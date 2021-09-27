«Это была их ссора, никто не виноват!»: что происходило в квартире на 9-м этаже, откуда выпали парень и девушка

Страшный случай произошел в этом многоэтажном доме на улице Зеленой. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде поздним вечером 25 сентября погибли, выпав из окна, 18-летний парень и его 16-летняя подруга. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Калининградской области.

- Ночью 26 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что под окнами одного из многоэтажных домов по улице Зеленой в городе Калининграде обнаружены тела юноши и девушки с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка.

Личности погибших уже установлены. Ими оказались 18-летний юноша, проживавший в указанном доме, и 16-летняя жительница Калининграда.

- По предварительным данным, компания молодых людей отмечала день рождения погибшего у него в квартире, расположенной на 9-м этаже. В какой-то момент юноша подошел к сидевшей на подоконнике открытого окна девушке, обнял ее. Не удержав равновесие, молодые люди выпали из окна квартиры и, получив смертельные травмы, скончались на месте происшествия, - уточняют в пресс-службе.

В настоящее время, по словам правоохранителей, детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«МНОГО НЕПОНЯТОК»

Корреспондент «Комсомолки» побеседовал с очевидцами трагедии и с жителями дома № 68 по улице Зеленой, где все случилось.

Оказалось, что есть сразу несколько версий произошедшего. Однако все сходятся на том, что незадолго до происшествия в квартире вспыхнула ссора. Также все упоминают в своих версиях некую Александру.

Одним из первых странности заметил старший брат погибшей Натальи М. (имя изменено. - Ред.), Сергей, который также с детства знал разбившегося Дмитрия Н. (имя изменено. - Ред.).

- В этой истории много непоняток, - говорит Сергей. - Сразу скажу, что меня на этот праздник не пригласили, но я заметил, что все, с кем я успел пообщаться, путаются в своих рассказах. Кто-то говорит, что на дне рождения было 20 человек, кто-то говорит про 15, а кто-то - что не больше 8. Были только друзья, без родственников. Я лично знаю пятерых, а кто там был еще, пока не могу сказать.

- Это была съемная квартира или родителей погибшего?

- По-моему, ее сняли у каких-то его знакомых, - отвечает Сергей.

- Вы что-то знаете о ссоре погибших?

- Как я понял, в квартиру приехал человек, знакомый Димы, поговорил с ребятами, и сразу началась ругань. Сразу после этой ссоры все и произошло. Но что именно сказал тот человек, никто говорить не хочет.

«ЭТО БЫЛА ИХ ССОРА»

На той вечеринке присутствовал также Влад К., друг обоих ребят. Он был немногословен.

- Нас много опрашивали в ту ночь, - говорит Влад. - Но основные показания давала Александра. Когда все случилось, я сказать не могу, потому что даже ни разу не взглянул на часы. Могу сказать, что все, кто был в квартире, находились в гостиной, а Александра - с ребятами. Они ссорились.

Влад подтвердил, что квартира была съемной. По его версии, на вечеринку было приглашено всего 8 человек.

А вот по версии Ангелины П. (имя изменено. - Ред.), подруги погибших, в квартире было 11 человек. Ангелина призналась, что в ее рассказе могут быть неточности, так как «сама в шоковом состоянии».

- Когда они выпали из окна, меня там не было, я была в другой комнате, - говорит Ангелина. - Дима с Натальей были моими лучшими друзьями. Как мне тетя Саша сказала, они поругались, потом помирились. Наташа сидела на подоконнике с открытым окном, дышала свежим воздухом, чтобы не спускаться на первый этаж с подъезда. Дима подошел ее обнять, но она отвернула голову. Они оба не удержали равновесия, потому что никто не держался, и полетели вместе…

Когда я попытался узнать о человеке, из-за которого якобы произошла ссора, Ангелина оборвала разговор: «Это была их ссора, никто не виноват!»

ЧТО ГОВОРЯТ СОСЕДИ?

«Упали друг за другом»

Рассказы жильцов многоэтажки дополняют произошедшее новыми деталями

Свидетельницей падения подростков стала соседка с первого этажа, которая попросила не называть ее имени.

- Я тоже читала новости и удивилась, потому что все было не так, как пишут, потому что ребята упали не вместе. Первой упала девочка, затем - с криком - парень. До этого сверху был сильный шум и ругань. Я запомнила, потому что окно у меня было открыто и как раз часов в 11 вечера я провожала гостей - мы праздновали в тот вечер день рождения моего мужа.

По словам соседки, на громкие крики сверху обратили внимание все гости.

- Только я всех проводила, мне сын крикнул: «Мама, там кто-то упал!» Он выбежал на лоджию и начал смотреть. Я сразу все поняла и стала ему объяснять, что дядя просто упал с велосипеда и ничего страшного. Сама же увидела, как парень, который упал, пытался поднять голову.

Дальше, по словам соседки, началась беготня по лестницам, крики и плач.

- Уложила ребенка спать и снова выглянула на улицу. Около парня сидела девушка без обуви. Она рыдала. Все ее звали Александрой. А потом я пошла узнать у соседей, что произошло, - стал сбегаться народ.

Кроме того, после случившегося к подъезду подошли и другие свидетели.

- Молодая пара шла со стороны улицы Горького, - передает их рассказ соседка. - Они издали увидели, как из окна падает девушка, а следом за ней парень. Его успел кто-то схватить за ноги. Они говорили, что какое-то время парень провисел вниз головой, а потом тоже упал. Вроде как за ноги держала девушка, которая не смогла втянуть его в квартиру...