Выставки, концерты и фильм про русалку: В Калининграде стартовал фестиваль немецкой культуры Pop Up

Единственный показ мелодрамы «Ундина» состоится в «Заре». Фото: kinopoisk.ru

Приготовьтесь к масштабному погружению в мир Германии. В Калининграде стартовал фестиваль немецкого языка и культуры под названием Pop Up. В программе выставки, концерты, интересные встречи. Но давайте по порядку!

В субботу, 25 сентября, главное событие - фотовыставка «Лицом к лицу» в Калининградском музее изобразительных искусств (до 17 октября). Ее авторы приехали в Калининград - Франк Гаудлиц из Потсдама и Амели Лозье из Берлина. Посетители увидят работы этих двух учеников Арно Фишера, одного из самых известных мастеров немецкого фотоискусства.

Выставка объединяет два фотопроекта, сделанных во время многодневных и дальних путешествий. Франк Гаудлиц побывал в Южной Америке, где повторил часть «Дороги солнца» - маршрута выдающегося географа и натуралиста Александра фон Гумбольдта, а Амели Лозье привезла свои работы из Каира, где исследовала городскую жизнь современных арабских женщин.

- Наша задача состоит и в том, чтобы поддерживать и развивать культурный обмен. А это всегда встреча, взаимодействие между объектом культуры и зрителем. Поэтому нам кажется очень подходящим событием фотовыставка Франка Гаудлица и Амели Лозье. Они делали снимки в совершенно разных культурных контекстах. Франк побывал в Южной Америке, а Амели - в арабском мире. Интересно будет посмотреть, насколько удалось добиться того эффекта, который производит портрет, а это именно портретная выставка. Ведь чтобы сделать портрет человека, с ним нужно общаться, коммуницировать. Это очень интересный аспект этой выставки, - говорит директор Гёте-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп, один из организаторов фестиваля.

Кстати, в воскресенье, 26 сентября, авторы-фотографы проведут экскурсию по экспозиции. Начало в 15.00.

По словам организаторов, суббота, 25 сентября, станет самым насыщенным днем Pop-Up-фестиваля. В 16.00 начнется променад-спектакль «Маршрутами кронпринца», организованный Балтийским филиалом музея имени Пушкина. «Здесь мы углубляемся в историю. Каждый наш шаг - это десять лет. Посчитайте, насколько далеко мы можем зайти за время нашей прогулки», - эти слова говорит аудиогид прогулки, которая разворачивается в треугольнике бывшего Росгартена. Спектакль-исследование, автором которого выступил калининградский историк Илья Дементьев, посвящен довоенному и послевоенному прошлому этой территории и, конечно, ее настоящему. Прогуляться можно будет также 26 сентября, начало в 12.00.

А еще 25 сентября в 16.30 состоится презентация проекта «ШАГ. О современных театральных практиках» в арт-пространстве «Ворота». ШАГ - это Швейцария, Австрия и Германия. Под этой аббревиатурой вышла шестая антология новейших немецкоязычных пьес в русских переводах. Проект посвящен современным театральным текстам и практикам, в том числе в форме видеоарта. О них расскажут куратор и театральный продюсер Мария Слоева и режиссер Илья Мощицкий из Санкт-Петербурга.

Ну а завершить день 25 сентября организаторы приглашают в кинотеатре «Заря», где состоится единственный показ немецко-французского фильма «Ундина» (16+), который в прошлом году показали на Берлинском кинофестивале. Исполнительница главной роли Паула Бер получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.

«Ундина» - это увлекательное переосмысление режиссера Кристиана Петцольда мифа о таинственной водной девушке, которая может жить на земле и приобрести душу только с помощью любви.

- Предлагая калининградцам культурные мероприятия, мы хотим дать возможность людям узнать лучше Германию. Это своего рода дополнение к поездкам-путешествиям. Мы хотим презентовать Германию, показать, что чувствуют люди, что они думают. Самое лучшее средство для взаимопонимания между народами – культура. Мы хотим показать, какие у нас есть современные идеи. Важно, чтобы люди, которые посетят мероприятия фестиваля, общались друг с другом, обсуждали увиденное, - сказал генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн.

Еще из интересного в эти выходные – джаз-концерт в книжном клубе «Катарсис». 25 сентября там выступит квартет вокалистки и композитора Каролине Вайдт, которая гастролирует с музыкантами по миру.

Отметим, фестиваль в Калининграде, который проходит в рамках Года Германии в России, продлится до 8 октября. Мероприятий много: от мастер-классов для детей до уроков немецкого языка.

Мероприятия Pop-Up-фестиваля бесплатные, но с обязательной регистрацией на сайте годгермании.рф

16+