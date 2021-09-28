Закрепить достигнутый успех: калининградский производитель об участии в национальном проекте «Производительность труда»

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Один из ведущих российских производителей полуприцепов, прицепов и грузовых надстроек калининградская компания Grunwald в июне этого года присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Компания давно реализует стратегию применения эффективных практик, направленную на снижение потерь. Сотрудники прошли обучение на базе Регионального центра компетенций Калининградской области в сфере производительности труда. Там они узнали о структуре и развитии проекта от старта к достижению целевых показателей, об определении направлений деятельности каждого участника рабочей группы, методах повышения эффективности работы.

«Сейчас работаем над визуализацией информации путем создания инфостенда участка, цеха. Очень важно «выводить» информацию на доски, визуализировать, доводить до сотрудников все результаты мероприятий, проводимых на предприятии, мониторить наиболее значимые показатели, отражать потери и проблемы. Считаю это очень важной мотивационной составляющей. Так, результаты организации рабочих мест по 5С с целью их дальнейшего тиражирования в ближайшее время планируется визуализировать», - рассказал директор производства Леонид Кувшинов.

Сегодня на предприятии уже провели полный срез всех сложностей. «Мы точно знаем, где и что нужно улучшить», - добавил директор производства.

Помимо сокращения рабочих издержек, в задачах национального проекта разработка и внедрение толковых и понятных карт для операторов потока, визуализирующих наиболее оптимальный способ выполнения задач.

О компании

Grunwald - один из ведущих российских производителей полуприцепов, прицепов и грузовых надстроек. За 14 лет в транспортном машиностроении смог заслужить признание транспортных компаний из всех регионов России, вывести свою продукцию на внешние рынки и запустить три современных производственных комплекса. Сегодня два завода компании функционируют в Калининграде и один в Немане. К середине 2021 года общее количество выпущенных компанией транспортных средств приблизилось к 10 тысячам единиц.

В Калининградской области нацпроект «Производительность труда» стартовал в 2019 году. С начала действия нацпроекта в регионе к нему присоединилось 43 предприятия. Его цель - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5%.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».