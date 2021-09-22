«Мазда» превратилась в груду металлолома: В страшном ДТП под Светлым разбились пять человек

Чтобы деблокировать людей из покорёженной машины пришлось вызывать спасателей МЧС. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Серьезное ДТП произошло под Светлым в ночь на среду, 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около трех часов ночи по автодороге Ижевское - Светлый на огромной скорости ехала старая красная «Мазда». На третьем километре водитель, как сообщают очевидцы, съехал на проселочную дорогу и в районе дома № 43е наехал на бордюр: автомобиль два раза перевернулся, и его отбросило на придорожное дерево.

В салоне легковушки находились, по данным ГИБДД, пятеро подростков в возрасте от 17 до 19 лет. Чтобы деблокировать людей из покореженной машины, пришлось вызывать спасателей МЧС.

В результате аварии трое 17-летних подростков, а также 18-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы. 19-летний пассажир от полученных ранений скончался на месте происшествия. Кто находился за рулем, неизвестно: в сводке ГИБДД говорится о «неустановленном водителе».

Отметим, очевидцы в соцсетях сообщают, что ранее этот автомобиль, разъезжающий на большой скорости, не раз был замечен на улицах Светлого.