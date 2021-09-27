Погода на неделю в Калининграде: горячие батареи дома и почти +20 за окном

Бабье лето сделает еще один заход. Фото: Александр Подгорчук

Похолодание, случившееся на прошлой неделе, вынудило власти Калининграда объявить об необычайно раннем старте отопительного сезона. Тепло в дома собираются подать уже 1 октября, но у погоды, как оказалось, есть, чем на это ответить.

Непривычно высокая температура ожидается в понедельник. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух прогреется до +18 градусов. Осадков при этом не будет.

Во вторник и среду термометры покажут +16, после чего снова похолодает. В четверг, последний день сентября, дневная температура составит всего +12..+13 градусов, пройдет дождь и немного –до 11 метров в секунду – усилится ветер.

В пятницу, как только батареи в квартирах начнут нагреваться, потеплеет и на улице. Октябрь стартует в Калининграде с показателей +15.. +16 градусов. Дальше – больше. На выходных сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует +18..+19 градусов.