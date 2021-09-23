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Клуб любознательных23 сентября 2021 1:00

Калининградец нашел на развалинах господского дома немецких оловянных солдатиков

Судя по всему, уникальный набор был выпущен фирмой Schneider из Лейпцига
Кирилл Алексеев
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Оловянные пехотинцы отлично сохранились, даже краска осталась.

Оловянные пехотинцы отлично сохранились, даже краска осталась.

Фото: vk.com

В калининградской земле нередко попадаются немецкие оловянные солдатики. Однако обычно их состояние оставляет желать лучшего – у кого-то головы не хватает, у кого-то винтовки, кто-то изогнут в немыслимой позе, а от кого-то и вовсе осталась только подставка с ногами. Ничего удивительного – металл пролежал в земле несколько десятилетий. Но иногда случаются очень приятные и удивительные находки.

Недавно очень повезло одному копателю из Калининграда, который изучал с металлоискателем развалины одного из бывших господских домов. Подойдя к груде гранитных камней и кирпичей, он услышал, как пронзительно запищал металлоискатель – в камнях было явно что-то интересное. Цветной металл! Неужели тевтонское серебро? А, может, золото королей Пруссии?

Мужчина достал из камней вместительную деревянную коробку, дрожащими руками развернул мешковину и обнаружил… Нет, не золото-серебро, а два десятка прекрасных солдатиков из свинцово-оловянного сплава, которые выпускались в Германии до войны. Офицеры и рядовые в униформе периода Франко-прусской войны 1870-71 годов очень неплохо сохранились - можно расставлять и играть. Некоторые фигурки были даже раскрашены.

Набор солдатиков был упакован в деревянную коробку.

Набор солдатиков был упакован в деревянную коробку.

Фото: vk.com

Счастливый обладатель клада выложил фотографии находки в группе калининградских искателей сокровищ в социальной сети «ВКонтакте», за что получил огромное количество лайков и поздравлений.

- Когда открывали коробочку, мандраж наверное был?

- Да, не без этого. Коробка тяжелая...

Добавим, что производителем подобных фигурок была фирма Schneider из Лейпцига. Она работала с 1907 года и была крупнейшим производителем т.н. полуобъемных солдатиков, стоивших относительно недорого и продававшихся во всех магазинах игрушек. Точнее, фирма продавала как наборы готовых солдатиков, так и формы для их самостоятельной отливки. В этом была особая фишка – чтобы ребенок сам отлил стойкого оловянного солдатика, а затем его аккуратно раскрасил. Это вам не в гаджет бездумно тыкать. Тут творческий подход нужен.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Как «Дядюшка Скрудж» нашел тевтонские шиллинги

Осенью прошлого года повезло еще одному калининградскому копателю. Изучая с прибором аллеи в одном из заброшенных парков города, мужчина наткнулся на емкость, набитую серебряными тевтонскими шиллингами. «Самый крупный улов этого года. Поздравляю!», - написал тогда счастливчику друг-копатель. К поздравлениям присоединился другой: «Купаешься в тевтончиках, как дядюшка Скрудж. Белая зависть!».

«Самый крупный улов этого года. Поздравляю!», - написали счастливому обладателю серебряных монет.

«Самый крупный улов этого года. Поздравляю!», - написали счастливому обладателю серебряных монет.

Фото: vk.com

Находка и правда была уникальной, подобные клады находят крайне редко. Всего в емкости находилось около 90 монет, состояние их было разное, но имелись и весьма неплохо сохранившееся экземпляры. Судя по фотографиям, большинство шиллингов было отчеканено во второй половине XIV века – во времена правления в Тевтонском ордене великого магистра Винриха фон Книпроде.

Добавим, что цена на тевтонские шиллинги в более-менее приличном состоянии колеблется на аукционах от 50 до 1000 евро за монету (а иногда и выше).

Наука: Клуб любознательных