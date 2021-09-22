Юбилей Калининградской области, год 2010-й: митинг у Дома Советов и отставка Бооса

Митинг 30 января 2010-го вызвал резонанс не только в нашей стране, но и за рубежом. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Первый звоночек для губернатора Георгия Бооса прозвенел 12 декабря 2009-го. В тот день в Калининграде состоялся митинг в знак протеста против резкого (в среднем – сразу на 25%) повышения транспортного налога. Впрочем, пять тысяч человек, собравшиеся возле «Матери-России», критиковали вообще всю деятельность региональных властей. И такие страсти закипели, что был перекрыт Ленинский проспект. Повышение налога отменили. Однако 30 января 2010-го состоялся второй митинг (теперь у Дома Советов), собрав уже десять тысяч человек, среди которых были и именитые лидеры оппозиции из Москвы.

Тогда Боос пошел в контратаку. 20 марта на «телемитинге» в студии собрались местные начальники во главе с губернатором и вчерашние заводилы-бунтари, неожиданно ставшие «представителями конструктивной оппозиции». Через камеры, установленные на улице в центре Калининграда, а также в Светлогорске и Гусеве, можно было задать вопрос – и тут же получить ответ. Вел этот беспрецедентный телемост «сам» Владимир Соловьев.

У Дома Советов собрались около десяти тысяч человек. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Тем временем возле Дома Советов бурлила очередная антигубернаторская акция. После 30 января эту площадку срочно перепрофилировали под ярмарку. Но 20 марта сюда все равно пришли не менее двух тысяч «рядовых» оппозиционеров. И они швыряли на землю мандарины, давя их. Ведь за глаза Бооса называли Мандарином – вероятно, усматривая сходство с чинушами из «старого» Китая, которых очевидцы-европейцы описывали так: лицемерные и лживые, надменные и высокомерные, жеманные и женственные.

26 июня губернатор устроил второй «телемитинг». По окончании пообещав организовать через три месяца очередной диалог с народом. Намек был ясен: как раз тогда заканчивался губернаторский срок, однако на покой Боос не собирался. И вдруг 16 августа грянул гром: в списке кандидатов на пост главы региона его имени не оказалось… Победа гражданского общества? Скорее протестные настроения «низов» использовали противники в «верхах». В те дни дело шло к увольнению в связи с утратой доверия мэра Москвы Юрия Лужкова. А Боос считался «человеком Лужкова».

Как бы там ни было, 28 сентября вместо третьего «телемитинга» ему пришлось принять участие в инаугурации Николая Цуканова. И началась новая эпоха.

Неспетая песня «Георга Отса»

«Ласточка с весною в сени к нам летит». А лето? Про текущий момент сказать сложно. Но вот что касается периода с 2003-го по 2010 год, то тогда в самый западный регион РФ лето приходило. Вместе с грузопассажирским паромом «Георг Отс».

Это уже было такой калининградской приметой. Чу! Неужели к нам снова топает старина «Отс», очнувшись от затянувшейся зимней спячки? Значит, все, в янтарный край пришло настоящее лето. Потому что в другое время года пожилой паром не ходил…

При этом открылась паромная линия Санкт-Петербург – Балтийск отнюдь не летом – в декабре 2002-го. Не лучшее время для путешествий морем. Но, видимо, надо было срочно отчитаться: оторванная Калининградская область надежно связана с «материком».

Помнится, на открытии много об этом говорилось. Новую линию даже называли «дорогой жизни». Заявлявшие это ответственные лица, похоже, запамятовали, что Финский залив зимой имеет обыкновение замерзать. А «Отс» – не ледокол. Не говоря о том, что этому видавшему виды судну (построенному в 1979 году) требовался ежегодный ремонт.

На ремонт сразу после открытия линии паром и ушел. А тут еще зима, как назло, особенно суровая выдалась. Короче, «Отса» мы опять увидели у себя не скоро…

Кроме того, линия неизменно была убыточной, даже в разгар летнего сезона не пользуясь особой популярностью. Сам же еле ползающий три месяца в году паром стал символом связи янтарного края с «большой Россией». В смысле, какой символ – такая и связь.

А вот расставание с «Отсом» произошло, напротив, неожиданно и резко. Летом 2010-го он курсировал себе туда-обратно. Как вдруг, даже не дав ему отходить все запланированные рейсы, Росморпорт решил перебазировать паром на Дальний Восток. И 28 августа 2010-го «Отс» вместо Балтийска взял курс на Владивосток.

Для него это был просто героический переход – ведь большая часть маршрута пролегала по Северному морскому пути. Сквозь льды не приспособленное для подобного плавания судно по очереди вели за собой аж три ледокола. Любители черного юмора злословили: как бы старина «Отс» не развалился по дороге. Но он не только не развалился, а молодцом преодолел огромное расстояние. И на новом месте поначалу был в почете. В 2012 году в качестве плавучей гостиницы даже обслуживал проходивший во Владивостоке саммит стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

В августе 2010-го из порта приписки Санкт-Петербург паром «Георг Отс» отправился не в Балтийск, как обычно, а во Владивосток. И уже не вернулся. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Казалось, впереди еще долгая жизнь. Однако в июне 2014-го стало известно: в результате аферы былой символ связи янтарного края с «большой Россией» продан в Китай. Сперва была легальная сделка – теплоход отдали в аренду российской компании. А затем та, уже незаконно, загнала его китайцам «на иголки». Главный фигурант, экс-глава приморского государственного унитарного предприятия, успел уйти в бега. Его пособник, бывший руководитель той самой фирмы, получил четыре года колонии общего режима и должен возместить причиненный бюджету ущерб в размере 119 миллионов рублей.

Впрочем, «Отса» этим уже не вернешь. А водную «дорогу жизни» у нас до сих пор толком так все никак и не наладят.

ЧП: История ничему не учит

Трагедия, случившаяся 13-14 марта 1994-го на Куршском заливе (когда погиб 51 рыбак), чуть не повторилась 13-14 марта 2010-го на Калининградском заливе. Началось с того, что в шесть вечера в районе поселка Щукино на расстоянии километра от берега под лед провалилась легковушка. Водитель и пассажир ждали помощи, сидя на крыше. Спасатели их забрали. Однако в результате инцидента на проложенной по заливу «дороге» возникла полынья. А на льду находилось еще немало людей. Не считая автомобилей.

Пришлось срочно организовывать эвакуацию с залива. В рамках этой операции на землю благополучно были возвращены… 196 человек! А также – два десятка авто. Но кое-кому все же удалось выпасть из поля зрения. И в 21.30 в полутора километрах от берега под лед ушли сразу три машины. К счастью, сидевшие в них десять рыбаков успели выбраться. На сушу их доставили на спасательном катере. После чего в 23.30 нашли и спасли еще двоих любителей экстремальной зимней рыбалки, заплутавших и уже замерзавших во льдах.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

25 февраля был дан старт началу строительства Балтийской атомной электростанции.

10 марта в Гусеве открылся ФОК.

3 апреля на мемориале морякам-балтийцам на Московском проспекте установили копию торпедного катера, заменив стоявший тут с 1978 года настоящий боевой корабль.

16 апреля в Чкаловске заработала новая библиотека – такого события в Калининграде не было на тот момент уже 30 лет.

5 мая состоялось открытие после реконструкции монумента «Летчикам Балтики» на Советском проспекте.

7 мая на Доме связи была открыта мемориально-скульптурная композиция, посвященная связистам, а в Гусеве – памятник Герою Советского Союза Сергею Гусеву.

10-11 мая в области находился с визитом президент Хорватии Иво Йосипович.

24 июня на заводе «Янтарь» спустили на воду «Таркаш» («Колчан») – второй из трех фрегатов для ВМС Индии.

8 июля был открыт комплекс, включивший в себя знак «Пионерам океанического лова», статую покровителя моряков Николая Чудотворца и траулер СРТ-129, ставший музеем.

С 19 июля по 18 августа впервые работал «Балтийский Артек».

В июле были выпущены две почтовые марки, посвященные Куршской косе.

С августа в регионе в тестовом режиме заработало цифровое телевидение.

В августе воспитанница калининградской школы синхронного плавания Наталья Ищенко на чемпионате мира взяла четыре золота, а в сентябре на Кубке мира – еще три медали высшего достоинства.

1 сентября начались занятия в «Школе будущего» в Большом Исаково.

10 сентября в сквере на пересечении улиц Степана Разина и Коммунальной открыли бюст Шопена.

11 сентября на набережной Верхнего пруда прошла презентация пешеходной зоны со стадионом для экстремальных видов спорта.

3 октября Гран-при конкурса «Педагог-психолог России-2010» получила Евгения Одегова из школы № 15.

13 октября Российский государственный университет имени Канта стал БФУ.

С 14 по 25 октября в области проводилась перепись населения, и если в 2002 году у нас было 955,2 тысячи человек, то стало – 954,7.

21 октября состоялся пуск тепломагистрали от ТЭЦ-2 в Калининград.

7 декабря заработал погранпереход Мамоново II – Гжехотки: «берлинка» перестала быть «дорогой в никуда».

24 декабря ввели в эксплуатацию второй блок ТЭЦ-2.