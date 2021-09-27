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Происшествия27 сентября 2021 10:55

Перепутал педали: В Калининграде автомобиль врезался в остановку, пострадали мама и 9-летний сын

Авария произошла около 8 утра на улице Невского
Виктор Сергеев
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Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны обстоятельства ДТП на улице А. Невского в Калининграде, в ходе которого автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 8 часов утра 49-летний водитель «Рено», ехавший в сторону центра города, не справился с управлением и в районе дома № 51 выехал на тротуар и врезался в автобусную остановку.

В момент аварии на остановке находилась женщина с ребенком. В результате наезда мама и ее 9-летний сын получили травмы.

Автомобиль наехал на автобусную остановку в Калининграде, пострадали женщина и ребенок

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По предварительным данным, водитель высаживал пассажира и перепутал педаль газа и тормоза, в результате чего выехал на тротуар.

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