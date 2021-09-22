Ректор БФУ имени Канта: Растущему университету не хватает столько же пространств, сколько есть сейчас

Один из видов на будущий кампус. Фото: БФУ им. И. Канта

Редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова в эфире радио «Бизнес FM Калининград» поговорила с историком, теологом, философом и ректором БФУ имени Канта Александром Федоровым о стратегии и не только федерального вуза в Калининграде. «Комсомолка» приводит наиболее яркие высказывания ректора.

О местных и иногородних студентах

- Новая история БФУ как университета началась в 2011 году, когда он стал федеральным и получил первую крупную инвестицию, которая отразилась на качестве: образования, инфраструктуры, задач, которые перед ним ставили. И если мы с вами сравним, что было в 2001 году, мы очень удивимся… Это очень молодой университет. Мы переживаем детство, мы переживаем бурный гормональный рост. В этом году количество студентов из России, подавших заявления, - больше половины, а в 2011-м их было 8 процентов. Вы чувствуете разницу?

Александр Федоров считает, что именно университет играет ключевую роль в производстве будущего. Фото: Александр Подгорчук

Университет выполняет, с точки зрения геополитического расположения региона, миграционную функцию и функцию создания интеллектуальных элит. Университет в 2011 году начинал с бюджета 800 миллионов рублей. Это даже не средний провинциальный вуз, это действительно мало для крупного регионального вуза. А сейчас наш годовой бюджет - 3 миллиарда рублей. Это не очень много, но разница значительная. И наша задача сейчас, чтобы это детство стало осознанной добросовестной юностью, которая двинется вперед.

О попадании в мировые рейтинги

- Университет первый раз вошел в мировой рейтинг в 2020 году. До этого он там отсутствовал. И мы заняли 651-700-е место в рейтинге мировых университетов QS (британское агентство Quacquarelli Symonds (QS). - Ред.). Это слишком высоко для начала. После полного отсутствия в рейтингах мы влетели в один из главных. И это ко многому обязывает. Правда, прошлый пандемийный год тяжело скажется на поддержании этого уровня. В 2019 году у нас присутствовали 9% преподавателей и 12% ученых из зарубежных стран, которые создавали нам положительную ауру (один из критериев оценки рейтинга вуза. - Ред.). Сейчас мы начинаем с нуля.

Второе важное событие - в этом году университет в мировом рейтинге Times Higher (Times Higher Education World University Ranking 2022. - Ред.) занял 800-е место. Это второй по значению рейтинг. Это очень серьезная заявка, которая очень хорошо характеризует то, что у нас происходит в последнюю пятилетку внутри университета с физматом.

Сейчас наши задачи - конвертировать эти достижения в нелинейный учебный процесс, чтобы каждый почувствовал, что ученые не просто так работают.

Мы относимся к рейтингам очень спокойно. Это дополнительный штрих к дизайну университета, который заявляет о своем международном значении, заявляет о том, что его образовательные программы являются частью глобальной повестки. Вот это - декларация. Мы заявляем во внешний мир, что в Калининграде есть университет международного уровня. Понятно, что до международного уровня нам еще десять лет пути. Но мы манифестируем свою амбицию…

О значимости строительства кампуса

- Со стенами у вуза большие сложности. Учитывая, что у университета в городе 64 объекта собственности, и это огромная вроде бы величина, и 17 локаций, в которых расположены наши здания, на самом деле для растущего университета не хватает почти столько же пространств, сколько мы имеем. Две трети наших пространств не предназначены для современного образовательного процесса. Задача строительства нового кампуса - это средовое решение. Мы ставим целью формирование студенческого города в городе, который открыт этому городу, станет центром молодежной жизни, в котором, например, соединятся медицина и институт живых систем. И вот это физическое действие ставит целью возникновение новых гибридных программ для компетенций будущего, которые сложатся в следующие 20-30 лет. Решение о строительстве кампуса - не для того чтобы закрыть проблему с площадями, это решение на 50-100 лет вперед. Среда, в которой формируется человек, в данном случае университетский человек, она очень важна.

О масонстве сегодня*

- Масонство, в том плане, как оно возникало в XVII веке, европейское масонство и затем продолжение его - русское масонство - это очень контекстное историческое явление. Оно имело очень внятную мифологию, очень внятную и продуманную систему отсылок к историческим источникам, от Библии до апокрифов и до трудов современных философов, и это была очень любопытная идеологическая и философско-антропологическая система… Масонство очень неплохо чувствовало себя в России и в начале ХХ века: члены сообщества принимали активное участие в революции 1905 года… Затем все пошло на убыль, и не только в России, но и в мире. Изменилась среда, изменился тип исторического разума, стала другая эпоха. И если мы сейчас посмотрим по открытым источникам, когда был такой последний глобальный всплеск, который можно заметить, это были 70-е годы ХХ века. Это была итальянская ложа, которая практически управляла всей страной. В ней состояли практически все - от премьер-министра до грузчика в порту.

Если историческое масонство сейчас ушло в прошлое и стало игрушкой, то форма организации закрытых сообществ дискретного типа - она никуда не делась. Она существовала, наверное, с первых времен государственности, которую придумало человечество, и будет существовать всегда. Это неофициальная структура, которую мы не видим, в которой собираются влиятельные люди, которые находят способы влияния на самые разные ситуации.

О производстве будущего

- Задача университета - дать возможность управлять своим будущим. Есть страны, от Древнего Египта до Советского Союза, которые в определенный момент перестают производить свое будущее. Это осознается практически одномоментно. Страна утром просыпается и понимает: а будущего-то нет! Кто производит будущее? Это делают люди, которые готовы к этому и понимают, каким образом и в какой момент их персональная свобода должна конвертироваться в жизнь страны. Страна должна жить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

От 137 до 274 тысяч рублей - такова стоимость обучения в БФУ имени Канта. По словам Александра Федорова, лишь треть студентов вуза обучается платно.

- Стоимость «платного» студента соответствует стоимости студента, который обучается за счет государства, - подчеркнул ректор БФУ.

*Кандидатская диссертация Александра Федорова посвящена теме русского масонства.