Большой ремонт в Калининграде: Автомобильную сдадут в начале октября, на Транспортной появятся парковки на 450 машиномест

На Автомобильной работы планируют завершить лишь в начале октября. Фото: Иван МАРКОВ

«Нет асфальта, нет бетона»

В пятницу, 24 сентября, глава администрации Калининграда Елена Дятлова выехала в Московский район, где сейчас ведется ремонт сразу на трех значимых улиц: Транспортной, Павлика Морозова и Автомобильной. Причем, по Автомобильной вопрос стоит наиболее остро – там подрядчик, группа компаний «Возрождение» из Санкт-Петербурга, жестко не укладывается в сроки.

- Верхний слой асфальта мы планировали уложить до 29 сентября, - сообщил представитель подрядчика Александр Изотов.

- Вы хотели укладывать на выходных, так? - спросила Дятлова.

- Дело в том, что калининградский Райавтодор не отпускает нам асфальт в эти выходные, - пожаловался подрядчик. – Мы с ними, вроде бы, договорились, но они потом сроки поменяли из-за загруженности. Готовы только в вреду и четверг.

Дятлову этот ответ категорически не устроил, поскольку из-за перекрытия улицы в будний день весь Московский район будет ожидать транспортный коллапс.

- Погодите, а плитку-то почему не укладывали? – поинтересовалась сити-менеджер.

- Цемента в городе не было, - отреагировал Изотов.

Объяснения представителя подрядчика Елену Дятлову не устроили. Фото: Иван МАРКОВ

Елена Дятлова тут же привела пример улицы Колхозной, реконструкция которой велась параллельно ремонту на Автомобильной. Там, по ее словам, никаких особых проблем не было, поэтому доводы «Возрождения» были отметены. Подрядчик ответил, что Автомобильную в полном объеме он готов сдать только в первой декаде октября. А пока работы выполнены на 80%.

Пока журналисты топтались по засеянным газонам тротуаров, Елена Дятлова решила, как она сама выразилась, «поработать прорабом» на стройке и договорилась о поставке асфальта на ближайшую субботу. Правда, как только она отошла в сторону, Александр Изотов подозвал журналистов и рассказал, что в субботу проблем с асфальтом и не было.

- Понимаете, чтобы положить на всей улице асфальт, нам нужно два дня: суббота и воскресенье, - заявил подрядчик. – Но в воскресенье Райавтодор не готов работать. Нам одного дня недостаточно.

Позже Елена Дятлова еще раз объяснила прессе, что в срок завершить работы на улице Автомобильной было реально.

- Если бы они все делали вовремя, то можно было бы все успеть в рамках контрактных обязательств, - заявила глава администрации. – Любая подрядная организация, которая не уложилась в срок, будет оштрафована за каждый день просрочки. Сумму пени мы по итогам до них доведем. Эти деньги поступят в бюджет города.

Спорные тротуары на Павлика Морозова

С калининградским подрядчиком «Мосинжениринг», работающим на улице Павлика Морозова, проблем меньше. Именно эта компания работала раньше на улице Колхозной, и успела все сделать в срок.

- Проблем я тут не увидела, - заявила Дятлова. – И людей на объекте у них достаточно.

Однако глава администрации оговорилась, что ради устройства тротуара пришлось забирать придомовую территорию у прилегающих к нему домов.

- Земельные участки под многоквартирные дома проходят как раз посередине строящихся тротуаров. Коллеги предложили следующее техническое решение: они наложили публичный сервитут (передача муниципалитету земельного участка без его изъятия – Ред.) на территорию многоквартирных домов. В противном случае мы не могли бы зайти сюда с бюджетным рублем, потому что жители вполне законно могли поставить забор на середине тротуара, - пояснила Дятлова.

Веселая рубка на Павлика Морозова. Фото: Иван МАРКОВ

Кроме того, журналисты обратили внимание на массовую рубку деревьев на улице Павлика Морозова. По словам Елены Дятловой, это происходит из-за расширения улицы – после ремонта она станет двусторонней. Кроме того, взамен вырубленных деревьев весной следующего года там будут высажены новые.

- У нас произошло расширение проезжей части до семи метров, - объяснил исполняющий обязанности председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Гулевских. – Тротуар с велодорожкой тут появятся, поэтому часть деревьев пришлось убрать.

- У вас доподлинно известны все места высадки, начинайте эти деревья высаживать сейчас, - предложила не ждать весны Дятлова. – Но только если это не будет мешать проведению работ, конечно.

Новые парковки и очередное снятие брусчатки

На Транспортной улице, ремонт которой начинает все та же группа компаний «Возрождение», сейчас тоже вовсю ведется вырубка деревьев. В скором времени, по словам Александра Изотова, будет демонтирована брусчатка, которую заменят на асфальтовое покрытие. Асфальт появится и на широкой обочине, так как она превратится а плоскостную автомобильную парковку для жителей и работников завода «Янтарь».

- Это раньше людей сюда привозили автобусами, но времена изменились, - заявила Дятлова. – У людей появились автомобили, они стали жить лучше. Мы одну и ту же картину можем наблюдать у любого старого предприятия – все дворы и обочины заставлены автомобилями. Это можно видеть и у «Автотора», и у завода «Янтарь». Нам нужно убрать машины из дворов. И на Транспортно такая возможность есть.

Эту брусчатку подрядчик собирается снимать и заменить на асфальт. Фото: Иван МАРКОВ

В итоге, на улице появятся две большие парковки общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров на 450 машиномест. При этом Елена Дятлова оговорилась, что плоскостные парковки – не самый разумный способ использования городской территории. В будущем планируется проводить переговоры с предприятиями для совместного строительства многоярусных парковок.