Подкинули гроб в больницу: у жительницы Калининграда вымогают деньги за тело погибшего в Италии отца

Юрий Лысенко и дочь Ангелина. Фото: из семейного архива

Дальнобойщик Юрий Лысенко из Калининграда около трех лет работал на чешскую транспортную компанию – занимался перевозками различных грузов по Европе. Дома бывал нечасто, но работа ему нравилась. А в сентябре в городке Бреннер на сервере Италии произошла трагедия.

9 сентября о ЧП написало итальянское издание «Il Dolomiti». В тот день Юрий оставил грузовик на парковке неподалеку от супермаркета. Время было обеденное, и он решил сходить в магазин. По пути в супермаркет он переходил железнодорожные пути, где его сбил поезд. 45-летний калининградец погиб на месте, прибывшие медики сделать уже ничего не смогли.

«ВЫШЛИТЕ ДЕНЬГИ И МЫ НАЧНЕМ РАБОТАТЬ»

Вечером того же дня дочке Юрия начали сыпаться сообщения в соцсетях от незнакомцев – писали коллеги отца: «Срочно свяжитесь с руководством транспортной компании. Ваш папа погиб».

- Мама начала звонить тем, кого знала, пыталась как-то подтвердить информацию. Поверить не могли. Мы всю ночь не спали, - рассказывает «Комсомолке» Ангелина, дочь Юрия Лысенко.

Семья связалась с генеральным консульством России в Милане, там сообщили, что информацией не владеют. Дальше последовали обращения в МИД, заявление полицию. В выходные кое-как удалось найти больницу и итальянский морг, в который доставили тело погибшего. Связались с ними, но там… тела уже не было. Выяснилось, что его забрала местная похоронная компания.

- Почему эта ритуальная компания забрала тело, как его им выдали медики – мы не понимаем. Подозреваем, что похоронная компания подделала документы. Мы связались с этой фирмой, и они пообещали за 4,5 тысячи евро доставить тело в Калининград. Сказали: «Вышлите деньги сейчас и мы начнем работать». Дополнительно они запросили 2 тысячи евро за транспортировку тела с места происшествия и за хранение, и еще 1300 евро – за гроб.

По словам Ангелины, общались с фирмой через посредников. И ситуация сразу показалась, мягко говоря, странной.

- В самой компании почему-то говорили не на итальянском, а на немецком языке, - продолжает девушка. - Все это нас насторожило, мы связались с консульством и нам предоставили русскоязычного ритуального агента из другой фирмы, с которой консульство сотрудничает уже 10 лет. Эта женщина, ее зовут Наталья, лично держит с нами связь. За ту же сумму в 4,5 тысячи евро обещает помочь с оформлением документов. А там много тонкостей, связанных с прохождением инстанций – бумаги нужно перевести, заверить в консульстве и так далее. Предыдущая же компания документы оформила неправильно, - рассказывает Ангелина.

Кстати официальное подтверждение, справку из полиции о смерти Юрия калининградцы получили только через неделю после случившегося.

Около трех лет Юрий Лысенко работал на чешскую транспортную компанию. Фото: из семейного архива

ГРОБ ПОДКИНУЛИ В ГОСПИТАЛЬ

Сумму в 4,5 тысячи евро семья не без труда собрала, но высылать деньги пока не спешит. И на то есть веские основания.

- Наталья связалась с ритуальным агентством, у которого находится тело папы. Они продолжали твердить: «Давайте деньги». Я отвечаю, что мы сперва хотим удостовериться в том, что это он, хотим увидеть тело. Они же на это сказали, что это невозможно - тело, мол, уже в закрытом цинковом гробу! Ничего не можем поделать! Представляете? – рассказывает Ангелина. – Причем сначала они говорили, что гроб находится у них в офисе-особняке, а потом сказали, что он в машине, которая стоит в гараже.

После этого разговора и отказа семьи Лысенко тотчас же перевести требуемые деньги, история и вовсе закрутилась как в фильме про итальянскую мафию. По словам Ангелины, гроб с телом представители ритуальной компании… подкинули в больницу.

- Они привезли тело в оцинкованном гробу в госпиталь, откуда его и забирали. И кинули прямо посреди госпиталя. Госпиталь оцепила полиция, потому что неизвестно, что там лежит, - рассказывает дочка погибшего.

По ее словам, последние два дня калининградская семья добивается разрешения на вскрытие гроба.

- Мы и представить не могли, что столкнемся с такими трудностями. Это просто какое-то издевательство. Сегодня уже ровно две недели с момента смерти, а нам неизвестно, что с телом, в каком виде оно придет и в каких оно вообще условиях хранилось в Италии все это время. Нам и без того тяжело, осталась я, мама и младшая сестра, а тут еще эти трудности. Людям просто наплевать… - едва сдерживает слезы Ангелина.

НАДЕЖДА НА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Если все разрешится благополучно, то тело погибшего обещают доставить до Калининграда в течение 10-12 часов. Конечно, после оплаты. Родные ждут гроб в выходные или в понедельник.

- Случай запутанный. Надо искать способы того, как наше дипломатическое представительство в Милане могло бы оказать содействие и сопроводить этот процесс. Родственники правильно обратились в представительство МИД России в Калининграде, они взаимодействуют с генеральным консульством России в Милане. Будем дожидаться официальных контактов, - сказала «Комсомолке» Алла Иванова, руководитель агентства по международным делам правительства Калининградской области. – Переговоры ведутся, не быстро приходит информация, и лихо закручен сюжет. Но желательно, чтобы все было в официальной плоскости, чтобы родственники получили документы и, как следствие, тело погибшего.

ОФИЦИАЛЬНО

«Калининградцев не оставят без помощи»

Павел МАМОНТОВ, представитель МИД в Калининграде:

- Родственники звонят, спрашивают, все волнуются, пишут президенту, пишут уполномоченному по правам человека. Мы занимаемся этим вопросом. Ситуация осложняется тем, что тело пока не отдали страховой компании, которая хочет забрать его и перевезти в Калининград. Идут разборки между местной прокуратурой, одной и второй страховой компанией. Пока этот вопрос не решится, тело не отдадут. Мы ждем ответа от консула. Наше консульство в Милане ситуацию контролирует. Калининградцев не оставят без помощи. Дело во времени.