Калининградская участница шоу «Голос» Алиса Гелисс вышла замуж в США

По словам Алисы и Евгения, «более незамысловатой свадьбы этот мир еще не видел». Фото: Instagram.com

В 2012 году певица из Калининграда Алиса Гелисс прославилась на всю страну. В шоу «Голос» наша землячка заставила повернуться Леонида Агутина и попала в его команду, но затем не смогла пройти дальше этапа музыкальных поединков. После шоу Алиса была очень востребована в Калининграде. А теперь радостное событие произошло в личной жизни девушки. Алиса вышла замуж за своего молодого человека по имени Евгений. Свадьбу сыграли в США.

- Когда мы пришли в мэрию Баффало (штат Нью-Йорк. - Ред.), дабы получить лицензию на заключение брака, оказалось, что наша пара стала 2000-й в этом году. Нас удостоили звоном специального торжественного колокольчика с надписью «ring for love» (кольцо для любви. - Ред.) и выдали нужные документы для заполнения, - поделилась Алиса с подписчиками в Instagram. - Сама процедура мне показалась очень простой и незамысловатой - тут тебе ни угрожающего загса, ни очередей и месяцев ожиданий, нет пресных мин безразличных сотрудников и бумажной волокиты. (Кстати, в этом же отделении выдают лицензию на владение собакой). Хорошо, что с нами был друг (большое ему спасибо), который взял на себя всю работу по оформлению бумажек, он же нас и расписал (у него на это есть лицензия).

По словам Алисы, «более незамысловатой свадьбы этот мир еще не видел». Все произошло на балконе. Шаферами стали 6-летние близнецы, а из атрибутов торжества у молодых были только свечи для Хануки. Друг Сава отправил корабль любви в дальнее романтическое плавание, скрепив это все трогательной клятвой на английском языке.

- Колец мы так и не купили. И поэтому поженились на добром слове, - пишет Алиса.

Свидетелями торжества были пенсионерки с соседних балконов (одна из них подарила свадебный букет и торт), еще один свидетель, Ральф, все это снял на память. Остатки торта заморозили для празднования годовщины (такая американская традиция) и продолжили смотреть сериал про шпионов «Моссада»…

- На следующий день получили свидетельство о браке, и я превратилась в замужнюю женщину! - закончила рассказ певица.

Подписчики Алисы Гелисс шлют наилучшие пожелания в адрес новой семьи и называют свадьбу «идеальной».