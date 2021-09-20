Выборы-2021: горсовет Калининграда переезжает в облдуму

Явка на выборах превысила 45 процентов. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы, облдумы, горсовета Калининграда и советов семи муниципалитетов. По данным избиркома, явка на выборах превысила 45 процентов, что больше, чем на выборах пятилетней давности. «Комсомолка» публикует предварительные результаты голосования.

ГОСДУМА РФ (после обработки 89 процентов бюллетеней)

По данным системы ГАС «Выборы», победу на выборах по одномандатным округам одерживают кандидаты от «Единой России».

По округу № 97 наибольшую поддержку получил председатель правления Калининградского морского торгового порта Андрей Колесник - 51 158 голосов (37,5%). Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Максим Булка, набрал 18,5% голосов избирателей, на третьем месте разместился кандидат от ЛДПР Семен Курбатов - 10,5%.

В округе № 98 уверенную победу одержала спикер регионального парламента Марина Оргеева, получившая 50 734 голоса избирателей (37%). Второе место заняла представитель КПРФ Дарья Анучина (16%), 15 тысяч голосов (11%) получил руководитель регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин.

В голосовании по партийным спискам также лидирует «Единая Россия» - 38,5% голосов избирателей. 21% голосов получила КПРФ, 10% - ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» - 9%, «Новые люди» - 6,5%.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА (после обработки 88% бюллетеней)

Существенно изменится новый состав Калининградской областной думы. В девятнадцати из двадцати одномандатных округов победу одержали кандидаты от «Единой России».

Так, на повышение пошли сразу шесть депутатов городского Совета Калининграда от «Единой России». Андрей Кудрявцев, Валерий Макаров, Евгений Верхолаз, Юрий Самородов, Андрей Шумилин, Андрей Кропоткин участвовали в выборах в облдуму по одномандатным округам и победили.

Среди новых лиц - Евгений Морозов, Нина Федорова, Сергей Лютаревич, Евгений Мартынец, Дмитрий Чмыхов, Екатерина Канаева и кандидат от КПРФ Евгений Ган. Последний выиграл выборы у сенатора Алексея Короткова. Вновь не будет в новом составе облдумы и яркого общественника, члена Общественной палаты Соломона Гинзбурга - он проиграл выборы кандидату от «Единой России» Олегу Урбанюку.

Также победу по одномандатным округам одержали Лариса Швалкене, Александр Орехов, Евгений Абарюс, Александр Никулин и Вадим Снигирев.

По партийным спискам «Единая Россия» набрала 39% голосов избирателей, КПРФ - 19%. Традиционное третье место у либеральных демократов - 11,5%, им чуть-чуть уступила «Справедливая Россия - За правду» - 11% голосов избирателей. Партийный список «Партии пенсионеров» набрал 6,5%, «Коммунисты России» - 4% и «Яблоко» - 3%.

ГОРСОВЕТ КАЛИНИНГРАДА

На момент написания материала избирком обработал 67% избирательных бюллетеней по выборам в горсовет Калининграда, так что результаты голосования «очень предварительные».

В 23 из 27 округов победу одержали представители «Единой России», в оставшихся округах наибольшую поддержку получили кандидаты от КПРФ. Среди проигравших единороссов - депутат горсовета Сергей Максименков, гендиректор СК «Мегаполис» Егор Вирясов и бывший председатель областной избирательной комиссии и экс-глава Калининградстата Михаил Плюхин.

Предварительные итоги выборов в горсовет Калининграда

№ 1 - Олег Аминов («Единая Россия»);

№ 2 - Олег Быков («Единая Россия»);

№ 3 - Константин Лоренц (КПРФ);

№ 4 - Александр Колодяжный («Единая Россия»);

№ 5 - Алексей Шемаров («Единая Россия»);

№ 6 - Алексей Сагайдак («Единая Россия»);

№ 7 - Олег Шкиль («Единая Россия»);

№ 8 - Юрий Саломохин («Единая Россия»);

№ 9 - Олег Петросов («Единая Россия»);

№ 10 - Владислав Матвеев («Единая Россия»);

№ 11 - Сергей Кутепов («Единая Россия»);

№ 12 - Алексей Колобов (КПРФ);

№ 13 - Евгений Любивый («Единая Россия»);

№ 14 - Сергей Севастьянов (КПРФ);

№ 15 - Сергей Коняев («Единая Россия»);

№ 16 - Тамила Чернышева (КПРФ);

№ 17 - Татьяна Шарова («Единая Россия»);

№ 18 - Наталья Курьянович («Единая Россия»);

№ 19 - Павел Макаров («Единая Россия»);

№ 20 - Олег Бегунов («Единая Россия»);

№ 21 - Василий Борзенков («Единая Россия»);

№ 22 - Олег Ермин («Единая Россия»);

№ 23 - Иван Остапов («Единая Россия»);

№ 24 - Руслан Кабисов («Единая Россия»);

№ 25 - Сергей Григоренко («Единая Россия»);

№ 26 - Виталий Плавский («Единая Россия»);

№ 27 - Дмитрий Коваленко («Единая Россия»).