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Здоровье21 сентября 2021 19:25

Как изменятся антиковидные ограничения в Калининградской области с 21 сентября

Правительство опубликовало очередное постановление с перечнем мер
Николай Литвинов
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Общепит сразу в трех районах области сможет почувствовать себя гораздо свободнее.

Общепит сразу в трех районах области сможет почувствовать себя гораздо свободнее.

Фото: Иван Макеев

Региональные власти вновь изменили антиковидные правила. Меры перечислены в опубликованном сегодня постановлении правительства Калининградской области № 539.

Главное новшество - с 21 сентября снимаются ограничения, которые действовали на территории Черняховского, Правдинского и Гурьевского городских округов. Речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий любой тематической направленности и деятельности предприятий общепита (кроме работающих в образовательных организациях или осуществляющих обслуживание навынос или доставку заказов).

Проведение банкетов, свадеб, корпоративов с количеством более 80 человек в Черняховском и Полесском городских округах теперь разрешается при условии, что все присутствующие вакцинированы или имеют при себе ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа.

До 1 октября на всей территории Калининградской области продлеваются ограничения по заполняемости залов театров и филармоний. На спектаклях и концертах разрешат занимать не более 50% мест в зале.

Присутствие зрителей на спортивных мероприятиях также ограничено. На матчи «Балтики», напомним, пускают не более 1 000 человек.

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