Юбилей Калининградской области, год 2009-й: беды парка Победы и дикость на площади

В ночь с 20 на 21 апреля 2009-го, сорвав одно из орудий с места, вандалы хотели загнать его в пруд. Однако тяжелая пушка завязла на топком берегу. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

На площадке возле главного входа в парк Победы были установлены два орудия и две морские мины времен войны. Такой мини-музей под открытым небом. В ночь с 20 на 21 апреля 2009-го кто-то, сорвав одну из пушек с места, столкнул ее вниз – в пруд. Однако до воды она не доехала, увязнув на топком берегу.

Мина оказалась в пруду рядом с мостом, ведущим к мемориалу 1200 гвардейцам. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Бросив застрявшее в грязи орудие, вандалы взялись за вторую пушку. Но та не поддалась. Тогда они стащили одну из мин с тележки и тоже столкнули ее вниз. Мина катилась не в пример легче и в итоге оказалась в пруду, закачавшись на воде рядом с мостом, ведущим к мемориалу 1200 гвардейцам. Только после этого ночные гости наконец угомонились…

Парк Победы был закреплен за научно-производственным центром по охране памятников. При этом с 1 января 2009-го он остался без финансирования – в рамках оптимизации расходов ввиду экономического кризиса, разразившегося в мире в 2008 году. Так что перед 9 апреля работники НПЦ (ряды которых поредели после сокращения – опять-таки в связи с кризисом) провели там аж три субботника, выгребая мусор, скопившийся за три месяца. Только благодаря этому в день 64-й годовщины штурма Кёнигсберга парк выглядел пристойно.

Но, увы, вид он быстро потерял. С приходом тепла сюда массово потянулись любители незатейливого отдыха на природе. Из тех, кого не смущает, что это мемориальный парк, а не место для пикников. Устраивали развеселые посиделки прямо возле могильного холма. Ну а кто-то и вовсе разошелся, решив порезвиться на музейной площадке. И совершенно не боялись, что рядом – целая школа милиции. Из НПЦ, к слову, обращались в милицию с просьбой взять парк под охрану. Оттуда ответили: нет проблем – за 250 рублей в час…

На устранение последствий «отдыха» вандалов денег тоже не было. С мертвой точки дело сдвинулось лишь после того, как в СМИ поднялся шум. В тот же день, как вопиющая ситуация стала достоянием общественности, экспонаты были возвращены на место. За что спасибо Клубу 4х4 «Дикий Запад». Его члены с помощью своей техники подняли наверх и пушку, и мину, вновь установив их на площадке у главного входа в парк.

Правда, уже 27 апреля она опять опустела. Не было гарантии, что ЧП не повторится. Вот и решили убрать отсюда все экспонаты – от греха подальше. Мины забрал Музей Мирового океана, орудия перевезли ко входу в «Блиндаж» (ныне – «Бункер») – филиал историко-художественного музея. Кроме того, все-таки нашлись средства в бюджете на регулярную уборку парка. С охраной оказалось сложнее. Хоть патрули и стали чаще наведываться в этот район, уже через месяц кто-то осквернил могилы советских воинов. Потом милиция превратилась в полицию, однако акты вандализма все равно еще не раз случались…

ЗНАЙ НАШИХ!

Сын – за отцом

С того дня, как была открыта эра космических полетов, минуло уже 60 лет. Но многие города и даже страны все еще только мечтают о том, чтобы из их мест вышел хотя бы один покоритель Вселенной. А у нас – уже целый отряд земляков-космонавтов. № 1 в нем стал Алексей Леонов. № 2 – Виктор Пацаев. № 3 – Юрий Романенко. № 4 – Александр Викторенко.

27 мая 2009-го родилась космическая династия: на орбиту отправился Роман Романенко – сын Юрия Романенко, нашего земляка-космонавта. Фото: Архив автора

Из своего четвертого и последнего полета Викторенко вернулся 22 марта 1995-го. После чего почти 15 лет наш отряд не пополнялся. Однако долгое ожидание того стоило. Потому что в итоге появился не просто пятый номер – родилась космическая династия! 27 мая 2009-го на орбиту отправился Роман Романенко – сын Юрия Романенко.

На Землю он вернулся 1 декабря 2009-го и… начал готовиться к следующему полету.

НУ И НУ

Шла Саша по шоссе…

Ночью 2 апреля 2009-го на площади Победы появился… бобр! Народу там, несмотря на поздний час, было немало – весна, молодежи не сиделось дома. Вокруг бобра собралась толпа. И одна девушка, решив поиграть со зверем, легонько ткнула его ногой.

Однако он играть был явно не настроен – и в ответ цапнул. Зубы какие у бобров, помните? Строя плотины, деревья валят. В общем, девушке вызвали скорую. А незваным гостем занялись работники МЧС. Долго они тщетно пытались заарканить его палкой с петлей: и шея у бобра короткая, и шерсть скользкая. Но в итоге все же поймали, после чего отвезли в Прегольский, где отпустили в канал.

Каким же образом бобр попал в центр города? Ответа не нашлось даже у специалистов. А уже 14 апреля жизнь подбросила новую загадку: на площади появилась… ондатра!

Сначала ее стая бродячих псов почуяла, набросилась. Да не тут-то было: у ондатры, как и у бобра, зубки тоже – о-го-го! В итоге собаки ретировались. Только и ондатра после боя с ними устала. Так что когда за ней приехали эмчеэсники, легко дала себя поймать. А потом смирно сидела в мешке, пока ее везли на западную окраину города, чтобы там выпустить в озеро.

Но и на этом чудеса не закончились. 17 апреля на площади Победы появилась красноухая черепаха. Причем топала прямо по проезжей части. Вытащив ее буквально из-под колес, одна сердобольная калининградка решила оставить черепаху у себя. Имя родилось сразу – Саша (поскольку шла по шоссе). А вот каким ветром ее занесло в центр Калининграда – это тоже осталось неизвестным.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14 марта 2009-го открылся многофункциональный комплекс «Кловер».

С 16 марта первый маршрут «городской электрички» (рельсобуса) через Северный вокзал соединил Чкаловск и микрорайон Александра Космодемьянского.

21 марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл стал первым почетным гражданином Калининградской области.

11 апреля 2009-го первых посетителей принял СРТ-129 – единственное в стране рыболовецкое судно-музей. Фото: Архив автора

23 мая в Рыбной деревне открылась прогулочная набережная.

В мае калининградских призывников впервые отправили служить в Президентский полк.

24 мая на чемпионате России по суточному бегу среди женщин лучшей стала наша землячка Ирина Реутович.

1 июня на Верхнем пруду была открыта набережная с лодочной станцией.

1 июля во время грозы на Верхнеозерной улице парня убило молнией, а на полесской трассе две машины попали в гидропланирование и столкнулись – оба водителя погибли.

В июле на чемпионате мира по водным видам спорта воспитанница калининградской школы синхронного плавания Наталья Ищенко завоевала четыре золотые медали.

24 июля завод «Янтарь» передал ВМФ новый сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».

С 1 августа в Калининграде осталось три района: Балтийский «влился» в Московский, Октябрьский – в Центральный.

5 августа на здании института «Калининградгражданпроект» открыли доску почетному архитектору России Игорю Грабову.

С 1 сентября компания «КД авиа» (единственный региональный воздушный перевозчик) из-за долгов была лишена права летать и обанкрочена.

В сентябре на чемпионате мира по художественной гимнастике наша землячка Дарья Щербакова взяла золото и две бронзы.

15 сентября вступил в строй перинатальный центр.

С сентября в Малое Борисово впервые начал ходить общественный транспорт (ныне – № 64, тогда – № 4к).

28 сентября президент Дмитрий Медведев наблюдал у нас за российско-белорусскими учениями «Запад-2009».

С 25 октября пригородные поезда снова стали ходить по местному времени (с 1989 года их перевели на «мск»).

27 октября премьер-министр Владимир Путин открыл первую очередь Приморского кольца и Дворец спорта «Янтарный».

С ноября 2009-го на заставе в Балтийске перестали проверять документы. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

10-11 ноября в области находился с визитом президент Армении Серж Саргсян.

27 ноября на заводе «Янтарь» спустили на воду корабль «Тег» («Сабля») – первый из трех фрегатов для Индии.