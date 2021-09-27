Киновед Кирилл Разлогов: Калининградскую область я полюбил в 90-х

К Калининграду Кирилл Эмильевич всегда относился с особенной теплотой. Фото: Александр КАТЕРУША

Печальная новость пришла из Москвы: не стало Кирилла Разлогова, президента Гильдии киноведов и кинокритиков России. Самый главный киновед страны, программный директор Московского Международного кинофестиваля скончался на 76-м году жизни.

К Калининграду Кирилл Эмильевич всегда относился с особенной теплотой. Причем в нашем регионе он бывал по большей части не в областном центре, а в Светлогорске. Светлогорск киновед полюбил еще в середине 1990-х, когда там проводили кинофестиваль «Янтарная пантера».

- Калининградскую область я полюбил в 90-х. Я хорошо помню кинофестиваль в Светлогорске. Тогда было понятно, что у небольшого курортного городка большое кинобудущее, - вспоминал в поздних интервью Разлогов.

Светлогорск действительно тогда всколыхнуло. Ведь таких толп туристов, как сейчас, еще не было, и по вечерам в ресторанах никто не пел в караоке. Зато на «Янтарную пантеру» приезжали звезды кино, артисты и режиссеры, а Никита Михалков в 1994 году впервые показал «Утомленных солнцем» и тогда же взял главный приз. Кирилл Разлогов к этому фестивалю имел непосредственное отношение.

И на «Балтийские дебюты», которые ежегодно теперь проводят в Светлогорске, Кирилл Эмильевич с радостью приезжал дважды: в 2016-м и в этом, 2021 году.

Всякий раз киновед преданно и честно отсматривал фильмы конкурсной программы. Честно - потому что никогда не спал в кинозале, каким бы скучным или неинтересным ни был фильм. Может, он и хотел вздремнуть, но не мог себе этого позволить.

- Я никогда не засыпал в зале, будучи членом жюри! Уснуть в жюри я не могу - это непрофессионально. А вот если это отборочные просмотры - то да. Могу написать про фильм, который я видел не полностью. Про меня ходят легенды в этом плане, считают, что во сне я лучше вижу, понимаю и запоминаю фильм. У меня, правда, были случаи, когда я просыпал весь фильм. Тогда смотрел его заново, - рассказывал Кирилл Эмильевич «Комсомолке».

Вообще, у кинокритика был особый юмор, он мог позволить хоть и цензурно, но весьма остро высказаться о каком-нибудь деятеле кино, будь то режиссер или актер. Вспомнить, как кто-то напился или устроил скандал. Рассказывал он об этом мастерски, увлекательно и совсем беззлобно. Наверное, поэтому на него и не обижались. Так, во время своего визита на «Балтийские дебюты» в Светлогорск в июле 2021 года Кирилл Эмильевич с веселой иронией рассказывал про выпивоху Жерара Депардье.

Разлогов был большим профессионалом. Этим летом, незадолго до Светлогорска, в разгар пандемии, он с дочерями ездил в Канны на кинофестиваль, сидел там на карантине, потом сбегал с него раньше времени, чтобы посмотреть новый фильм Германа. Не поехать в Канны он не мог - обязывала профессия и любовь к кино.