Калининградец шантажом заставлял 12-летнюю школьницу сниматься в интимном видео

Получив "пикантные" ролики, злоумышленник потребовал деньги. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области осудили 20-летнего жителя Немана, который заставлял 12-летнюю школьницу снимать интимное видео. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Проживающий в общежитии одного из колледжей молодой человек познакомился в соцсетях с 12-летней жительницей Свердловской области. В ходе завязавшейся переписки школьница прислала новому знакомому свои обнаженные фото, которыми он в дальнейшем стал ее шантажировать. Так, калининградец потребовал от девочки не только продолжать присылать ему фото, но и видео интимного характера, угрожая опубликовать фото.

Получив не менее 40 откровенных фото и 12 видеозаписей, злоумышленник стал требовать деньги - 400 рублей, а затем поместил фото и видео в облачное хранилище и дал доступ к нему нескольким пользователям.

Только после этого школьница призналась во всем матери, которая сразу же обратилась в полицию.

На калининградца завели уголовные дела за понуждение к иным действиям сексуального характера путем шантажа в отношении несовершеннолетнего, вымогательство и приобретение, хранение и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

На суде шантажист заявил, что не знал точный возраст своей знакомой. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание калининградец будет в колонии общего режима.