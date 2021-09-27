«Этот камень бесценен»: жители улицы Павлика Морозова в Калининграде выступили против замены брусчатки на асфальт

Брусчатка на Морозова, похоже, доживает последние деньки. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде по осени взялись ремонтировать сразу несколько дорог: Автомобильную, Транспортную, Судостроительную. В список попала и улица Павлика Морозова, которую запланировано расширить до семи метров и сделать двусторонней. И еще – снять брусчатку и уложить вместо нее асфальт. Вот тут-то и возник спор. Кто-то говорит, что асфальт куда лучше этих старых камней. Мол, на дворе XXI век, есть технологии, и хватит жить прошлым. А кто-то напротив, историческую брусчатку защищает. Признаться, последних намного больше. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улице Павлика Морозова и не встретил ни одного местного жителя, который высказался бы резко против брусчатки на этой улице.

«РАЙОН МЕНЯЕТСЯ К ХУДШЕМУ»

- Я опечалена. Кому здесь помешала брусчатка? – вздыхает женщина с сумками. - Да и потом, асфальт пойдет трещинами, его будут постоянно ремонтировать. Ямы все равно появятся. А брусчатку если хорошо выложить, ям не будет. Ну и смотрится булыжная мостовая по-другому. Брусчатка – лицо города. Где еще увидишь такие дороги?

В Балтрайоне Тамара Ивановна живет с 1962 года, с тех пор, как ее в 5-летнем возрасте привезли сюда родители. Живет она на Октябрьской площади, в двух шагах от Павлика Морозова. Тут же женщина трудится в кафе, многих знает, и вообще, переживает за всяческие изменения в родном квартале, тем более, изменения не в лучшую сторону.

- Мне не нравится, как меняется Балтрайон, - признается Тамара Ивановна. – Раньше он был домашний, родной, а сейчас… Машин очень много стало, движение как на Ленинском проспекте. Теперь еще и брусчатку сносят…

Около года назад на Павлика Морозова брусчатку перекладывали. Фото: Александр КАТЕРУША

Вдоль Павлика Морозова уже начали рубить деревья. Это тоже беспокоит жителей.

- Обещают, что вместо вырубленного посадят новые деревья. Но пока они вырастут, мы уже сами все помрем, - говорит мне прохожий мужчина.

Встречаю еще местных жителей.

- Мы отрицательно относимся к замене брусчатки асфальтом! - сходу уверенно говорит мне женщина с коляской. Представляется Мариной. – Брусчатка же еще немецкая, с тех времен. Извините, я понимаю, что камень этот кому-то из наших чиновников сейчас нужен. Потому что этот камень бесценен, он можно сказать золотой. А как они положат асфальт? Впереди слякоть! Асфальт они будут класть в дождь, в грязь, и через год все поплывет. Но, вопрос еще, кто его класть будет? – женщина разводит руками и оборачивается, пытаясь увидеть хоть кого-то из рабочих. Но их нет. – Вот и в субботу, когда я гуляла с ребенком, тут не было ни души!

Действительно, в понедельник, в 15:00, когда Павлика Морозова осматривал корреспондент «Комсомолки», там тоже не было ни одного рабочего.

Отметим, движение по Павлика Морозова перекрыли в четверг, 23 сентября. Территорию, примыкающую к улице Киевской, огородили бетонными блоками, установили знаки, сняли часть брусчатки… и все бросили. О ремонтных работах напоминает лишь одиноко стоящий экскаватор. Рабочего в кабине нет.

Жители Балтрайона не в восторге от планов властей. Фото: Александр КАТЕРУША

ГОД НАЗАД УЖЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЛИ

- Самое интересное, что год назад эту брусчатку перекладывали. Это вроде как деньги осваивают: сначала переложить, потом снять совсем, - говорит мне мужчина на электровелосипеде. Это Александр, житель соседней улицы.

Так что вывороченные каменные бордюры с брусчаткой наверняка и сейчас тихонечко лежат на Павлика Морозова и ждут, когда их увезут рабочие.

Местные жители попросили обозначить на страницах газеты еще одну вечную проблему Балтрайона (да и всего города. - Авт.) – состояние тротуаров.

- Тротуары у нас разбитые. Они бы, вместо того, чтобы брусчатку снимать, лучше бы для людей дорожки сделали! Тротуар, который идет от Павлика Морозова к рынку – это же ужас. И вся Киевская такая. С коляской не пройти. У меня подружка там с коляской шла, и у нее колеса отвалились на этих ямах!

Есть и еще одно опасение. Когда брусчатку заменят свежим асфальтом, машины (как показывает практика) начинают по отремонтированной дороге гонять. А рядом – детская библиотека имени Михалкова.

Тротуары на Павлика Морозова выглядят гораздо хуже, чем брусчатая мостовая. Фото: Александр КАТЕРУША

МНЕНИЕ «ЗА» БРУСЧАТКУ

Плевок в лицо истории

С брусчаткой Кенигсберга примерно такая же история, как и с придорожными аллеями. Да, это все абсолютно несовременно, некомфортно и даже смертельно опасно (как в случае с деревьями). Но в то же самое время и одетые в гранит улочки, и аллеи – это наши «фишки». В том числе ради этого в Калининград едут туристы. Должны ли мы бездумно избавляться от этих «фишек»? Я так не думаю.

В последние годы брусчатку убрали с десятков улиц – и больших, и маленьких. Власти складируют гранитные камни где-то на отшибе и обещают, что брусчатка пригодится для исторических улиц. Когда-нибудь потом, когда наступят лучшие времена. Пока они не наступили: мне не известно о том, что брусчаткой замостили какую-нибудь симпатичную улочку в Центральном районе. Хотя таких улочек много.

При этом убирать брусчатку продолжают.

Сегодня пришла очередь улицы Павлика Морозова. Да, это не исторический центр, туристов там немного. Но я, если честно, не очень представляю эту улицу без брусчатки. Там, как мне кажется, брусчатое покрытие гармонирует с окружающей архитектурой – с длинными немецкими домами. Зачем разрушать этот ансамбль? Чудом переживший войну? Пусть он не идеально гармоничен, но не правильнее ли просто добавить гармонии – отремонтировать тротуары и фасады домов, опустить бордюры для мам с колясками, сделать ровными пешеходные переходы, построить велодорожки?

У властей и подрядчиков иное понимание ситуации – все превратить в стандартную серую массу. Как везде. А Калининград, смею заметить, это не «везде». Это город с собственным лицом, с собственной богатой историей и культурой. Брусчатка – часть этой истории и культуры.

Алексей ДЕНИСЕНКОВ

МНЕНИЕ «ПРОТИВ» БРУСЧАТКИ

Каменный век

Брусчатку мне ничуть не жалко - и как жителю Балтрайона, и, особенно, как водителю. Даже после того, как камни переложили пару лет назад, комфортнее езда по улице Павлика Морозова не стала. Под колесами - все та же «стиральная доска», от которой идет зуд по кузову и салону. Да и многострадальную подвеску эти вибрации убивают не меньше, чем ямы и колдобины. Про низкое сцепление и длинный тормозной путь, наверное, не стоит даже напоминать. Причем скользят по булыжнику ведь не только машины, но иной раз и пешеходы на переходе. Все это, наверное, не вызывало вопросов лет 100 назад, но сейчас, в 2021 году, это действительно каменный век в прямом смысле слова.

Кто-то скажет, что с исчезновением брусчатки еще один уголок города потеряет часть своего колорита и очарования. Но, простите, как давно вы были на улице Павлика Морозова? Весь 400-метровый отрезок, о котором идет речь, радует глаз типовыми советскими многоэтажками с вкраплениями не самых изящных немецких зданий. Брусчатка в таком «историческом» окружении смотрится так же органично, как где-нибудь на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Храброво». При этом рядом, буквально за углом, действительно есть живописные узкие улочки, где и булыжное покрытие сохранилось, и трафик меньше. Вот там камням и место.

Михаил ЯНОВСКИЙ.