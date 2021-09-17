Туалет на улице и сельские разборки: как мы ездили «на картошку» в 1991-м

Днем был общественно-полезный труд, ночью – бои местного значения. Фото: Валерий Маначин

Сентябрь 1991-го. Еще тепло по-летнему, первые дни после путча ГКЧП. И многие еще в эйфории от «победы демократии», ждут реформ, которые изменят страну – конечно, к лучшему. Часто звучит песня группы «Кино»: «Перемен требуют наши сердца!».

Ждали перемен и калининградские студенты. В частности, кто-то запустил слух, что в поля первокурсников больше посылать не будут – мол, пережиток партийных времен. Но минула первая неделя сентября, и стало известно: с понедельника – «на картошку»!

Первокурсников филологического факультета КГУ (ныне БФУ имени Канта) до конца месяца отправили в поселок Красноторовка Зеленоградского района. Однако ситуация вышла из-под контроля, нарушив планы ректората и деканата…

Затрапезные мудрости

– Значит, жить будете в школьном спортзале, – встречает нас в Красноторовке утром 9 сентября 1991-го представитель местной власти.

В спортзале так в спортзале.

– Туалет – на улице.

Тут уже возникает ропот. Девяносто процентов нашей бригады – девушки. И большая их часть – горожанки, к удобствам во дворе не привыкшие. Однако других «гостиниц» нет, а уехать к маме нельзя. За пропуск «картофельной практики» без уважительной причины – отчисление из университета. Потому бросаем вещи в спортзале – и в поле.

Скучать не пришлось, картошечка уродилась – только успевай ведра к машинам тягать. На обед оголодавших студентов везут в столовую. Заведение для приема пищи вгоняет зеленых студентов в культурологический шок. Деревенская столовка – и вдруг стены крупно исписаны… Нет, не матом. Изречениями древних! Да на латыни!

Вдоволь насладившись произведенным эффектом, сопровождавшие нас преподаватели поясняют: гуманитарии из КГУ ездят сюда не первый год. Вот ваши предшественники под нашим мудрым руководством и расписали стены.

– Sapienti sat, – киваем. Поняли, в общем. Непонятно другое: как теперь называть сие сооружение? Столовой – язык не поворачивается. Может, трапезной? Кстати, однажды, уже после университета, я собрался в Красноторовку, чтобы запечатлеть «трапезную». Долго собирался, сказали мне тогда в администрации, столовую давно снесли, построив на ее месте дом.

Ночной штурм

Весть о том, что в Красноторовку «завезли» сотню городских девушек, мигом облетает округу. Возле столовой начинают крутиться некие молодые люди. Однако их попытки «познакомиться» вежливо, но твердо отвергаются.

– Ладно, мы еще вечером к вам придем!

К вечеру мы уже знаем, чего ждать от этого визита. Добрые люди сообщили некоторые подробности пребывания студентов в Красноторовке осенью 1990-го. Тогда от местной молодежи якобы досталось на орехи даже педагогам… Впрочем, нашим старшим товарищам такая участь не грозит. Они поселены отдельно и довольно далеко от нас. А вот к нам вечером, как и обещали, приходят гости. Точнее, приезжают. На мотоциклах.

Поняв, что дверь не выбить, они рыщут вокруг здания, пытаясь найти лазейку. Вскоре где-то слышится звон разбитого стекла. После чего одна из стен… начинает крениться! Оказывается, в том месте – проход, прикрытый щитами из ДСП.

Студенты наваливаются на щиты, пытаясь сдержать натиск. Мат, визг, треск гнущихся под напором тел ДСП. Потом щиты с той стороны начинают уже чем-то таранить. Весь поселок слышит, что творится в школе. Однако на помощь никто не приходит.

В щели видно, что ломится человек двадцать. А у нас на весь курс – десяток парней. Но даже такой отряд мы не можем выставить: кто-то не подходит по физическим данным (филфак – не физкультурный), кто-то – делает вид, что спит…

В общем, хорошо, что одна из девушек предусмотрительно взяла с собой баллончик со слезоточивым газом (редкость по тем временам). И этот последний перед неизбежной дракой аргумент срабатывает: нападавшие, ранее еще не имевшие дел с такой штукой, отчаянно чихая и чертыхаясь, ретируются.

Анискин и Волобуй

Собираясь утром 10 сентября на работу, информируем о ночных событиях директора совхоза «Балтиец». Он вызывает участкового. А тот, прибыв, разводит руками:

– Кто-то окно выбил? В дверь постучались? И что мне с этими «фактами» делать?

Весь вид местного Анискина говорит: подумаешь, проблема! Ну, влезли бы. Ну, кому-то по физиономии съездили бы, кого-то щипнули пару раз. Так ведь дело-то молодое! А эти, понимаешь, шум устроили. Ишь, цацы…

Мрачные, еле двигающиеся после бессонной ночи, отправляемся на работу. А в обед к нам подходит группа незнакомых парней.

– Ночью к вам лезли синявинские пацаны, – расставляет точки над «ё» предводитель делегации по прозвищу Волобуй. – А у нас народ нормальный живет. Приходите к нам сегодня вечером, сами увидите.

Сходить в гости соглашаются автор этих строк с еще одним товарищем. Вечером в избе на окраине красноторовские ребята действительно встречают нас как родных. Щедро, в частности, угощают ромом «Гавана клаб» (ходовой в ту пору напиток). Короче, контакт налажен. А когда собираемся «домой», новые знакомые решают нас еще и проводить:

– Мало ли что, дорогу в темноте не найдете…

Монтировкой по романтизму

А в спортзале, оказывается, беда. Ночью одна из девушек рискнула выскочить в туалет. Вернувшись с улицы, спросонья забыла запереть за собой дверь. И следом ввалились трое – теперь уже «посланцев молодежи» Янтарного. Причем приехали не с пустыми руками – с монтировкой.

К счастью, толком развернуться они не успели – очень вовремя появилась наша теплая компания… Ну, затем незваных гостей забрала милиция. А наш краткий митинг вынес резолюцию: прямо сейчас едем в Калининград требовать, чтобы сбор картошки дальше проходил без романтических ночевок в Красноторовке.

Деканат требование удовлетворил. Правда, после этого надо было вставать ни свет ни заря, чтобы успеть на электричку до Светлогорска-1, где ждал совхозный автобус. И – в поля, невзирая на погоду. Так вместо того чтобы учиться, мы и катались до октября в Красноторовку. Между делом (вкусную, к слову, кормежку отрабатывали на совесть) в «трапезной» общались с народом. И местные взрослые сокрушались: всякое бывало, но чтоб такое… Совсем молодежь озверела.

В следующем году никакой «картофельной практики» уже не было. Хотя сама трудовая повинность тогда еще сохранилась. А именно, в сентябре 1992-го первый курс филфака мыл и заклеивал окна в нашем корпусе. Никакой романтики, и вспомнить-то нечего…