Команда АВТОТОР представила Калининградскую область на Всероссийской спартакиаде среди трудящихся

В состав сборной самого западного региона России вошли как рабочие, так и инженерно-технический персонал, в том числе двое вице-президентов компании. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Спортсмены АВТОТОР представили Калининградскую область на VI Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, которая проходила с 6 по 12 сентября в Калуге. Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Цель проведения спартакиады - пропаганда здорового образа жизни, повышение внимания работодателей и профсоюзных организаций к созданию условий в трудовых коллективах для занятий физической культурой и спортом.

В программе спартакиады - соревнования по легкой атлетике, волейболу (женщины), мини-футболу (мужчины), городошному спорту, гиревому спорту, самбо, шахматам, плаванию, настольному теннису и перетягиванию каната. Отдельно предусмотрены командные соревнования для спортивных семей в легкой атлетике, настольном теннисе и в прохождении туристской полосы препятствий.

В соревнованиях, проходивших под эгидой Министерства спорта РФ и Федерации независимых профсоюзов России, приняли участие порядка 600 человек из 23 субъектов Российской Федерации. Это - Москва, Московская, Астраханская, Воронежская, Калужская, Тюменская, Самарская, Липецкая, Нижегородская, Тульская, Свердловская, Калининградская, Ростовская, Пензенская области, Республики Дагестан, Саха (Якутия), Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Крупнейшее предприятие Калининградской области направило на Всероссийские соревнования команды по настольному теннису и мини-футболу. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

От каждого региона в командах были представлены сотрудники крупнейших предприятий. Сборная Калининградской области состояла из представителей АВТОТОР. Крупнейшее предприятие Калининградской области направило на Всероссийские соревнования команды по мини-футболу и настольному теннису.

«Для нас огромная честь представлять нашу область на Всероссийской спартакиаде. Благодарим правительство Калининградской области, министерство спорта Калининградской области и лично губернатора Антона Андреевича Алиханова и заместителя председателя правительства области - министра спорта Наталью Сергеевну Ищенко за оказанное доверие, содействие в проведении соревнований и внимание к развитию физкультуры и массового спорта», - сказал президент - генеральный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов.

В состав сборной самого западного региона России вошли как рабочие, так и инженерно-технический персонал, в том числе двое вице-президентов компании. Как подчеркнул вице-президент по управлению социальным развитием и взаимодействию с органами власти Вадим Бобрович, также принимавший участие в спартакиаде, несмотря на высокий уровень соперничества, сложности с комплектованием команд, заводчане проявили характер и желание борьбы.

«Наша команда была сплоченной, и хотя разные обстоятельства, в том числе проблемы, связанные с пандемией коронавируса, не позволили выставить сильнейший состав, тем не менее автоторовцы показали достойный результат и настроены в будущем существенно его улучшить. Для ребят было очень важно, что на соревнования приехала группа поддержки от завода, которые в ходе матчей скандировали знаменитую автоторовскую кричалку «АВТОТОР - нужен гол!». Хотелось бы отметить, что достойный результат сборной Калининградской области не мог бы быть обеспечен без всемерной поддержки президента - генерального директора «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Андрея Валериевича Горбунова, который уделяет значительное внимание развитию спорта на предприятии и напутствовал команды, поддерживая нас на протяжении всего турнира», - отметил Вадим Александрович.

Как подчеркнул капитан футбольной команды АВТОТОР Сергей Савицкий, заводчане регулярно тренируются на футбольном поле физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена» - единственном в России крытом футбольном манеже, сертифицированном по стандартам FIFA.

«Регулярные тренировки на профессионально оборудованных спортивных площадках «АВТОТОР-Арены» позволяют команде быть в форме и добиваться стабильно высоких результатов на турнирах разного уровня», - отметил Сергей Владимирович.

Разные обстоятельства, в том числе проблемы, связанные с пандемией, не позволили выставить сильнейший состав, тем не менее, автоторовцы показали достойный результат. Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

Всем работникам АВТОТОР и членам их семей предоставлено право бесплатного занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе «АВТОТОР-Арена». В составе заводских команд можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом и другими видами спорта, а также посещать тренажерный зал и бассейн. ФОК «АВТОТОР-Арена» построен и оснащен за счет средств компании АВТОТОР, на эти цели было направлено свыше 2,6 млрд рублей.

АВТОТОР является инициатором Международного турнира по мини-футболу на снегу «Зимний мяч АВТОТОР», который ежегодно собирает свыше 5 тысяч участников турнира и зрителей.

Справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.