На неделе Калининград ждет усиление холодов, шторм и резкое потепление

Осадки ожидаются во второй половине недели. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом погоды в Калининграде на ближайшую неделю. Если все расчеты окажутся точными, картина за окном еще не раз удивит.

В понедельник, 20 сентября, Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ждет усиление холодов. Температура днем составит всего +10 градусов, в ночью упадет всего до +2. Во вторник воздух остынет еще больше. Днем метеорологи прогнозируют лишь +9 градусов.

Со среды начнется потепление. В середине недели температура вдруг поднимется до +13...+14.

В четверг Калининград попадет под влияние нового циклона. Резко упадет атмосферное давление (в течение суток с 765 до 751 миллиметра ртутного столба), пойдет дождь, а главное - усилится ветер, чья скорость составит 14 метров в секунду. Термометр при этом покажет аж +17 градусов.

В пятницу, по данным портала rp5.ru, стихия продолжит набирать обороты. За окном вновь будет +15 градусов, давление рухнет до 746 мм, пройдет дождь. Ветер разгонится до 20 метров в секунду, в ночь на субботу - до 26 м/с. По шкале Бофорта это уже считается сильным штормом, и, возможно, накануне выходных стоит ждать предупреждения от МЧС.

Несмотря на мощные порывы, температура останется весьма комфортной. На выходные предварительные прогнозы обещают +16...+18 градусов.