лирик», а «физик» - причем самый настоящий, окончивший физмат Калининградского госуниверситета (нынешний БФУ имени Канта). Так ведь и Литературный театр - любительский, а не профессиональный.

ОЦКМ предложил два способа решения возникшей проблемы: или коллектив выдвигает другого кандидата, с подходящими «корочками», или у руля «Литературного» встает человек посторонний, но соответствующий требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011. Но самое главное - если ни один из этих вариантов труппу не устроит, руководство центра «будет вынуждено рассмотреть вопрос о переформировании штатного любительского театрального коллектива».

«Чужие здесь не ходят»

Что скрывается за словом «переформирование», в «Литературном» не знают - поэтому так и беспокоятся.

- Возможно, речь идет о том, чтобы закрыть коллектив, - начинает сразу с худших предположений Александр Смирнов. - Это возможно в случае невыполнения ряда требований Положения о любительских театрах: необходимо определенное количество премьерных постановок за год, ежеквартальные выступления на общих мероприятиях и так далее. Но если в этом смысле говорить о «Литературном», то мы перевыполняем всякие планы. Может быть, переформирование означает слияние с каким-то другим коллективом или театр разделят на какие-то группы по интересам - мы не знаем.

В общем, гадай - не гадай, ясно одно: попытка «переформирования» в том или ином виде приведет к фактическому окончанию существования Литтеатра. Точно такой же исход уверенно прогнозируется в случае появления во главе любительского коллектива «варяга». Кто бы это ни был, труппа, существующая вместе вот уже несколько десятков лет, его попросту не примет. В смысле спаянности и единодушия актеров «Литературный» вообще можно считать явлением неординарным.

- Здесь вся наша жизнь, здесь наши дети, а у кого-то уже и внуки, - просто объясняют в театре.

Да уж, как говорится, «чужие здесь не ходят». А точнее, сюда…

Два года паузы?

Определенные надежды отстоять свой выбор «литтеатровцам» дал, как ни странно, все тот же Единый квалификационный справочник. В разделе «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» нашелся пункт 10, который уточняет, что по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующие должности наряду с дипломированными специалистами могут назначаться и «…лица, не имеющие специальной подготовки… но обладающие достаточным практическим опытом». Под этот критерий Александр Смирнов подходит идеально.

Существует еще и Приложение к приказу ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» от 27 декабря 2013 года № 263, где прямо указывается: «…непосредственное руководство коллективом осуществляет специалист, имеющий специальное образование и (или) опыт работы в коллективе». С последним у Смирнова, как уже было сказано, полный порядок, что же касается первого…

- Я уже учусь на специальных курсах, по окончании которых надеюсь получить диплом установленного образца со специализацией «режиссер драматического театра», - подтверждает Александр.

Так, может, «Литературный» вообще напрасно беспокоится? Да нет, не напрасно.

- Если Смирнов получит сертификат (диплом вряд ли, поскольку учится не в среднем или высшем учебном заведении), статус народного, данный театру при предшествующем руководителе, снимается автоматически, - прокомментировала Анастасия Пирожникова. - В течение двух или четырех (сейчас точно не помню) лет Смирнов должен будет завоевать положение, представить репертуарный план и тому подобное - ну как это все проходит обычно. И только тогда будет утвержден. В областном Доме народного творчества я уже разговаривала по поводу Литературного театра, которому хочу помочь и очень не хочу, чтобы он закрылся. Поэтому на следующей неделе планирую встретиться с коллективом и предложить конкретную кандидатуру, которую мне посоветовали. Это практикующий режиссер, калининградец. Если же он все-таки труппу не устроит, следующие два года театр работать, увы, не будет.

Недостижимый компромисс

Пока складывается впечатление, что компромисса достичь не удастся, и обе стороны себя к этому уже морально готовят. Впрочем, не только морально.

Неизвестно, что там областной центр культуры молодежи, но «Литературный» намерен апеллировать к широкой общественности, для чего уже подготовил соответствующее обращение или открытое письмо - назовите как хотите. «Коллектив театра уверен, что Смирнов А. М. обладает достаточным опытом и квалификацией, и настаивает на его кандидатуре; а также отмечает, что руководство ОЦКМ и министерство по культуре и туризму Калининградской области подошло к решению проблемы формально, - говорится в этом послании. - Коллектив театра находит совершенно неприемлемым решение о переформировании штатного любительского театрального коллектива. То есть о фактическом закрытии Литературного театра. В связи со сложившейся ситуацией Литературный театр решил обратиться к культурному сообществу города с просьбой о защите от произвола чиновников министерства по культуре и о предотвращении уничтожения Народного Литературного театра».

По всей видимости, актеры-любители пришли к выводу, что в этой самой «сложившейся ситуации» им терять, кроме собственного театрального реквизита, нечего.

- При навязанном со стороны руководителе народ просто разойдется кто куда, - вздыхают старожилы «Литературного».

Если так, будет, конечно, обидно. Уникальный в стране по времени существования народный театр можно считать одной из культурных достопримечательностей Калининграда. Да и вообще, так ли уж много в нашем городе театров, чтобы ими разбрасываться?

Но пока вполне может статься, что планируемый на 17 сентября творческий вечер актера Андрея Игнатюка и открывающий очередной сезон 1 октября спектакль по книге стихов Альберта Михайлова окажутся «лебединой песней» его Литературного театра.