В кафе и в кинотеатр - по QR-коду: В Калининграде озвучены новые коронавирусные ограничения

Проект "коронавирусного" постановления опубликован на сайте регионального правительства. Фото: Иван Макеев

В Калининградской области со вторника, 5 октября, вводятся новые коронавирусные ограничения. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства утром в понедельник, 4 октября.

С 5 октября в регионе запрещена работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности (спортивных, творческих, досуговых комнат, клубов, центров, студий, комплексов, площадок, интерактивных музеев). Также в торговых центрах будет запрещено проведение информационных кампаний, стимулирующих потребительский спрос.

С пятницы, 8 октября, в рестораны, кафе, столовые, бары и другие предприятия общественного питания будут пускать только по предъявлении QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию либо что человек перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Это ограничение не распространяется на обслуживание постояльцев гостиниц при посещении объектов питания при гостиницах. Также QR-коды не нужны лицам, не достигшим 18 лет.

С 1 ноября QR-код (для лиц старше 18 лет) будет необходим для посещения бассейнов, фитнес-центров, организаций культуры: театров, филармоний, концертных залов и кинотеатров.