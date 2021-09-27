«Упорство и трудолюбие»: На АВТОТОР выбрали лучших по профессии

Вместе с дипломами победители и призеры получили от работодателя солидное денежное вознаграждение.

Финал конкурса «Лучший по профессии» традиционно провели в канун Дня машиностроителя. К сожалению, из-за пандемии развлекательную программу пришлось сократить, но благодаря зажигательному выступлению кавер-квартета «АтриМ» атмосфера вновь была праздничной.

Свои приветствия и слова поддержки автоторовцам направили губернатор Антон Алиханов, который поблагодарил работников компании за профессионализм и трудолюбие и пожелал всем новых успехов, крепкого здоровья и благополучия. Основатель компании Владимир Щербаков отметил, что эпоха цифровизации и глобальных изменений диктует необходимость перехода к новым современным технологическим решениям, в том числе и в автомобилестроении, выразив уверенность, что команде АВТОТОР это под силу. Коллектив также поздравили председатель совета директоров Валерий Горбунов и президент-генеральный директор «Автотор Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов.

Испытания проходили в семи номинациях, в каждой из которых организаторы предложили участникам действительно непростые задания. Например, контролерам ОТК предстояло не только отыскать за 15 минут все заранее нанесенные дефекты, но и разобраться с перепутанной документацией. Сварщикам предложили на скорость сварить состоящий из множества мелких фрагментов элемент подкрылка. Водители-перегонщики на быстроту и точность «парковали» готовые к отправке автомобили в узких железнодорожных вагонах.

- Перед финалом я неделю не спал ночами, готовился, - признался занявший первое место среди слесарей механосборочных работ Андрей Шурыгин. - Теоретическая часть действительно была сложной, и на практике тоже не все так просто, как кажется. Я на АВТОТОР с 2018 года работаю, многие конкуренты в конкурсе гораздо опытнее меня, но тем радостнее победа!

Секретом успеха многие триумфаторы назвали упорство в постоянном движении вперед и стремление делать свое дело лучше всех.

- Хочу поблагодарить компанию за предоставленную возможность, начальство - за доверие и коллег за то, что поддержали, - отметил водитель погрузчика Николай Кириллов.

Как показал конкурс, победители прошлых лет вовсе не «почивают на лаврах» и, оттачивая свое мастерство, снова подтверждают высочайший уровень. Яркий пример - контролер Наталья Бакурова, которая одержала победу во второй раз.

- Для меня это по-прежнему очень волнительно, - рассказала Наталья. - Практическое задание оказалось особенно сложным, поскольку у нас на входном контроле несколько другая специфика. Рада, что справилась и снова победила!

Вместе с дипломами победители и призеры получили солидное денежное вознаграждение от АВТОТОР: за первое место - по 50 000 рублей, за второе - 25 000 и за третье 15 000 рублей. Многие уже придумали, как потратить деньги: кто-то купит мебель, кто-то начинает копить на машину.

С связи с расширением производства (новые цеха уже строятся) на АВТОТОР сегодня открыты около 300 вакансий слесарей, маляров и сварщиков. Компания приглашает всех, кто готов попробовать себя в динамично развивающемся автомобильном производстве.

- Люди - это самое важное, что есть у предприятия, поскольку именно работники обеспечивают качество выпускаемой продукции, - подчеркнул директор по качеству АВТОТОР Ку Бон Юн.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители конкурса «Лучший по профессии»-2021:

«Слесарь механосборочных работ» - Андрей Шурыгин

«Сварщик машин контактной сварки» - Николай Сысоев

«Маляр» - Алишер Расулов

«Контролер качества» - Наталья Бакурова

«Комплектовщик» - Нина Светлакова

«Водитель погрузчика» - Николай Кириллов

«Водитель-перегонщик» - Павел Магурин