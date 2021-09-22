«Не голосует мой Вася, нет его больше»…

Есть такое устоявшееся выражение - «как быстро растут чужие дети». Однако скорость бега времени можно ощутить и по работе на избирательном участке. Конечно, при условии, что ты не носишься с одного на другой. Членом комиссии с правом решающего голоса я стал где-то лет семь назад, и за это время успел поработать на трех выборах и на голосовании по поправкам в конституцию.

Так как я вижу всех наших избирателей всего раз в два-три-четыре года, то замечаю и кое-какие перемены. Можно сказать, что жизнь проносится перед глазами. Правда, не своя, а чужая. Вот передо мной студент, он протягивает свой паспорт, и по отметке в списке вижу, что голосовать он пришел впервые. В следующий раз он уже был с женой и с ребенком на руках. А сейчас они в разводе, и приходят по отдельности. Зато ребенок скоро в школу пойдет, а сейчас сидит, ждет отца (видимо, мама на выходные к нему отпустила), тычет пальцами в смартфон.

Еще почему-то запомнил одного сторонника ЛДПР. Шесть или семь лет назад я впервые встретил его в подъезде, когда кидал в ящики приглашения на выборы. Он как раз прибежал с работы и собирался мимо лифта скакать на свой этаж по лестнице, никакой усталости и следа не было. Мужчина внезапно остановился и громко объявил, что на выборы и без приглашения явится, потому что «уважает Вольфовича и всех его сторонников». И действительно пришел. Вернее, даже ворвался на участок. Во второй раз он уже не был так бодр, но голосовал. А в эти выходные бывший сторонник Жириновского попался мне на тротуаре, когда я шел с переносной урной по адресам. Я поздоровался и спросил: «Придете сегодня?» В ответ он только мотнул головой и понуро прошел мимо.

Или вот веселые старики. Они посмеиваются над неловкостью друг друга, меняются очками, но ни в тех, ни в других не могут прочитать, что написано в бюллетенях. В следующий раз приходит только старушка (мужики у нас стареют и дряхлеют быстрее), она просит прислать на дом кого-нибудь с переносной урной: «Мой-то не встает уже, но голосовать хочет!» Наконец, бабуля приходит, сует паспорт и шепчет: «А Вася у вас в списке еще? Он больше не будет голосовать, нет больше моего Васи».

И такая вдруг тоска. Но ты сидишь, смотришь через пластиковую актиковидную перегородку, торопишься записать человека и сунуть ему бумаги, которые он потом бросит в урну или впихнет в аппарат с чиновничьим названием КОИБ. Там ведь очередь копится в коридоре, гудит, надо все делать быстро и четко. Может, и бабушка в следующий раз не придет. Может, к ковиду еще какая-нибудь напасть свалится, и голосовать можно будет только через интернет. Может, выборов вообще не будет. Но кое-что поменять не получится - бег времени никто не остановит.

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