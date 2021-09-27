Путин поздравил «Единую Россию» с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к партии «Единая Россия» по поводу ее победы на минувших выборах в Государственную думу. Глава государства указал на открытость выборов, которые прошли в строгом соответствии с отечественным законодательством и при высокой явке.

Кроме того, Путин отметил возросшую роль Госдумы в связи с обновлением Основного закона Российской Федерации. Об этом информирует nashgorod.ru.

Ответственность депутатского корпуса выросла. Парламентарии должны реализовать обязательства, взятые на себя во время выборной кампании и встреч с избирателями. И здесь абсолютно неважно, кто в какой партии находится. Все обещанное, несомненно, должно быть выполнено, заявил российский лидер.

Путин указал на активный диалог с людьми партий и каждого кандидата в ходе избирательной кампании. Столь максимально интенсивный и открытый стиль деятельности должен стать нормой на все время их полномочий.

Впереди у парламентариев напряженная работа. У них немало общих с президентом вызовов и задач. Уровень бедности в стране нужно свести до минимума. Улучшить условия жизни, развития и обучения. Повысить уровень и доступность образования, а также качество оказания врачебной помощи. Предстоит продолжать изменения в структуре экономики и наращивать темпы ее роста. Путин выразил уверенность в том, что как опытные партии, так и новые политические силы осознают ответственность и приложат максимум усилий, чтобы оправдать высокое доверие избирателей, пояснил глава государства.

Со своей стороны, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился со словами благодарности Владимиру Путину и населению страны за оказанную поддержку. Политик убежден, что позиция российского лидера способствовала укреплению доверия избирателей к партии. Медведев также дал высокую оценку и деятельности своих коллег, активистов и волонтеров.

Главный ориентир предстоящей работы - реализация идей народной программы единороссов. Некоторые предложения уже оформили как законопроекты и внесли в Госдуму. Медведев рассчитывает, что именно с них стартует работа нового созыва. В задачу парламентариев входит еще более ответственная, добросовестная и слаженная работа, заявил партийный лидер.

«Единая Россия» по итогам голосования сохраняет конституционное большинство в нижней палате парламента. В Госдуму от нее прошли 324 кандидата, из них 126 человек - по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам. Выборы в Государственную думу проводились с 17 по 19 сентября, сообщает сайт «Единой России».

«Я бы хотел выделить два главных направления народной программы. Это социальное направление и повышение уровня жизни, для партии это первостепенная задача. И, безусловно, экономика, они друг без друга не могут. Если мы говорим об экономике, то это инвестиции, это помощь предприятиям малого и среднего бизнеса по различным программам, создание новых рабочих мест. Если говорить о них конкретно, то тот задел резидентам свободной экономической зоны, которые хотят в ближайшие 5 - 10 лет инвестировать 270 проектов - это больше 45 тысяч рабочих мест.

Безусловно, мы делаем акценты на здравоохранение, на социальную помощь, на образование. Также по ним есть различные программы. Уровень по каждому из этих направлений в Калининградской области очень высокий. И, конечно, программа не будет застывшим механизмом, она будет регулярно обновляться в соответствии с запросами граждан», - сказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.