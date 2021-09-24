Пересаживаемся на электрокары: чем запомнился визит в Калининград министра Дениса Мантурова

Денис Мантуров за рулем представительского "Дженезиса". Фото: Эдуард Молчанов

В пятницу Калининград посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Главной точкой визита стал завод "Автотор" в поселке Космодемьянского. Здесь Мантуров осмотрел новые цеха предприятия, сел за руль представительского "Дженезиса" (только что с конвейера), вручил награды передовикам производства. Не удивительно, что главная тема брифинга, посвященная итогам визита, была связана с производством автомобилей. Хотя не только.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

- Радует, что в Калининградской области появляются новые проекты, - начал Денис Мантуров. - Сегодня мы обсуждали, в частности, перспективы дальнейшего развития предприятия по производству кремниевых пластин для солнечных батарей, а также завода по изготовлению барьерных пленок для пищевой промышленности. И, конечно же, - планы, которые есть у "Автотора" по созданию новых производств, в том числе по созданию автомобилей на электрической тяге. Отмечу, что все идет по графику и по плану.

- Когда в Калининграде появятся электромобили собственного производства? - поинтересовались журналисты.

- В стратегии развития автопрома мы заложили следующие объемы производства российскими предприятиями (электромобилей): на рубеже 2024 года - примерно 25 тысяч автомобилей в год с плановым наращиванием объемов выхода на долю рынка в 10 процентов к 2030 году. Думаю, это реализуемо. Что касается "Автотора", что к 2023 году коллеги планируют выпустить первую пилотную партию в 200 автомобилей, в 2024 году - тысячу автомобилей, а в 2023 же году получить сертификат типа транспортного средства, что даст возможность по наращиванию производства в будущий период. Рассчитываем, что этот проект будет точно реализован. Нам показали сегодня, как строятся цеха, это все не на бумаге, а уже вживую, - ответил глава Минпромторга.

В 2023 года с конвейеров "Автотора" должны сойти первые электромобили. Фото: Эдуард Молчанов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что запуск производства электромобилей связано с т.н. "зеленой" тематикой, которой сегодня в числе прочего занимается региональное правительство.

- Не секрет, что Калининград ввозил огромное количество старых автомобилей, многие ездят на 15-летних машинах и старше, этим автовладельцам нужно помогать, субсидировать их, чтобы они избавлялись от автохлама и пересаживались на экологически чистые машины, - сказал Алиханов. - Пока мы просчитываем (возможности и размеры субсидий. - Ред.), чтобы это сильно не ударило по бюджету региона. Добавлю что мы попали в число пилотных регионов, где Россети будут развивать инфраструктуру, шесть "зарядок" (для электромобилей. - Ред.) у нас уже есть - в приморских городах и две в Калининграде. Как только мы увидим, что в России появился массовый продукт, который может найти спрос, поддержим.

- Сейчас мы обновляем правила предоставления скидок, точнее компенсаций покупателям электрического транспорта, - развил тему субсидий для будущих владельцев электрокаров Денис Мантуров. - Специально не ограничиваем сумму, поскольку сегодня цена пока до конца не сформирована автопроизводителями. Но мы лимитируем с точки зрения выплат до 625 тысяч рублей, компенсируя при этом скидку 25 процентов. Но не больше 625 тысяч. Это начало, посмотрим, как будет дальше. Потому что развитие (электротранспорта в России. - Ред.) зависит не только от скидок, но и от заправочной инфраструктуры.

ДЛИННЫЕ ЦЕПОЧКИ

От планов и проектов "Автотора" перешли к перспективам еще одного крупного калининградского производителя - Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

- "Янтарь" обеспечен загрузкой до 2025 года, и у нас есть понимание того, как и со стороны военных заказов и по линии гражданской продукции будет обеспечена загрузка и после 2025 года, - сказал Денис Мантуров. - Мы согласовали предприятию доковую программу, поскольку для того, чтобы обеспечивать ритмичное производство, нужно обновлять основные фонды и здесь важно наличие собственного дока. Нашли решение, чтобы построить на "Янтаре" новый док и использовать его в рамках технологических операций.

- Нас не могут не радовать планы по ПСЗ "Янтарь", - продолжил тему Антон Алиханов. - В последние годы, благодаря поддержке министерства (промышленности и торговли. - Ред.), через федеральную целевую программу было обновлено оборудование, созданы по сути новые достроечные набережные. Сейчас реализуется проект по обновлению кранового оборудования, и мы очень признательны, что ПСЗ "Янтарь" выбрал (калининградский завод) "Балткран" в качестве поставщика. Мы поддерживаем предприятия внутри региона и будем поддерживать, выстраивая длинные цепочки.

Денис Мантуров обсудил в Калининграде перспективы промышленности. Фото: Эдуард Молчанов

Антон Алиханов подчеркнул, что запуск новых проектов в Калининградской области состоялся благодаря поддержке министерства промышленности.

- То производство, которое начало сейчас строиться в Черняховске, - два крупных предприятия по выпуску кремниевых пластин и фотоэлементов, - стало возможным в том числе и благодаря позиции министерства промышленности и торговли, - сказал глава области. - Сегодня мы обсудили еще один проект этой группы компаний ("ЭнКОР Групп". - Ред.) - производство поликремния. Это еще более амбициозный проект, инвестиции в который могут оцениваться в миллиард долларов США, даже больше. Мы со своей стороны готовы обеспечить этот проект полностью инфраструктурой, как это сделано в индустриальном парке "Черняховск". Плюс мы подписали соглашение с компанией "Рэнера", которая входит в госкорпорацию Росатом и которая, мы надеемся, в том числе будет поставлять свою продукцию сюда, на "Автотор", с учетом планов компании начать производство электромобилей.

Напомним, по условиям соглашения с компанией "Рэнера", на площадке Балтийской АЭС будет построен завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии. Как ранее сообщалось, "российская гигафабрика" должна заработать уже в 2026 году.