Выборы-2021: почему все спокойно?

Когда ты чем-то занимаешься на профессиональном или даже хорошем любительском уровне, кажется, что этот вопрос интересует всех вокруг, что вполне логично: бытие определяет сознание. Военному кажется, что вокруг большинство военных, заключенному - что полстраны на нарах, ну а политику - что все только и думают о том, как бы и куда отдать свой голос.

К счастью, это не так: граждане сурово задумываются об этих процессах только в переломные для страны моменты, в остальное время особо не задумываясь о том, что напрямую их не касается. Работает - не трогай, потрогал - не взыщи.

Поэтому в исторической памяти остались, например, двадцатый и двадцать второй съезды КПСС, а двадцать первого никто не помнит. То же самое - с первой и четвертой царской думами и напрочь забытой третьей. Даже в современной России ветераны политического движения активно вспоминают думские выборы 1993 или 1999 года, а особенно примечательно - 2011-го, но выборы 2003 года или, например, прошедшие следом за ними в две тысячи седьмом помнят опять же только профессионалы.

Почему? А зачем? Вы же дома не помните собрания собственников жилья, на котором ничего не происходило с управляющей компанией, так и в политике. А то, что одних депутатов меняют на других, интересно только самим депутатам и тем, кто стоит в очереди за депутатством. А чем спокойнее политика - тем меньше резких взлетов и падений, карьеры текут медленно, из парламента одного уровня в парламент другого, кандидаты по большей части ничем друг от друга не отличаются.

Так же произошло и сейчас, все очевидно. На улице стабильность, в парламенте нет резких движений, партии спокойно набрали желающих баллотироваться и так же спокойно, без рывков и эксцессов ведут избирательную кампанию.

Даже особо громких снятий с предвыборной гонки не было, по крайней мере в Калининградской области. Ну да, очередной депутат Госдумы остался не у дел, но за три десятилетия Госдумы у нас в области таких накопилась целая скамейка запасных, можно и привыкнуть, и здесь ничего шокирующего или чрезвычайного не появилось.

Чем же запомнились лично мне эти выборы на момент начала голосования? Ответить на этот вопрос и просто, и сложно одновременно.

Во-первых, тем, что по сравнению с 2016 годом практически не было отказов в регистрации и отмен регистрации: одна партия в облдуму и несколько десятков кандидатов на выборах всех уровней. Да, появилось новое основание для отказа, но и по нему судебная практика практически выровнялась.

Во-вторых, трехдневностью голосования. На голосовании по поправкам в Конституцию было шестидневное, до того - однодневное, но думаю, что члены комиссий привыкнут к трехдневному и поймут, как правильно экономить силы, чтобы застать весь марафон.

В-третьих, незначительным количеством жалоб в комиссии всех уровней: если пятилетку назад рабочая группа по жалобам при облизбиркоме заседала чуть ли не ежедневно, то сейчас они носят совершенно эпизодический характер.

В-четвертых, совершенно типовой рекламой партий и отсутствием каких-либо изысков по части маркетинга. И это в компьютерный век, когда от всех ожидали полного замусоривания интернета таргетированной рекламой, тем более что это и гораздо дешевле стандартных баннеров с портретами.

И, наконец, в-пятых, тем, что на этих выборах, опять же впервые за много лет, появилось много новых кандидатов, что существенно обновит и областной, и городской парламенты. Видно, что на смену одиозным личностям приходят молодые профессионалы. Хорошо это или плохо, сказать сложно, потому что политики все же должны отличаться от чиновников.

А так - выборы как выборы, не первые и не последние. Но участвовать в них стоит обязательно, а то как же так - ваших представителей и без вашего участия изберут!