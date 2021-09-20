РПЦ взялась за консервацию средневековой кирхи Тевтонского ордена под Калининградом

Работы по консервации в кирхе Повунден начались в сентябре. Фото: Хранители руин

В середине прошлого десятилетия калининградские СМИ облетела новость: сразу в трех средневековых кирхах на территории области были обнаружены уникальные фрески с сюжетами из Священного Писания. Речь шла о церквях в поселках Романово, Кумачево и Храброво. Власти тогда обещали защитить кирхи, спасти фрески от уничтожения. Это было непросто, поскольку ни одно из зданий уже в то время не имело крыши. Прибывший в Калининград один из ведущих в России реставраторов Вячеслав Мозговой (автор восстановленных барельефов на Королевских воротах) призывал срочно заняться консервацией сооружений, чтобы не потерять уникальную живопись. Однако дело тогда закончилось лишь разговорами.

Кирха в Романово. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Много воды утекло с тех пор - в прямом и переносном смысле. Из-за дождей и снега состояние фресок заметно ухудшилось. Например, сюжет фрески в кирхе в Романово сегодня если и читается, то с большим трудом. Правда, сама кирха, точнее, то, что от нее осталось, закрыта для посетителей и, видимо, формально законсервирована. Во всяком случае, над стеной, где еще видны остатки фрески, восстановлен участок крыши.

Нечто подобное сейчас собираются сделать и в кирхе Святой Барбары в Храброво (бывший Повунден), где сохранилась фреска XIV века с изображением апостола Павла. Как сообщили активисты из группы «Хранители руин», занимающиеся очисткой древних прусских сооружений, Калининградская епархия Русской православной церкви приступила к консервации кирхи. Планируется, что внутри кирхи будет выровнен пол, пройдут работы по консервации аварийных стен, будет благоустроена территория вокруг храма. По словам активистов, работы осуществляет организация «Мироздание», которая ранее занималась консервацией и реконструкцией замка Бранденбург и кирхи Арнау.

Слева на стене можно увидеть фреску с изображением апостола Павла. Фото: Хранители руин

Кстати, в последние два года в кирхе Святой Барбары, как на некоторых других культовых объектах в Калининградской области, «Хранители руин» проводили санитарные работы по вырубке деревьев и кустарников и уборке мусора.

- В 2020 и 2021 годах на кирхе Повундена «Хранители руин» проводили субботники четыре раза, - пояснили в организации. - Храм был вычищен внутри от мусора и бурьяна, по внешнему периметру и на территории между домом пастора и кирхой был вырублен кустарник. В 2025 году предстоит 700-летний юбилей храма, было бы замечательно, если бы работы по консервации и благоустройству были завершены к этому моменту. Мы будем следить за ходом работ.

Фреска XIV века. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Епархия согласовала с нами ход работ по консервации, конечно, они немного погорячились - не совсем правильно расчистили, но это не столь важно, - сказал «Комсомолке» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - Хотя я не назвал бы это профессиональной консервацией, все-таки тут требуется профессионализм очень высокого уровня. К сожалению, у нас таких специалистов по средневековой живописи нет.

- Но есть в «большой России», фрески Андрея Рублева же восстанавливают. Может, их пригласить?

- Можно, но все упирается в финансовый вопрос. Будем думать, как это осуществить. Вы же понимаете, что, если полностью восстанавливать фрески, нужно восстанавливать стены кирхи.

По словам Маслова, обсуждается и вопрос консервации кирхи в Кумачево (бывший Куменен), где также сохранились средневековые фрески.

- Я за эти фрески особенно переживаю, - признался Евгений Маслов. - Там, к счастью, пока не рухнули перекрытия, но, безусловно, нужно и этой кирхой заниматься, чтобы ее не потерять.