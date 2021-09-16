«Стена» с мониторами: в Калининграде заработал Центр общественного наблюдения за выборами

Председатель Общественной палаты Игорь Селиванов показывает стену с экранами, на которых транслируется происходящее на избирательных участках. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

В 8 часов утра в четверг, 16 сентября, в Калининграде заработал Центр общественного наблюдения за ходом голосования. А спустя несколько часов на презентацию этого ноу-хау избирательной кампании-2021 пригласили наблюдателей и журналистов.

Еще до начала презентации, уставившись в мониторы (там их целая стена!), можно было наблюдать степень готовности избирательных участков. Где-то – идеальный порядок и даже можно представить, какая там тишина. А там, где только закончились уроки, и кабинеты нужно оперативно готовить для выборов… Ух, кипит работа!

- В Центре общественного наблюдения установлено 8 панелей, на каждую из которых выведены камеры из 4 избирательных участков. Таким образом, здесь мы можем наблюдать одновременно работу 32 избирательных участков, - рассказал председатель Общественной палаты Калининградской области, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами региональной Общественной палаты Игорь Селиванов.

В Центре общественного наблюдения установлено 8 панелей, на каждую из которых выведены камеры из 4 избирательных участков. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

По информации, озвученной во время презентации, всего в регионе 352 избирательных участка из 555 оснащены камерами видеонаблюдения, остальные – камерами видеофиксации. Кроме этого, в Центре установлены 20 компьютеров со специальным приложением, их могут занять представители политических партий, общественные наблюдатели, жители региона.

Для участия в работе Центра в дни выборов нужно было заранее подать заявку в региональную Общественную палату. На момент презентации лишь представители четырех политических партий заявили желание следить за выборами по-новому.

- На специально оборудованных рабочих местах можно будет также наблюдать за ходом голосования на избирательных участках, но одновременно – только четырех участков. Функционал установленных приложений на компьютерах очень прост. Если возникнут какие-то сложности, всегда можно обратиться к дежурному специалисту, который находится здесь же, - отметил глава Общественной палаты.

Как пояснил Селиванов, Центр будет работать круглосуточно, до составления протоколов об итогах голосования на соответствующей территории и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Калининградской области.

- Работа в Центре организована с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, - подчеркнул Игорь Селиванов.

Присутствовавшая на презентации Центра общественного наблюдения глава Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская отметила, что видеонаблюдение за процессом голосования – один из важнейших инструментов легитимности, прозрачности нынешней избирательной кампании.

Инесса Винярская отметила, что видеонаблюдение за процессом голосования – один из важнейших инструментов легитимности, прозрачности нынешней избирательной кампании. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

- Видеозаписи, полученные Центром общественного наблюдения, по закону, будут хранится год, - сказала Винярская.

Председатель избиркома продемонстрировала также последовательность действий членов избирательной комиссии при перемещении бюллетеней из переносного ящика в сейф-пакет и рассказала о формах защиты информации. По словам Винярской, все сейф-пакеты будут храниться в отдельных металлических сейфах на избирательных участках и находиться под круглосуточным наблюдением видеокамер и охраной сотрудников правоохранительных органов.

Кстати, сейф-пакет – это непрозрачный пакет из полиэтилена, с индивидуальным номером, его невозможно вскрыть, не оставив следов. Причем, и при физическом, при химическом, и термическом воздействии. Специалисты заверили: достаточно просто посмотреть на пакет - и сразу становится понятно - вскрывали его или нет.