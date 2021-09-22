Как оформить «Пушкинскую карту» в Калининграде и куда по ней пустят

Воспользоваться деньгами могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Фото: Александр КАТЕРУША

1 сентября 2021 года Министерство культуры РФ запустило программу, цель которой - вовлечь молодежь в походы на выставки и спектакли. Для этого и была создана «Пушкинская карта». Деньги на нее перечисляет государство, но тратить можно только на посещение учреждений культуры.

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1. Кто может получить «Пушкинскую карту»?

Воспользоваться деньгами из федерального бюджета могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги будут поступать на карту каждый год до того момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.

2. Как оформить «Пушкинскую карту» в Калининграде ?

Для оформления карты важно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Если подтвержденной записи на портале нет, заявку можно оставить в любом банковском приложении. Тем, кто не имеет ни записи на «Госуслугах», ни банковских приложений, следует обратиться в любое отделение «Почта Банка» - там выпустят пластиковую карту с уникальным дизайном. Сделать это можно и тем, кто уже оформил виртуальную карту, но хочет иметь возможность подержать ее в руках.

После того как личность подтвердили, скачиваем на телефон приложение «Госуслуги.Культура». Приложение сразу предложит войти в профиль госуслуг, и все данные загрузятся автоматически. Далее следуем инструкциям по выпуску электронной карты. Приложение попросит согласиться на обработку данных и условия использования, на все соглашаемся. Не переживайте, деньги нигде не спишут.

Спустя пару минут электронная карта «Мир» будет готова. В приложении можно посмотреть остаток средств на карте и афишу доступных мероприятий, которая также доступна на портале Культура.РФ.

3. Сколько денег будет на карте?

В 2021 году на каждую «Пушкинскую карту» государство начислит 3 тысячи рублей, а с 1 января 2022 года ее номинал составит 5 тысяч. Сумму нужно потратить до 31 декабря каждого года, иначе деньги «сгорят». Пополнить карту самим нельзя, деньги на нее будет перечислять государство раз в год.

4. Как можно тратить?

Потратить деньги со счета «Пушкинской карты» можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры и галереи. Билеты на все мероприятия в рамках программы именные и приходят на электронную почту, поэтому на первом этапе нужно обязательно носить с собой документ, удостоверяющий личность. В ближайшее время планируется дополнить сервис QR-кодами, с помощью которых можно проверить собственника. Пока отсутствует возможность оплатить билет частично «Пушкинской картой» и частично своими деньгами. Однако, если подобные запросы будут поступать, организаторы проекта рассмотрят такой вариант.

При желании билет можно будет вернуть, в таком случае карта пополнится на ту же сумму, которая была списана за его покупку. Снять деньги с карты не получится: ее баланс можно использовать только в рамках системы.

5. Куда можно пойти по «Пушкинской карте» в Калининграде?

Полная афиша доступных мероприятий собрана в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ. В Калининграде к программе уже подключены:

Калининградский областной драматический театр

Кафедральный собор

Главный корпус Музея Мирового океана

Калининградский областной музей изобразительных искусств

Калининградский областной музей янтаря

Калининградский областной историко-художественный музей

Музей «Бункер» (ул. Университетская, 2)

Музей «Форт № 5»

Королевские ворота

Калининградский областной музыкальный театр

Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова

Театр эстрады «Янтарь-холл»

Калининградский областной театр юного зрителя «Молодежный» (г. Советск)

Калининградский областной оркестр русских народных инструментов

Дом искусств

Замок Вальдау

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