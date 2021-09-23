«Лай мешает слушать птиц!»: в Черняховске пенсионеры объявили «войну» спортсменам-собачникам

Вообще вход на стадион с собаками запрещен, но, по словам Анны Сумцовой, собаководы заходят на свою площадку через задний двор. Фото: Иван МАРКОВ

В Черняховске вторую неделю продолжается очень странный и, на первый взгляд, комичный конфликт между группой пенсионеров, увлекающихся скандинавской ходьбой, и клубом любителей аджилити (популярный кинологический вид спорта). Вдохновителем спора стала бывшая учительница Ольга Сидоренко, организовавшая два года назад клуб «Шагаем весело!», в который вступили возрастные спортсмены, ранее гулявшие поодиночке по городу и окрестностям со скандинавскими палками.

«Нам казалось, что мы в концлагере»

По словам пенсионерки, конфликтную ситуацию «из ничего раздули чиновники местной администрации». Однако сначала Ольгу Сидоренко вывели из себя не власти, а собаки. Они якобы помешали заниматься спортом на свежем воздухе.

Вообще вход на стадион с собаками запрещен, но, по словам Анны Сумцовой, собаководы заходят на свою площадку через задний двор. Фото: Facebook

- Общий сбор нашего клуба по воскресеньям: вначале большая насыщенная разминка (возраст диктует условия), после - ходьба по дорожкам стадиона, - рассказывает Сидоренко. - А три недели назад, придя на очередную тренировку на стадион, вместо пения птиц мы услышали непрекращающийся собачий лай. Это местный клуб собаководов и заводчиков «Иштар» привез своих питомцев на тренировку по аджилити. Оказалось, что прямо здесь, на территории стадиона, вблизи главной арены, чиновники городской администрации выделили им площадку.

Тренировка, по словам вдохновительницы черняховских скандиходов, превратилась в сущий кошмар.

- От собачьего «хора» мы не слышали команд нашего инструктора, - говорит она. - А когда вышли на дистанцию и пошли, то было такое ощущение, словно идем по кругу в тюремной зоне или, еще хуже - как показывают в кино: в концлагере под непрерывный собачий лай. О каком эмоциональном позитивном подъеме и заряде может идти речь?! Вместо радости от общения (а мы во время неспешной ходьбы разговариваем между собой) – сплошное раздражение! Возмущались не только мы, но и мужчины, что регулярно приходят на стадион тренироваться, и бабушки, которые слушают птиц, сидя на скамеечке и дышат свежим воздухом.

«У нас остались только палки»

К доводам пенсионерки, выступающей за тишину на стадионе, как она сама утверждает, не прислушалось ни руководство стадиона, ни городская администрация.

- Вместо того чтобы урегулировать ситуацию, к примеру, составить расписание стадиона так, чтобы наши тренировки по времени не совпадали с собачьими, чиновники «спустили собак на меня»: сообщили руководителю клуба «Иштар» Надежде Александровне о нашем недовольстве. После чего последняя звонила мне и кричала в трубку, что теперь они (собаки) будут заниматься на стадионе каждый день, а мы должны найти себе другое место! – заявляет Сидоренко.

В воскресенье, 5 сентября, после договоренности с администрацией (она все-таки состоялась) о разводе по времени занятий собачников и скандиходов, снова произошел конфликт. Сидоренко утверждает, что ее соратники и соратницы пришли на стадион к 9 часам утра, но не успели пройти запланированную дистанцию, как появились собаки:

- Мы не стали больше ходить под собачий лай, расстраиваться и нервничать, ушли. Таким образом, нас выживают со стадиона.

«Наши собаки – как люди, тоже заводятся»

Тренер клуба аджилити «Иштар» Анна Сумцова признается, что конфликт вообще очень странный.

- Мы не конфликтуем ни с кем и никогда, - говорит Анна. – Более того, с человеком, начавшим эту одностороннюю ссору, мы хорошо знакомы. Ольга Ивановна живет от меня в пятидесяти метрах, а руководитель нашего клуба Надежда Александровна Сазонова тоже ее знает. Она даже накрывала стол у себя во дворе для клуба «Шагаем весело!», чай им кипятила. Именно поэтому мы и удивились, что Ольга Ивановна нам ничего говорить не стала (наши телефоны у нее есть) о своем недовольстве, а сразу пожаловалась в администрацию города. Это для нас стало шоком.

В клубе «Иштар» состоит около 20 человек, а самому объединению уже 24 года. Площадка, которую аджилитисты построили на деньги президентского гранта, не занимает обжитых пространств ни на основном, ни на запасном стадионе. Спортсмены сами предложили благоустроить кусок заболоченной земли, которым никто ранее не пользовался. Руководство стадиона «Прогресс», конечно, с удовольствием эту идею поддержало.

Анна Сумцова (в центре) на оборудованной площадке стадиона «Прогресс». Фото: vk.com

- В Черняховске до этого не было ни одной площадки для дрессировки или выгула собак, - продолжает Анна Сумцова. - Более того, нормальных площадок нет во всей области. Это я могу сказать, как специалист. Место для нашей площадки выбиралось специально: оно позволяет встречаться собаковладельцам со всего города и само по себе привлекает: тут парк, река Анграпа, свежий воздух.

По словам Сумцовой, собачники попытались договориться с пенсионерками относительно графика занятий, но Ольгу Ивановну все снова не устроило. А самое главное - убрать главный раздражитель, собачий лай, не получилось.

- Понимаете, спортивная собака, точно так же, как и человек, очень азартна, - поясняет Сумцова. – Когда на площадке проходит полосу препятствий другая собака, собаки-зрители очень заводятся.

«Выгонять никого не будем»

- Изначально я даже не могла назвать эту ситуацию конфликтом, потому что выглядела она, скорее, забавно, - говорит и начальник управления физкультуры и спорта Светлана Коваленя. – Заявления Ольги Ивановны я увидела у себя на столе сразу после возвращения из отпуска. Сразу вам скажу, что клуб «Иштар» у нас официально зарегистрирован, в отличие от скандиходов. Но это не значит, что у нашего управления какое-то разное к ним отношение, мы за поддержку любого спортивного направления! Аджилити – это настоящий спорт, и наш «Иштар» не раз был победителем и призером международных и российских соревнований. Скандиходы наши тоже молодцы. За Ольгу Ивановну и ее инициативы я ухватилась руками и ногами, потому что она готовит экскурсионные маршруты для пенсионеров и вообще выступает со многими инициативами.

По словам Ковалени, клубу «Шагаем весело!» было предоставлено помещение в спортзале «Строитель», однако там пенсионеры занимались там недолго из-за конфликта с кем-то из теннисистов. Уже после этого клубу дали в пользование помещение на стадионе «Прогресс», организовали для них встречу с федерацией северной ходьбы и бесплатно выделили автобус для поездки на семинар в Багратионовск.

- Даже после вот этого конфликта у меня никаких проблем не возникает, я буду и дальше работать и с теми, и с другими, - продолжает Светлана Коваленя. - Но аджилитисты все-таки выиграли грант на 900 тысяч рублей и помогают нам развивать стадион. Они также собираются инвалидов в свой спорт вовлекать. Выгонять их с площадки было бы странно.

Как бы то ни было, конфликт продолжается. Собачники, оборудовавшие свою площадку, вряд ли куда-то уйдут, а Ольга Сидоренко уступать место на стадионе и время утренних воскресных занятий тоже не собирается.