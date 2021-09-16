Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды16 сентября 2021 17:52

Литературный театр Калининграда оказался под угрозой уничтожения

Мы попытались выяснить, почему актеры вошли в клинч с чиновниками от культуры
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спектакль «Гробовщик» по произведениям Пушкина в Литтеатре поставил Александр Смирнов.

Спектакль «Гробовщик» по произведениям Пушкина в Литтеатре поставил Александр Смирнов.

Фото: Литературный театр

Свой 48-й сезон Литературный театр уже вполне привычно встречает без собственной сцены, которую теперь обещают отремонтировать к декабрю 2022-го, и, что абсолютно непривычно, без своего бессменного руководителя Альберта Михайлова, скончавшегося в марте этого года. Но даже после столь тяжелой потери любительский коллектив не распался (как, возможно, кто-то ожидал), а объявил о том, что намерен продолжать свою творческую деятельность.

«Лирик» с дипломом «физика»

Однако без режиссера-руководителя труппе нельзя, и в мае общее собрание актеров единогласно выбрало на эту должность Александра Смирнова. Нужно заметить, что один из ветеранов театра - еще и вполне успешный режиссер, за плечами которого больше десятка спектаклей, поставленных в «Литературном», а также успешные постановки на сцене областной филармонии. Последние 20 лет Александр, помимо режиссуры, осуществляет также функции сценографа и художника-постановщика. То есть театральное дело знает досконально и в самых разных аспектах. Казалось бы, чего еще желать?

Оказалось, есть чего. Точнее, кого.

Александр Смирнов блистал на сцене во многих актерских ролях.

Александр Смирнов блистал на сцене во многих актерских ролях.

Фото: Литературный театр

Это выяснилось после ходатайства труппы с информацией о состоявшихся выборах главрежа на имя директора областного центра культуры молодежи, в котором сейчас базируется Литтеатр. Анастасия Пирожникова в ответ сообщила, что удовлетворить надежды и чаяния коллектива можно… «в случае если Смирнов Александр Михайлович представит документальное подтверждение о профессиональном образовании».

Дело в том, что согласно полученному еще в 1979-м диплому Смирнов никакой не «лирик», а «физик» - причем самый настоящий, окончивший физмат Калининградского госуниверситета (нынешний БФУ имени Канта). Так ведь и Литературный театр - любительский, а не профессиональный.

ОЦКМ предложил два способа решения возникшей проблемы: или коллектив выдвигает другого кандидата, с подходящими «корочками», или у руля «Литературного» встает человек посторонний, но соответствующий требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011. Но самое главное - если ни один из этих вариантов труппу не устроит, руководство центра «будет вынуждено рассмотреть вопрос о переформировании штатного любительского театрального коллектива».

«Чужие здесь не ходят»

Что скрывается за словом «переформирование», в «Литературном» не знают - поэтому так и беспокоятся.

- Возможно, речь идет о том, чтобы закрыть коллектив, - начинает сразу с худших предположений Александр Смирнов. - Это возможно в случае невыполнения ряда требований Положения о любительских театрах: необходимо определенное количество премьерных постановок за год, ежеквартальные выступления на общих мероприятиях и так далее. Но если в этом смысле говорить о «Литературном», то мы перевыполняем всякие планы. Может быть, переформирование означает слияние с каким-то другим коллективом или театр разделят на какие-то группы по интересам - мы не знаем.

В общем, гадай - не гадай, ясно одно: попытка «переформирования» в том или ином виде приведет к фактическому окончанию существования Литтеатра. Точно такой же исход уверенно прогнозируется в случае появления во главе любительского коллектива «варяга». Кто бы это ни был, труппа, существующая вместе вот уже несколько десятков лет, его попросту не примет. В смысле спаянности и единодушия актеров «Литературный» вообще можно считать явлением неординарным.

- Здесь вся наша жизнь, здесь наши дети, а у кого-то уже и внуки, - просто объясняют в театре.

Да уж, как говорится, «чужие здесь не ходят». А точнее, сюда…

Два года паузы?

Определенные надежды отстоять свой выбор «литтеатровцам» дал, как ни странно, все тот же Единый квалификационный справочник. В разделе «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» нашелся пункт 10, который уточняет, что по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующие должности наряду с дипломированными специалистами могут назначаться и «…лица, не имеющие специальной подготовки… но обладающие достаточным практическим опытом». Под этот критерий Александр Смирнов подходит идеально.

Существует еще и Приложение к приказу ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества» от 27 декабря 2013 года № 263, где прямо указывается: «…непосредственное руководство коллективом осуществляет специалист, имеющий специальное образование и (или) опыт работы в коллективе». С последним у Смирнова, как уже было сказано, полный порядок, что же касается первого…

- Я уже учусь на специальных курсах, по окончании которых надеюсь получить диплом установленного образца со специализацией «режиссер драматического театра», - подтверждает Александр.

Так, может, «Литературный» вообще напрасно беспокоится? Да нет, не напрасно.

- Если Смирнов получит сертификат (диплом вряд ли, поскольку учится не в среднем или высшем учебном заведении), статус народного, данный театру при предшествующем руководителе, снимается автоматически, - прокомментировала Анастасия Пирожникова. - В течение двух или четырех (сейчас точно не помню) лет Смирнов должен будет завоевать положение, представить репертуарный план и тому подобное - ну как это все проходит обычно. И только тогда будет утвержден. В областном Доме народного творчества я уже разговаривала по поводу Литературного театра, которому хочу помочь и очень не хочу, чтобы он закрылся. Поэтому на следующей неделе планирую встретиться с коллективом и предложить конкретную кандидатуру, которую мне посоветовали. Это практикующий режиссер, калининградец. Если же он все-таки труппу не устроит, следующие два года театр работать, увы, не будет.

Недостижимый компромисс

Пока складывается впечатление, что компромисса достичь не удастся, и обе стороны себя к этому уже морально готовят. Впрочем, не только морально.

Неизвестно, что там областной центр культуры молодежи, но «Литературный» намерен апеллировать к широкой общественности, для чего уже подготовил соответствующее обращение или открытое письмо - назовите как хотите. «Коллектив театра уверен, что Смирнов А. М. обладает достаточным опытом и квалификацией, и настаивает на его кандидатуре; а также отмечает, что руководство ОЦКМ и министерство по культуре и туризму Калининградской области подошло к решению проблемы формально, - говорится в этом послании. - Коллектив театра находит совершенно неприемлемым решение о переформировании штатного любительского театрального коллектива. То есть о фактическом закрытии Литературного театра. В связи со сложившейся ситуацией Литературный театр решил обратиться к культурному сообществу города с просьбой о защите от произвола чиновников министерства по культуре и о предотвращении уничтожения Народного Литературного театра».

По всей видимости, актеры-любители пришли к выводу, что в этой самой «сложившейся ситуации» им терять, кроме собственного театрального реквизита, нечего.

- При навязанном со стороны руководителе народ просто разойдется кто куда, - вздыхают старожилы «Литературного».

Если так, будет, конечно, обидно. Уникальный в стране по времени существования народный театр можно считать одной из культурных достопримечательностей Калининграда. Да и вообще, так ли уж много в нашем городе театров, чтобы ими разбрасываться?

Но пока вполне может статься, что планируемый на 17 сентября творческий вечер актера Андрея Игнатюка и открывающий очередной сезон 1 октября спектакль по книге стихов Альберта Михайлова окажутся «лебединой песней» его Литературного театра.

КультураКультура: театр