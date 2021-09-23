В замке Тапиау туристам покажут и тюремные бараки, и средневековые подземелья

Самая интересная и ценная постройка - северо-западный флигель замка. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Незолотой ключик

Безусловно, главным событием минувшей недели стала официальная передача замка Тапиау в Гвардейске из пенитенциарной системы в ведение гражданских властей. И хотя символический ключ от замка (говорят, сработанный руками обитателей квартировавшей здесь перед этим исправительной колонии № 7) получил губернатор Антон Алиханов, оперативное управление объектом до тех пор, пока корпорация развития региона не подыщет инвестора, будет осуществлять Калининградский областной историко-художественный музей.

Это более поздние постройки - здания из красного кирпича возвели в начале прошлого века. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Из интервью директора КОИХМ Сергея Якимова Радио «Комсомольская правда - Калининград» трудно судить, насколько он обрадовался такому подарку. С одной стороны, в плане музейной зрелищности объект действительно лакомый. Но это в потенциале, а пока хлопот с ним не оберешься. Скажем, в северо-западном флигеле, который, собственно, и представляет наибольший интерес для историков и будущих туристов, обнаружены масштабные протечки потолков. Так что понять сложные чувства Сергея Александровича можно.

- Я не ожидал, что это целый город, - признается он. - В первую очередь нужно провести консервативные (вероятно, подразумевалось «консервационные». - Ред.) работы. Залатать крышу флигеля - задача номер два после охраны.

Зима на носу

Да, с 28 сентября замок переводится под музейную охрану. На эти цели из областной казны выделили 5,5 млн рублей, и, по словам Якимова, уже закладывается бюджет на следующий год.

- Дорогостоящее это дело - содержание замка, - вздыхает Сергей Александрович (и с ним наверняка согласились бы все средневековые феодалы). - Не забудьте, ведь в нашем ведении находятся еще и Королевский замок, и часть сооружений Литовского вала, и аэродром «Девау», и много еще чего. Хотя если придет (в замок Тапиау. - Ред.) настоящий инвестор и мы получим подобие Мальборка, для Калининградской области это был бы очень притягательный объект.

На чердаке замка - аутентичные деревянные перекрытия. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Между прочим, несмотря на упомянутые проблемы с кровлей, что директор КОИХМ, что глава регионального минкультуризма Андрей Ермак в один голос отмечают «очень неплохое», по их мнению, состояние тевтонского укрепления начала XIV века. Что ж, если сравнивать с другими подобными объектами на территории области, преимущественно лежащими в руинах, наверное, так оно и есть. Поэтому можно согласиться с тем, что приспособить объект под музей, сделав там какую-то небольшую локальную экспозицию, будет несложно. Тем более что, как сообщил Якимов, музею выделены деньги и на содержание штата.

- Просто сейчас такая задача не стоит, важнее подготовиться к зиме. Но думаю, что в следующем году мы уже будем готовы принимать туристов.

Спешите видеть

Впрочем, услышав, что Андрей Ермак рассчитывает начать принимать первые групповые экскурсии уже в ближайшее время и даже прорабатывает «наиболее интересную нитку маршрута», Якимов поспешил заявить, что экскурсантов водить по замку и зданиям бывшей ИК-7 (по компетентному мнению Ермака, они тоже вызывают определенный интерес у туристов) можно хоть сейчас. Тем паче местных гидов в избытке.

- У одного из них фамилия Ершов, он потомок нашего замечательного сказочника, - простодушно добавил Сергей Александрович.

Хорошо сохранились изумительные сводчатые потолки орденских времен, украшенные барельефами Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

По мнению Якимова, для тех, кто не был в Польше и других странах Европы, замок Тапиау, безусловно, будет интересен. Даже несмотря на то, что из 48 существующих сейчас на этой территории зданий действительно ценными специалисты уверенно считают только все тот же северо-западный флигель, часть подвальных помещений восточного флигеля и три постройки начала XX века. Остальное не представляет никакого интереса и должно быть снесено. В том числе бывшие тюремные бараки… пардон… общежития исправительной колонии, а также цеха ее промзоны и складские помещения. Вместо них предполагается построить что-то, «что как-то подкрепляло бы и поддерживало историю этого замка». А она у Тапиау и впрямь долгая и интересная, даже с непременным для такого места привидением.

Чей-то призрак до сих пор бродит по подвалам...

В незапамятные времена местностью Тапиов (что в переводе с прусского языка означало «теплое поле») владел витинг - прусский помещик на службе Тевтонского ордена - Сапелле. Контролировал свои земли он из крепости Сугурби (Сургурби). Где именно она стояла, точно неизвестно, одно из предполагаемых мест - нынешняя площадь Победы в Гвардейске. Подавив восстание самбийских пруссов в 1265 году, тевтонцы решили возвести в Тапиове укрепленный форпост, который через 10 лет подвергся нападению литвинов, но успешно выдержал осаду. В 1280 году крепость перенесли на окруженный с трех сторон болотами полуостров между реками Прегель и Деймой. С четвертой стороны возвышался холм, на котором через некоторое время возникла деревня, впоследствии выросшая до размеров города - от него отделились рвом с подъемным мостом.

Тапиов (Тапиав), как и все остальные подобные укрепления, изначально был деревянно-земляным, пока после 1310 года в Пруссии не началось массовое строительство каменных замков.

«На месте старого укрепления в 1347-1359 годах отстроили новый четырехфлигельный замок, - пишет калининградский архивист и историк Анатолий Бахтин в своей книге «Немецкий орден». - До высоты главного второго этажа стены были сложены из полевого камня, выше - из обожженного кирпича. Толщина стен была более трех метров. Размеры замка достигали 48x46 метров, в нем отсутствовала главная башня (бергфрид), а также угловые башни. Под самой крышей с внешней стороны в стенах находились бойницы. Вдоль этих бойниц с внутренней стороны проходил оборонительный ход. В центре двора располагался колодец. По периметру двора на уровне второго этажа проходила галерея, на которую вела лестница; поднявшись по ней, можно было попасть в жилые помещения. Первый этаж предназначался для хозяйственных нужд, здесь также размещалась кухня. В толще фундаментов располагались глубокие подвалы».

Замок Тапиау на старинной гравюре.

В XIV веке Тапиов считался одной из важнейших баз Тевтонского ордена в его набегах на Литву. За это время здесь перебывала масса представителей высшей знати: герцог Альбрехт Австрийский, в 1377-м совершавший со своими воинами крестовый поход против язычников; год спустя - герцог Лотарингский; в 1390 и 1391 годах тут останавливался Генрих Дерби, будущий английский король Генрих IV. В замковой капелле в 1385 году крестили бежавшего от своего брата Ягайло в Пруссию великого князя литовского Витовта. В 1541 году в Тапиау некоторое время жил будущий великий астроном, а тогда еще просто каноник епархии Вармии (одной из исторических областей Пруссии) Николай Коперник, который лечил замкового мажордома от простуды. В 1568 году здесь скончался Альбрехт Бранденбургский - последний глава государства Тевтонского ордена и первый герцог светской Пруссии.

Ну а глубокие замковые подвалы использовались в качестве тюрьмы для политических заключенных. Самым знаменитым из них в 1474 году стал епископ Замланда Дитрих фон Куба, с именем которого в основном и связана недобрая слава этого замка.

Роковой для князя церкви стала его ссора с тогдашним Великим магистром Тевтонского ордена Генрихом Реффле фон Рихтенбергом. Причиной раздора стали, как тогда случалось сплошь и рядом, деньги. Точнее, доходы от продажи индульгенций, которые епископ фактически перенаправил в свой карман. Спор велся и вокруг некоторых налогов. Кончилось все тем, что «на следующий день после пятого воскресенья Великого поста» (историки считают, что в июне 1473 года) Дитриха фон Куба под конвоем препроводили в замок Тапиов, где заключили под стражу.

Согласно источникам, так сказать, близким к летописным, поначалу пленника содержали в соответствии с его высоким саном, поместив на втором этаже в удобные покои - только с крепкими решетками на окнах.

«А жил в то время в замке капеллан - человек коварный и злобный, - повествует предание. - И капеллан этот каждый день навещал пленника, подбивая его на побег и обещая при этом всяческое свое содействие. Его Преосвященство наконец внял этим речам и изъявил свое согласие тайно покинуть замок. И вот когда епископ уже миновал все коридоры с лестницами и подходил к воротам, появилась стража, которая схватила князя церкви. Оказывается, предал его тот самый сладкоречивый капеллан!»

Узника бросили в сырой и темный подвал, приковав за руки и за ноги крестом к стене. Ни пить, ни есть распятому епископу не давали. Несчастный мучился семь дней кряду, а на восьмой день собравшиеся в капелле на службу люди вдруг услышали предсмертный громкий стон из подземелья:

- Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Боже мой, смилуйся надо мною!

Насколько это соответствует действительности, непонятно - подтверждающие документы отсутствуют. Самый авторитетный источник в лице Анатолия Бахтина на этот счет краток: «Епископ был заточен в подвалах замка Тапиау, где вскоре скончался при невыясненных обстоятельствах». Генрих фон Рихтенберг пережил жертву своей жестокости ненадолго, скончавшись в 1477 году после тяжелой и продолжительной болезни. Причем магистр якобы уже пошел было на поправку, как вдруг вскочил с постели, пронзительно крича:

- Мои доспехи! Моего коня! Молитесь за бедного Генриха! Епископ вызывает меня на суд божий! Кто сжалится надо мной?!

После чего упал замертво. Говорят, в подземельях замка до сих пор часто слышат хриплый старческий голос, повторяющий те самые слова: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Боже мой, смилуйся надо мною!» Но кто именно взывает к милости божьей - замученный земландский епископ Дитрих фон Куба или казнивший его Великий магистр Тевтонского ордена Генрих фон Рихтенберг, - краеведы расходятся во мнениях.

СПРАВКА «КП»

В 1786-1797 годах замок Тапиау переоборудовали под богадельню для инвалидов, бродяг и попрошаек, а позднее обустроили в нем уже самую настоящую тюрьму. По состоянию на начало 1911 года здесь содержалось 176 мужчин и 38 женщин различного возраста. В период Веймарской республики Тапиау по-прежнему являлся пенитенциарным учреждением, сохранив это предназначение и после Второй мировой войны, хотя и подвергаясь постоянным реорганизациям. В различное время здесь функционировали следственный изолятор для военных преступников, детская трудовая колония, пересыльная тюрьма, лагерный пункт. Последними обитателями замка стали осужденные исправительной колонии № 7 управления ФСИН по Калининградской области.