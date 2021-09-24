Юбилей Калининградской области, год 2011-й: конец света и 7-миллиардный малыш

Елена Николаева и крохотный Петя. Фото сделано в октябре 2011 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

31 октября 2011-го в 00.02 в областном перинатальном центре родился мальчик. Николаев Петр Алексеевич. Впрочем, так солидно его тогда никто не звал. И для счастливых родителей, и для всех вокруг он был просто Петя.

У матери новорожденного, Елены, это был уже третий ребенок. Как она потом рассказала, 7-летний Илья и 5-летняя Марина давно просили у мамы и папы братика. И вдруг оказалось, что она родила не только братика, но и «историческую личность».

Конечно, точно узнать, кто именно стал 7-миллиардным, невозможно. Каждую секунду на планете на свет появляется четыре младенца. Однако в Организации Объединенных Наций было решено официально выбрать символического «юбилейного» ребенка, отметив таким образом переход 7-миллиардного рубежа. По данным демографических прогнозов, такой численности население Земли достигло под занавес октября 2011-го. А «юбиляром» ООН решило считать того, кто первым родится в Калининграде в ночь с 30-го на 31-е.

И первым оказался Петя Николаев. «В его лице мы хотим поздравить всех детей, которые в этот день родились в России», – сказал советник Фонда ООН в области народонаселения Александр Мордовин, вручая Петиной маме памятный сертификат «Рожден в День семи миллиардов». Кроме того, от правительства области семья получила стиральную машину и сертификат на получение регионального материнского капитала в размере ста тысяч рублей. А от областного управления ГИБДД – детское кресло в автомобиль.

Так совпало, что уже 2 ноября регион посетил с рабочей поездкой Владимир Путин (тогда – премьер-министр). У него была большая плотная программа. Тем не менее из аэропорта он первым делом направился в перинатальный центр. Путин вручил маме «юбиляра» Пети сертификат на улучшение жилищных условий. Благодаря этому семья смогла обменять свою «двушку» на четырехкомнатную квартиру.

А еще 7-миллиардного жителя Земли поздравили… африканские фермеры. Целая тонна апельсинов – такой подарок преподнесла Ассоциация производителей цитрусовых Южной Африки в России. К апельсинам прилагалось письмо: «Жители Страны радуги желают тебе счастья, крепкого здоровья, радости и благополучия! Мы хотим, чтобы это письмо напоминало о том, что известие о твоем рождении принесло радость людям во всем мире!»

А потом настали будни. И, увы, история, начавшаяся как добрая сказка, имела печальное продолжение. Уже вскоре выяснилось: у мамы «юбилейного» малыша – тяжелый недуг. Она мужественно боролась за жизнь. Однако болезнь оказалась сильнее…

ЧП

Конец света по-калининградски

В 2011 году мы впервые пережили блэкаут – энергетический коллапс.

Как водится, ничто не предвещало. 13 августа 2011-го, суббота, жара. Кто на море, кто на огороде, кто празднует День физкультурника. И вдруг – стоп привычный ритм жизни. «Кина» не будет. Электричество кончилось…

Заметим, вся область не отключалась. Более того, без «света» 13 августа 2011-го оказалась меньшая часть янтарного края. Однако и этого хватило с лихвой. Ведь в первую очередь энергетический удар пришелся по Калининграду, где живет половина населения области.

Без электричества все как-то сразу стало в мрачных тонах… Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Когда средь бела дня в полумиллионном городе неожиданно выбило пробки нормальной жизнедеятельности, погасли светофоры – и все поехали кто во что горазд. Сложности добавляло то, что разом встал весь электротранспорт. Причем зачастую троллейбусы и трамваи не просто замерли, а еще и перекрыли движение на значительной части мостовой.

Один за другим закрывались оставшиеся без электроэнергии магазины. Во многих домах пропал не только «свет», но и вода – перестали работать электронасосы. Остановились и лифты, порой застряв между этажами вместе с находившимися в них людьми.

Вырубились проводные телефоны. Сотовая связь, на удивление, осталась в строю. Правда, до «номеров спасения» – попробуй дозвонись, чтобы узнать, что же случилось. А методом обзвона родных и знакомых можно было понять только то, что случившееся – ЧП отнюдь не районного масштаба, все куда серьезнее.

По данным «Янтарьэнерго», в тот день одна из двух проходящих по территории региона высоковольтных линий электропередачи 330 кВ была в ремонте. А на второй ЛЭП-330 в 14.41 сработала защита от повреждений, и она отключилась, обесточив Калининград и западную часть области. Ну а следом отключился и главный источник электроэнергии в янтарном крае – ТЭЦ-2. После того как вышла из строя ЛЭП-330, по которой энергия поступала в регион перетоком через Литву, на ТЭЦ-2 сработала автоматика, которая и отключила оба блока станции.

Энергоснабжение потребителей восстанавливалось постепенно и полностью пришло в норму лишь поздно вечером. Подобный блэкаут произошел у нас тогда впервые. И жить по его правилам никому не понравилось. С новой силой заговорили о том, что необходимо обеспечить энергобезопасность области. В те дни еще вовсю строилась Балтийская АЭС. И после «черной субботы» 13 августа 2011-го оппонентов у этого проекта явно убавилось.

Что же привело к роковому отключению ЛЭП-330? Как позднее заявляли ответственные лица, причина аварии – сильная гроза в Гвардейском и Правдинском районах. Мол, во время прохождения «очень серьезного» грозового фронта и была повреждена высоковольтная линия, что в итоге обернулось столь масштабным отключением.

В общем, пусть даже и «очень серьезная», но все же – всего лишь гроза, выходит, может запросто устроить нам блэкаут. Вот такие мы пока цари природы.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 1 января 2011-го благодаря госсубсидиям впервые появились скидки на авиабилеты для жителей области: перелет между Калининградом и Москвой стоил 3600 рублей, 3300 – на питерском направлении. Но скидки касались лишь тех, кто моложе 23 лет или старше 60.

С 1 января в области напитки крепостью выше 15 градусов стало можно купить только с 7 до 23 часов.

19 января глава Государственной думы Борис Грызлов открыл ФОК в Светлогорске.

30 января 2011-го в Янтарном был открыт памятник жертвам Холокоста. Создал его израильский скульптор Франк Майслер. Сам он чудом выжил во время войны, а его родители погибли в Освенциме. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

2 февраля министр транспорта Игорь Левитин открыл Южный обход Калининграда.

В феврале калининградец Улви Ширинли в категории до 57 кг взял золото на чемпионате России по боевому самбо, в ноябре – серебро на чемпионате мира.

В марте на чемпионате Европы по стрельбе из лука в составе команды наша землячка Наталья Авдеева завоевала золотую медаль.

26 апреля был открыт памятный знак «Ликвидаторам последствий атомных катастроф».

18 мая вновь забил кёнигсбергский фонтан «Путти», перенесенный от портовой больницы на набережную Музея Мирового океана.

25 мая на заводе «Янтарь» спустили на воду «Триканд» («Лук») – последний из трех фрегатов, заказанных Индией.

27 мая 2011-го первых посетителей приняли восстановленные Фридрихсбургские ворота. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

11 июня легендарная фигуристка Ирина Роднина открыла ФОК в Советске.

10 июля, в День рыбака, впервые были вручены медали «Почетный работник рыбной промышленности Калининградской области».

30 июля президент России Дмитрий Медведев открыл госрезиденцию в Пионерском, 31-го – посетил День ВМФ в Балтийске.

21 августа на улице Маршала Борзова был открыт знак выпускникам Калининградского военного авиационно-технического училища, погибшим в Афганистане.

10 сентября состоялся первый фестиваль «Водная ассамблея», а детская библиотека № 16 стала имени писателя Анатолия Соболева.

21 сентября на площади Калинина вырос храм. Построенные за один день храмы на Руси называли «обыденными» и строили «всем миром». В нашей стройке участвовали Андрей Малахов, Борис Галкин, Антон Макарский и другие знаменитости.

29 ноября глава государства ввел у нас в строй новую радиолокационную станцию и открыл движение по второму участку Приморского кольца.

23 декабря открылось движение по второй эстакаде.