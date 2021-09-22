Итоги выборов-2021 в Калининградской области: убедительная победа «Единой России и успех «Новых людей»

На этот раз явка избирателей превысила 45%, что на два процента выше, чем на выборах в 2016 году. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы, Облдумы, горсовета Калининграда и семи муниципальных советов. Явка избирателей превысила 45%, что на два процента выше, чем на выборах в 2016 году.

Госдума РФ

Несмотря на более высокую явку, чем в 2016 году, «Единая Россия» на выборах по федеральному округу ухудшила свои показатели. Пять лет назад партия власти получила поддержку 43,39 процента избирателей, в этом - 41,12 процента. Всего за единороссов проголосовали 164 203 калининградца.

Улучшили позиции коммунисты. В 2016 году КПРФ показала лишь третий результат - 13,99%, спустя пять лет - 20,17% голосов, и второе место. А вот «серебряный» призер выборов в 2016 году ЛДПР (16,66%) провалилась, получив в этом году 9,59% голосов избирателей. На четвертом месте, как и в 2016 году оказалась

«Справедливая Россия», - 8,96%, однако этот результат более чем на 3% меньше, чем в 2016 году. Неплохо заявили о себе и новички - партия «Новые люди», получившая поддержку 6,17% калининградцев.

Помимо федерального округа, кандидаты от «ЕР» победили и в одномандатных округах. По округу № 97 наибольшую поддержку избирателей получил председатель правления Калининградского морского торгового порта Андрей Колесник, набравший 37,77% голосов. Победу на округе №98 праздновала спикер Облдумы Марина Оргеева – 39,77% голосов.

Областная дума

Двадцать депутатов регионального парламента выбирали по одномандатным округам, еще столько же – по партийным спискам. В 19 из 20 округах победили кандидаты от «Единой России», осечка произошла лишь на округе №7. Там кандидат от КПРФ Евгений Ган на 361 голос опередил сенатора Алексея Короткова.

Другие 20 депутатских мест в Облдуме распределят пропорционально результатам голосования по партийным спискам. Победу ожидаемо одержала «Единая Россия» - 38,95%, на втором месте КПРФ – 19,03%, на третьем – «Справедливая Россия – За Правду» – 11,27%. Сотые доли процента «справедливороссам» уступила ЛДПР – 11,22% голосов.

В Облдуму также пройдет кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набравшей 6,38%. А вот представителей «Новых людей» в новом составе регионального парламента мы не увидим – за месяц до голосования избирком отказался регистрировать партийный список кандидатов из-за большого количества недействительных подписей. Отказы в регистрации тогда получили и все пять кандидатов «Новых людей» по одномандатным округам, так как они не предоставили достаточное количество подписей в свою поддержку.

Горсовет Калининграда

В этом году депутатов горсовета Калининграда выбирали только по одномандатным округам, так что кандидатам в прямом смысле пришлось стать ближе к избирателям. Однако получилось это не у всех.

«Единая Россия» выставила на выборы кандидатов на 26 из 27 округов, победу одержал 21 кандидат. Оставшиеся шесть мандатов получили представители КПРФ. Так, по округу №5 коммунист Александр Дудоров с перевесом в 29 голосов обошел единоросса, многократного чемпиона мира по борьбе Алексея Шемарова. 37 голосов избирателей не хватило для победы депутату горсовета Сергею Максименкову, которого обошел Алексей Колобов. Не смог стать депутатом и бывший председатель областной избирательной комиссии и экс-министр Михаил Плюхин, его победила фельдшер Тамилла Чернышева. 63 голоса не хватило полпреду губернатора в Облдуме Татьяне Шаровой, которая участвовала в выборах по округу №17.

Пожалуй, самый зрелищный этап выборов - гашение неиспользованных бюллетеней с помощью топора. Фото: Избирательная комиссия Калининградской области

КОНКРЕТНО

Кто попал в горсовет Калининграда

Округ 1 – Кудрявцев Андрей – 31,43% (5718) – «Единая Россия»

Округ 2 – Макаров Валерий – 32,14% (5966) – «Единая Россия»

Округ 3 – Верхолаз Евгений– 32,43% (6314) – «Единая Россия»

Округ 4 – Урбанюк Олег – 26,20% (3969) – «Единая Россия»

Округ 5 – Морозов Евгений – 28,47% (4759) – «Единая Россия»

Округ 6 – Шумилин Андрей – 35,15% (6155) – «Единая Россия»

Округ 7 – Ган Евгений – 29,62% (5069) КПРФ

Округ 8 – Самородов Юрий – 32,41% (5589) – «Единая Россия»

Округ 9 – Кропоткин Андрей – 42,20% (6257) – «Единая Россия»

Округ 10 – Федорова Нина – 43,50% (7643) – «Единая Россия»

Округ 11 – Швалкене Лариса - 38,18% (8076) – «Единая Россия»

Округ 12 – Лютаревич Сергей – 52,44% (9835) – «Единая Россия»

Округ 13 – Орехов Александр – 48,08% (10509) – «Единая Россия»

Округ 14 – Мартынец Алексей – 42,14% (8593) – «Единая Россия»

Округ 15 - Абарюс Аугениюс – 41,99% (6188) – «Единая Россия»

Округ 16 – Чмыхов Дмитрий – 38,38% (5878) – «Единая Россия»

Округ 17 – Канаева Екатерина – 50,16% (9286) – «Единая Россия»

Округ 18 – Панченко Валерий – 34,74% (5474) – «Единая Россия»

Округ 19 – Никулин Александр – 46,79% (8809) – «Единая Россия»

Округ 20 – Снигирев Вадим – 38,28% (6537) – «Единая Россия»