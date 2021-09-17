Калининградские поисковики: Чаще всего в лесу теряются самые опытные грибники

Порой азарт может завести слишком далеко... в лес. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Грибной сезон в самом разгаре. На каждом углу продаются корзинки с белыми, подосиновиками, подберезовиками и прочими дарами леса. По выходным, да и не только, огромное количество народа отправляется в лес за добычей. Для кого-то это просто хобби, приносящее аппетитные призы, а кому-то, в основном пенсионерам, сбор грибов приносит средства к существованию.

Но есть и другая сторона медали. К сожалению, зачастую искать приходится не только грибы, но и самих грибников. Вот несколько последних случаев.

Вечером 29 августа поисковики получили информацию о том, что в Майском лесу, что в Гусевском районе, заблудился пожилой мужчина. Ухал по грибы на мопеде и пропал. К счастью, ночные поиски, в которых принимали участие всего четыре волонтера, увенчались успехом.

- С 15 часов мужчина не мог выбраться из леса, стоял в болоте и уже почти отчаялся, - рассказывают в поисково-спасательном отряде «Запад». - Оказалось, что у пропавшего - первая группа инвалидности, он страдает сахарным диабетом, перенес четыре операции. Поэтому все понимали риск, понимали, что в этом поиске каждая минута могла стать роковой.

В итоге Валерий Александрович успешно был эвакуирован из леса, с комфортом был доставлен домой на автомобиле и передан любимой супруге.

30 августа в Правдинском районе спасатели МЧС совместно с волонтерами вывели из леса 66-летнюю пенсионерку, которая провела в чащобе больше суток. Страшно замерзла, проголодалась, но, увидев своих спасителей, едва не лишилась чувств от счастья.

Через несколько дней в Гурьевском районе заблудилась уже целая семья – трое взрослых и двое малолетних детей. Казалось бы, какие леса в Гурьевском районе? Тем более, когда в «лесной бой» ведут опытные грибники – пенсионеры с приличным грибным стажем. Но вызволять из беды семейство снова пришлось спасателям и волонтерам.

8 сентября начался поиск еще одного пенсионера – Алексей Александрович заблудился в районе поселка Стрельня Багратионовского района. Поиски шли в темноте, продолжались несколько часов.

- Проходим еще 400 метров, повторяем свои действия: инструктаж, выстрел, созвон, - рассказывают детали спецоперации в поисковом отряде. – Алексей Александрович слышит, уже ближе, по-прежнему слева. Усиленно продолжаем работу на отклик и слышим долгожданный ответ. Вскоре на краю леса мы наконец видим нашего Алексея Александровича - обессиленный, замерзший, но с полным пакетом грибов. Спасатели МЧС добираются к нам минут через 40 и эвакуируют дедушку на квадроцикле до автомобиля его сына.

К сожалению, не все спасательные операции заканчиваются успехом. В начале сентября 87-летняя бабушка из Светлого ушла за грибами в ближний лес, который хорошо знала. Ее искали шесть суток, обнаружили с помощью квадрокоптера. Женщина, имевшая серьезные проблемы со здоровьем, скончалась…

Поисковики признаются, что в этом году работы у них прибавилось.

- Если говорить об июле, то было средненько, в начале и середине августа затишье, а в конце последнего месяца и в сентябре началось – выезжаем на поиски часто, - сказали «Комсомолке» в отряде «Запад». - Не знаю, может, погода на это повлияла… В общем, на поисковые мероприятия за последние недели выезжали больше десяти раз, вывели трех человек. Но надо учитывать, что мы работаем только ночью. Кто-то сам выбрался из леса, кому-то помогли сотрудники ЕДДС.

Как то ни парадоксально, но чаще всего теряются в лесу самые опытные грибники – пенсионеры. И это очень опасная тенденция. В отряде «Запад» просят калининградцев внимательнее относиться к своим пожилым родственникам:

- Мы очень-очень просим вас не отпускать своих пожилых родственников в лес одних. Ни одно ведро грибов не стоит жизни ваших мамы, папы, бабушки или дедушки. Научите своих родных пользоваться компасом, дайте с собой заряженный телефон с хорошей батареей, убедите найти себе компанию!