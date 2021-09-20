«Надувательский» шрифт и «исчезающие» чернила: Как я отработал три дня на избирательном участке в Калининграде

Наш коллега не только на участке трудился, но и ездил с бюллетенями к тем, кто решил голосовать на дому. Фото: Иван МАРКОВ

Выборы-2021 я снова провел в качестве члена комиссии с правом решающего голоса на своем родном 266-м избирательном участке на улице Зои Космодемьянской. Из-за апатичного настроения калининградцев и предвзятого их отношения к процессу голосования (такое мнение у членов комиссии сложилось еще во время разноса приглашений) мы прикинули, что к нам придет в лучшем случае 30 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. В первый день действительно было немноголюдно. Явились около 10 процентов, однако очереди перед кабинками все равно образовывались: люди ожидали получить один бюллетень, а им вручали целых пять. Причем, два из этих пяти – длиннющие «простыни» с фамилиями и названиями партий.

НЕ ВИДНО ДАЖЕ В ОЧКАХ!

По моим наблюдениям, среднестатистический калининградский избиратель – это человек старшего или пожилого возраста. Молодые люди – редкое исключение. Отсюда главная проблема: многие просто физически не могли прочитать, что написано в бюллетене.

- А чего это тут мелко так написано? Я даже в очках ничего не вижу! - раздается среди дня голос очередной пенсионерки из кабинки.

Мы просим другого избирателя помочь, но получаем в ответ:

- А вы думаете, я что-то вижу? Я вообще слепой.

Эта фраза стала последней каплей. Бабушка швырнула бюллетени на стол перед наблюдателями и направилась было к выходу. Там ее остановили, успокоили и вручили лупу.

КУРЬЕР С УРНОЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

В первый же день выборов в соцсетях стали появляться публикации от различных политических активистов о внезапном интересе избирателей к надомному голосованию. В частности, сообщалось о вопиющем случае в Янтарном, где комиссия якобы получила больше сотни заявлений от жителей, желающих отправить бюллетень в переносную урну. Дело в том, что как раз 17 сентября мы сами получили 16 подобных заявлений, и обход занял около двух с половиной часов. Если сделать нехитрые подсчеты, то можно понять, что за день работы с таким количеством заявок не справиться. А ведь в субботу и воскресенье тебе принесут еще по пачке заявлений!

Так проходило голосование в квартире одного из избирателей. Фото: Иван МАРКОВ

В принципе, в условиях пандемии подобное поведение граждан можно понять. «Если я заказываю на дом курьера с пиццей или картошкой из супермаркета, то почему бы и бюллетень таким макаром не получить?». Однако на 266-м участке я работаю не первый год и поэтому уже знаю в лицо всех тех, кто пишет заявление о надомном голосовании. В этот раз моих старых знакомых было около половины. Остальные заявители раньше никогда выборами не интересовались. Если откровенно, то они не интересовались ничем, кроме спиртного. Как некоторые из них признались, принять участие в выборах они решили только после настоятельной рекомендации агитаторов одного из кандидатов.

Вот, к примеру, Василий Брага (имя и фамилия изменены – Ред.). Домофон в его квартире не работает, но дверь в подъезд любезно открывает его сосед сверху.

- К Браге? О-о-о, не завидую вам, - говорит мужчина. – Сами сейчас поймете.

Пока мы поднимаемся по лестнице, Брага, опираясь на стену, спускается вниз. В руке у него пластиковое ведерко из-под майонеза, доверху наполненное переспевшими опятами.

- А я вас жду, - икая, говорит избиратель. – Грибов вот набрал.

В квартире - полный раздрай. Местами нет обоев, зато есть пожелтевший от кухонных паров холодильник, украшенный магнитами завода СПИ-РВВК и других ликеро-водочных брендов. На диване, задрав на спинку ноги, лежит жена Браги и смотрит телевизор. Рядом с ней клетка с попугаем и пивная кружка. Сильно пахнет кошками. С большим трудом удается разгрести стол от объедков для заполнения бумаг. А потом, когда оба супруга получили на руки по 5 бюллетеней, у них округлились глаза.

- А нам только про один говорили, - трезвея от неожиданного поворота событий, говорит глава семейства.

Оказалось, мужчина был уверен, что во всех пяти бюллетенях нужно поставить галочку за кандидата, от которого он вроде бы получил презент. Каково же было его удивление, когда бумажки оказались разными. На раздумья ушло не меньше десяти минут, и гражданский долг все-таки был выполнен.

В тот день было еще несколько таких же квартир. А 18 и 19 сентября нам принесли еще с десяток заявлений на надомное голосование.

КРОВЬ И ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПАСПОРТ

В стенах школы №5, где заседала наша комиссия, временами тоже было весело. Например, после обеда пришел мужик, который возмутился из-за выданной ему шариковой ручки:

- Меня не проведешь! У вас там ровно в восемь часов чернила исчезают! – воскликнул он, достал свою ручку и торжественно направился в кабинку.

На другой день пришла пенсионерка с паспортом, распечатанным на принтере и аккуратно скрепленном степлером. Правда, когда мы отказались выдать ей бюллетени, долго она возмущаться не стала. Все-таки правила есть правила.

Вот с таким распечатанным на ксероксе паспортом к нам пришла избирательница-пенсионерка. Фото: Иван МАРКОВ

В один из дней, пока мы ездили по домам с переносной урной, на участке случилось ЧП. Пришел пожилой мужчина 1940 года рождения, проголосовал, и тут у него внезапно пошла кровь носом. Остановить кровотечение не смогли, вызвали «скорую». Оперативно приехал сын избирателя, который рассказал, что у его отца это третий подобный приступ за неделю. В двух первых случаях врачи просто побрызгали в нос перекисью и отправили дедушку домой. Терапевт же, которого не раз вызывали (дедушка живет на Белгородской улице), так и не приехал. В день выборов история повторилась: из больницы пенсионера отправили домой, заправив нос перекисью. Класть на обследование его не стали. Будем надеяться, что ситуация изменится хотя бы после этой публикации.

«Я В ТАКОЕ СВОЙ ГОЛОС СОВАТЬ НЕ БУДУ!»

Больше крупных неприятностей не было, зато случались курьезы. Например, ближе к вечеру пришел, немного покачиваясь, веселый избиратель. Заполнил бюллетени и вдруг потребовал внимания.

- У меня предложение!

- Вы нам его оставить хотите?

- Вам, конечно. Не Путину же. Пока мое предложение до него дойдет, я уже протрезвею!

Оказалось, что избиратель просто хотел выпить в хорошей компании. В этом удовольствии ему было отказано.

Зафиксировали мы и явление на участок противника технического прогресса. Увидев КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), он швырнул на них бюллетени и заорал: «Я в такое свой голос совать не буду!» и убежал.

Наконец, в последний день голосования я и сам решил выполнить гражданский долг. Поскольку пару лет назад моя прописка поменялась, заполнять бюллетень на своем участке я не смог, хотя из книги учета мою фамилию не убрали. Утром 19 сентября я явился в 333-й УИК (располагался он в Музыкальном театре). Оказалось, что я и в тамошнем списке тоже есть. При желании мог бы голосовать на двух участках, однако совесть не позволила - по возвращении мою фамилию пришлось вычеркивать.

Комиссия окончательно завершила работу около часа ночи. Фото: Иван МАРКОВ

Всю работу наша комиссия завершила примерно в час ночи на понедельник, чему несказанно обрадовались наблюдатели. Однако из ТИКа наш председатель вышла лишь в восьмом часу утра! А итоговая явка по участку, кстати, немного превысила наши ожидания – чуть-чуть не дотянула до 34%.