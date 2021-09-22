Джефф Монсон стал крестным отцом в Калининграде

В воскресенье Джеффри по прозвищу «Снеговик» выступил в качестве учителя на мастер-классе в одном из спортзалов. Фото: Группа «Боец 39 Fighter».

Что-то зачастили к нам звезды иностранные. Летом в Светлогорск на кинофестиваль приезжал актер Жерар Депардье, а в минувшие выходные прилетал известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон. В аэропорту «Храброво» он появился с женой и ребенком. В Калининграде семья провела четыре дня.

В субботу спортсмен отдыхал после перелета, а в воскресенье выступил в качестве учителя на мастер-классе в одном из спортзалов и посетил тренировку подростков в общественной организации «Трезвые поколения». Попасть на занятие с Джеффри могли все желающие совершенно бесплатно. Гость с радостью отвечал на вопросы, фотографировался и никому не отказал в автографе. На встрече Джеффу подарили большой портрет, выполненный в янтаре.

А еще он стал крестным отцом калининградского малыша. Таинство в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Клавы Назаровой совершил настоятель храма протоиерей Вадим Неткачев. В наш регион Монсон, собственно говоря, и прибыл как раз для того, чтобы стать крестным (с калининградской семьей спортсмен дружит не первый год). В епархии отметили, что боец, получивший российский паспорт в июне 2018 года и принявший православие, молитву «Отче наш» читал на родном английском языке.

И все же большую часть времени Джеффри уделял спорту. Каждый день в Калининграде Монсон начинал с двухчасовой тренировки. Говорят, спортсмен готовится к бою с Емельяненко, который намечен на декабрь.

- Джефф посетил детдом и несколько простых спортивных залов подвального типа. Он хочет открыть в Калининграде собственную школу, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Заболотный, дважды чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по боевому джиу-джитсу и панкратиону.

Где именно разместится зал Монсона, пока не сообщается.

СПРАВКА «КП»

Джеффри Монсон по прозвищу Снеговик выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Тренируется в American Top Team.

На профессиональном ринге провел 87 боев, одержав 60 побед.

Последние годы занимается политикой, стал депутатом окружного совета подмосковного Красногорска.