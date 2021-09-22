На Куршскую косу запустят водное такси по заливу

Куршская коса манит туристов в любое время года. Фото: Александр Подгорчук

Слишком много машин

Цену билетов на Куршскую косу поднимать не планируют. Сегодня вход стоит 300 рублей за человека. Однако директор парка дал понять, что может повыситься стоимость проезда. Действительно, от машин коса страдает: транспорта заезжает слишком много, парковок не хватает, люди бросают машины на обочинах и под деревьями.

Перспектива - развитие водного транспорта, ведь на косу можно добраться не только на автомобиле, но и на кораблике со стороны залива.

- Сейчас мы хотим сделать логистику. Общаемся с главами Полесска, Славска, Гурьевска, чтобы разработать общую карту путешествий по Куршскому заливу, - рассказал в эфире программы «Говорит Калининград» Анатолий Калина. - Один кораблик на 12 мест уже доставлен в Калининград. Скоро придет второй, в следующем году поступит еще порядка восьми корабликов. И когда водным маршрутом начнут пользоваться, калининградцы поймут, что лучше приехать, оставить машину в Зеленоградске, сесть на кораблик, 3-4 часа прокатиться, выйти на маршрут, посмотреть на косу с воды… Вы едете, загораете, наслаждаетесь солнышком, слушаете экскурсию… Это не будет стоить 300-500 рублей, а, думаю, будет гораздо дешевле, - сказал Анатолий Калина.

Что до многострадальной велодорожки на Куршской косе, то начать строить ее планируют в 2022 году, а завершат в лучшем случае не раньше 2023 года.

Лес должен отдохнуть

Знаменитый Танцующий лес на Куршской косе откроют в 2022 году, когда завершится реконструкция этого знаменитого туристического объекта.

- Рядом с дорогой, в десяти метрах, поставили шлагбаум, перекрыли полностью, стоят инспектора и больше туда не пропускают туристов. Танцующий лес отдыхает, - сказал Анатолий Калина. - Лес должен отдохнуть, он был подвержен колоссальной нагрузке. Потому что все туристы, которые к нам едут, как правило, посещают Танцующий лес.

Туристов на Куршской косе действительно становится все больше и больше. Если в 2010 году было 225 тысяч туристов, то в 2020 году насчитали уже 580 тысяч. В 2021 году ожидаются еще более солидные цифры (итоги подведут в конце года).

По словам директора парка, Танцующий лес будет видоизменен. Там уложат новые 2-метровые настилы из дерева, по которым можно будет ходить отдыхающим. Маршрут будет доступен и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для мам с колясками. Никаких ступенек - только плавные переходы.

Анатолий Калина. Фото: Александр КАТЕРУША

В следующем году запланирована реконструкция маршрута «Высота Эфа».

Установят на косе и новые информационные щиты. И если вы никогда на них не обращали внимания, то зря. Стоит это делать, чтобы не нарваться на штраф.

- Фотографы, участники свадеб, грибники - это люди, которые не читают информационные щиты и не знают, в какой зоне национального парка они находятся. А на территории национального парка можно находиться только в рекреационной зоне и в поселках. Находиться на особо охраняемых территориях запрещено. Животные там отдыхают, и если мы откроем весь парк, то им негде будет отдыхать, они уйдут в Литву и в Литве их всех истребят. Там разрешена охота. Если мы сделаем движение оленей и лосей в сторону границы, то это для них будет чревато, - говорит директор.

В неделю на косе ловят от 12 до 30 нарушителей. Люди, конечно, платят штрафы.

- Мы не сторонники того, чтобы всех наказывать. Мы предупреждаем. Но остаются те, кто хочет пожарить шашлык, на машине проехать по побережью, гулять по дюнам, - говорит Анатолий Калина.

Директор нацпарка привел в пример историю с сербским актером Милошем Биковичем, которая закончилась штрафом. Звезда фильмов «Холоп» и «Лед» прокатился по заповедной части косы на квадроцикле, записал видеоролик и выложил его на своей страничке в Инстаграме. Наверное, он не знал, что гонять по дюнам нельзя. Даже если ты популярный актер.

По словам Анатолия Калины водитель, который катал Биковича, оштрафован на 8 тысяч рублей.

- Мы провели расследование инцидента. Установлено, что квадроциклом актер не управлял, а был пассажиром. К административной ответственности был привлечен водитель, - уточнил Анатолий Калина. - Составлен протокол, и взыскан максимальный штраф в размере 4 тысяч рублей за езду на квадроцикле и еще 4 тысяч рублей за нахождение в заповедной зоне национального парка. Мы не можем оштрафовать Биковича. Это аналогия с ответственностью за нарушение правил ПДД автомобилистами. Наказывается водитель автомашины, а не пассажир.

Так где же на косе можно находиться, а где нельзя? Администрация нацпарка советует скачать приложение, где все объяснено про зонирование заповедной территории.