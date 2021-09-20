Работникам АВТОТОР устроили музыкальное путешествие к истокам

Выступление The Moscow Art Trio (слева направо - Сергей Старостин, Владимир Волков и Аркадий Шилклопер) не оставило равнодушным никого.

После вынужденного перерыва, связанного с пандемией, АВТОТОР снова встречает в цехах предприятия выдающихся музыкантов, продолжая столь любимую заводчанами традицию. С 2003 года компания является генеральным партнером Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и фестиваля «Орган+», финансируя премиальный фонд и другие расходы. В знак благодарности, взаимной симпатии и дружбы организаторы ежегодно устраивают для автоторовцев выступления именитых артистов.

- Нам очень нравится выступать на этой площадке, это абсолютный эксклюзив. Мы привозим сюда выдающихся музыкантов, и они навсегда это впечатление запоминают, - отметила Вера Таривердиева.

На этот раз в цех производства пассажирских автомобилей приехали музыканты The Moscow Art Trio: один из лучших валторнистов мира Аркадий Шилклопер, певец и мультиинструменталист Сергей Старостин и контрабасист Владимир Волков. Уникальный коллектив прославился исполнением русской этнографической музыки.

- Если бы мне не сказали, что этот завод расположен в России, в Калининграде, я бы, наверное, подумал, что это где-то в Австрии или Швейцарии, - не скрывал приятного удивления от увиденного Аркадий Шилклопер. - Я в своей жизни бывал с экскурсиями на многих отечественных заводах, и мы привыкли считать, что любое производство - это, как правило, шум, пыль, грязь. У вас все совершенно иначе и для людей созданы хорошие условия работы. Мне сказали, на АВТОТОР работают около 3 000 человек. Это больше, чем в Большом театре!

Перед началом выступления Сергей Старостин предложил заводчанам вместе с артистами совершить музыкальное путешествие в самую глубинку России - туда, где жили наши предки. Под сводами цеха, сменяя и дополняя друг друга, зазвучали гусли, рожок, валторна и альпийский рог, мгновенно погрузившие всех в особую неповторимую атмосферу. Настроение менялось от песни к песне. Если одни композиции с первых же нот брали за душу, то другие заставляли пританцовывать и хлопать в ладоши. Были даже музыкальные шутки-прибаутки, похожие на традиционные частушки.

Автоторовцы устроили гостям настоящие овации и, конечно же, подарили цветы.

Равнодушным в итоге не остался никто - в конце выступления автоторовцы устроили гостям настоящие овации. Как признавались заводчане, многие не ожидали, что вариации на темы русского фольклора произведут на них настолько сильное впечатление

- Было интересно и необычно, а альпийский рог я вообще видела и слышала первый раз в жизни, - рассказала слесарь механосборочных работ Юлия Александрова.

От лица всего коллектива предприятия и руководства компании музыкантов поблагодарил вице-президент по управлению социальным развитием и взаимодействию с органами власти «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Вадим Бобрович:

- Хотел сказать слова благодарности, а получаются слова восторга! Мы все под впечатлением от представления, и все эти звуковые и струнные вибрации нашли отклик в наших душах и сердцах.

Секрет волшебного воздействия на слушателей раскрыл Аркадий Шилклопер.

- Мы - целители, ведь музыка, вибрация - это лучшая вакцина, - с улыбкой отметил музыкант.

Для работников АВТОТОР целебный эффект получился двойным. Уровень вакцинации против коронавирусной инфекции на предприятии уже превышает 60%, а теперь автоторовцы смогли укрепить и духовное здоровье.