Лучшие выбрали лучших: ФЦК - на вершине бизнес-рейтинга

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Российский бизнес второй год подряд высоко оценил работу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Эксперты рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», в числе которых ведущие промышленники и предприниматели, вновь отдали первое место в отрасли «Профессиональные услуги» генеральному директору ФЦК Николаю Соломону. Список победителей рейтинга опубликован 27 сентября в газете «Коммерсантъ». В 2020 году руководитель ФЦК также занял 1 место в отраслевой номинации.

«Это победа нашей команды, которая помогает бизнесу повышать эффективность, создавать на предприятиях производственные системы, формировать культуру непрерывных улучшений. В копилке ФЦК – более 900 успешных бизнес-кейсов в 63 регионах России. Спрос на наши услуги колоссальный – в 2 раза превышает предложение. Это говорит о том, что услуги Федерального центра компетенций – эффективный и востребованный бизнесом инструмент развития экономики», – прокомментировал результаты рейтинга генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

«Ассоциация Менеджеров» и Издательский дом «Коммерсантъ» проводят рейтинг с 2001 года. Его экспертами выступают члены «Академии премии «Топ-1000»: все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров. Их задача – верифицировать списки бизнес-лидеров. Экспертам предлагается подтвердить кандидатуры из списка бизнес-лидеров, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур. Цель проекта – выявлять наиболее эффективных управленцев.

Эксперты ФЦК оказывают адресную поддержку российским предприятиям, вступившим в национальный проект «Производительность труда». На адресную поддержку 532 предприятий Правительство РФ с начала нацпроекта «Производительность труда» направило 3 млрд рублей. В 2020 году прирост добавленной стоимости этих предприятий в 17 раз превысил объем инвестиций государства на реализацию проектов – 53 млрд рублей. Объем дополнительных налоговых отчислений и страховых взносов в 2020 году увеличился на 5 млрд рублей.

Национальный проект утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и ФЦК.

За дополнительной информацией можно обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»).

Опытные и квалифицированные специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области помогут внедрить и адаптировать процесс целеполагания и мотивации сотрудников на достижение целей, оптимизировать производственные и офисные процессы с помощью инструментов бережливого производства с целью создания потоков-образцов, сформировать систему проектного управления и создать инфраструктуру для внедрения культуры постоянных улучшений, подготовить сотрудников на производственной площадке и воспитать тренеров для последующей передачи знаний, подготовить руководителей и сотрудников к трансформации производственной культуры.

Предприятия — участники национального проекта «Производительность труда» абсолютно бесплатно могут получить знания и умения в сфере бережливых технологий на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области для своих сотрудников на «Фабрике производственных процессов» и «Фабрике офисных процессов». Это учебные практические площадки. На них участники на реальных кейсах получают опыт применения технологий бережливого производства. Кроме того, сертифицированные тренеры РЦК проводят тренинги по темам бережливых технологий и методике развертывания проекта на предприятии.

В результате у компании повышается качество товаров и услуг, идет рост конкурентоспособности благодаря применению бережливых технологий.

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».