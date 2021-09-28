Калининградец сдал в библиотеку книгу, в которую спрятал 65 000 рублей

Любовь к чтению иногда может обойтись слишком дорого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы продолжаем серию материалов, посвященных юбилею Калининградской области. Сегодня речь пойдет про 2012 год, который был богат на самые разные события, включая курьезы.

ТЕСТ НА ПОРЯДОЧНОСТЬ

В сентябре 2012-го в библиотеке имени Снегова читатель, выбирая книги, взял очередной томик, а оттуда… посыпались купюры. 65 тысяч рублей. Можно было присвоить? Легко: рядом никого, камер видеонаблюдения нет, сунул деньги в карман – и пошел. Но электрик Сергей Окруженко направился не к выходу, а к стойке – сообщить о книге с сюрпризом.

Несмотря на все реформы и модернизации последних лет, работники наших библиотек по-прежнему в списках миллиардеров не замечены. Однако никому из «Снеговки» и в голову не пришло поживиться за счет чужой беды. Напротив, сразу выяснили по картотеке, кто последним брал эту книгу. Оказалось, пожилой мужчина, постоянный клиент. Но мало ли что, вдруг это все-таки не он? Положив купюры в сейф, стали его ждать.

«Подозреваемый» появился уже на другой день. Выглядел непривычно мрачным.

– У вас что-то случилось? – спросили его.

Тот, смущаясь, рассказал, что снял чуть ли не все с книжки, на лечение. И теперь не знает, что делать, потому что деньги пропали. Греша на асоциального соседа, даже заявление в полицию написал…

– А сколько денег-то было?

– 65 тысяч, – тяжело вздохнул пенсионер.

– Не переживайте, вот они.

Немая сцена. А потом:

– Так вот, значит, куда я их засунул!..

Обалдевший гражданин стал совать работницам библиотеки по пятитысячной купюре – желая отблагодарить.

– Зачем вы нас обижаете?!

Тогда читатель рванул в ближайший магазин. И вскоре вернулся с покупками, накрыв для библиотекарей сладкий стол.

ПОЛЕТЫ НА КОСЕ

Эта узкая полоска земли, омываемая с одной стороны морем, а с другой – заливом, была и до войны на положении особо охраняемой территории. Но тихие и экологически чистые безмоторные летательные аппараты не могли нарушить хрупкого равновесия уникального уголка природы. Так Куршская коса стала Меккой для планеристов.

После войны полеты прекратились. И вот старую традицию решили возродить. А помочь в этом согласились планеристы из международного клуба Vintage Glider Club.

10 августа 2012-го. Последние приготовления к полету – и планер взмывает над Куршской косой! Фото: Нацпарк «Куршская коса»

10 августа 2012-го на пробные полеты прибыли более 80 иностранных гостей. Они подарили национальному парку отреставрированный учебный планер SG-38. В 1938 году он летал в этих местах, а теперь стал экспонатом здешнего музейного комплекса.

А в тот день первым в воздух поднялся вице-президент клуба Харальд Кемпер. На своем Baby 2B он и летел дольше всех – 56 секунд. Когда же этого солидного 62-летнего детского врача-ортопеда спросили, что он испытал, паря над косой, доктор Кемпер восторженно ответил: «Чувство свободы! Я был словно чайка!..»

А еще в том году нацпарку исполнялось 25 лет. По случаю юбилея был объявлен конкурс «Поющая коса», призванный обеспечить ее собственным гимном. Лучшим было признано произведение, которое представил Григорий Зингер – учащийся областного музыкального колледжа имени Рахманинова.

ТОРНАДО НАМ НЕ НАДО

9 июля 2012-го в поселке Весново Краснознаменского района разразился смерч. Всего на пять минут. Однако в результате там пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Разбушевавшаяся стихия вырывала с корнем деревья, срывала крыши, валила опоры ЛЭП. Крупный град и сильнейший ливень уничтожили урожай в садах и на огородах. Поселок остался без электричества, воды, связи. При этом никто, к счастью, не пострадал. А когда смерч прекратился, местные жители сразу принялись устранять его последствия. Вскоре на помощь пришли и бригады экстренных служб. Благодаря общим слаженным действиям уже через два дня в Весново был наведен порядок.

АВТОЛАВКА ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ

В отдаленных поселках и на хуторах Озерского района нередко можно встретить лишь пожилых людей. Машин эти бывшие рядовые колхозники не нажили. Автобусы туда не ходят. А магазинов там нет, нерентабельно. Так что автолавка – порой единственная связь с внешним миром. Причем связь жизненно важная. В прямом смысле.

И вот в октябре 2012-го ниточка оборвалась – доставлявшая продукты машина сломалась. Пенсионеры, многие из которых еще помнили суровую годину войны, терпеливо ждали. Но время шло, а автолавка все не приезжала. Между тем из съестных запасов у стариков оставалось только то, что они вырастили на огороде…

К счастью, о происходящем узнали журналисты. После шума в СМИ автолавка вернулась на линию. А главам администраций – района и Красноярского сельского поселения – пришлось написать заявления об уходе.

СУДЬБА СТОРОЖЕВИКА

Сторожевой корабль «Неукротимый» в 2009 году вывели из боевого состава и выставили на продажу как списанное военное имущество. В ожидании сделки он стоял в родной гавани Балтийска. А вечером 3 ноября 2012-го тихо пошел ко дну…

К ЧП привела «течь корпуса, вызванная коррозийными повреждениями». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К затоплению привела «течь корпуса, вызванная коррозийными повреждениями». Причем «Неукротимый» давно терял остойчивость и плавучесть. Однако меры не принимались. А теперь чтобы продать сторожевик, его сначала нужно было поднять из воды. Очень «по-хозяйски». Особенно учитывая, что в вооруженных силах в ту пору затеяли реформу, во главу угла поставив принцип «экономика должна быть экономной».

Случившееся было воспринято всеми как диагноз положению дел в армии. Когда в погоне за всяческими «аутсорсингами» забыли о самой службе. И так уж совпало, что всего через пару дней после ЧП в Балтийске был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков – главный инициатор спорных реформ в ВС.

КОНТРАЦЕПТИВ НА ДОРОЖКУ

В январе 2012-го у нас появился уличный автомат по продаже презервативов. 10 рублей – такова была там цена одного изделия № 2, как стыдливо именовали эту продукцию в советские времена. Но вот пришли иные времена, и презервативы стали предлагать купить прямо на остановке – у гостиницы «Калининград». Более того, за десятку автомат выдавал также вкладыш с изображением одной из поз, описанных в «Камасутре».

Появление «кондомата» вызвало возмущение у общественности. Мол, презервативы и так продаются чуть ли не во всех магазинах. Что за необходимость в круглосуточной продаже специфического товара еще и на улице? К тому же там ведь его купить могли уже и дети. Оправдываясь, хозяева называли свой проект социальным, противодействующим распространению СПИДа. Тем не менее, дескать, это прежде всего бизнес, и если он пойдет, поставим и другие «кондоматы». Но бизнес не пошел…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На Новый, 2012 год елка на площади Победы подросла – с 19 метров до 30.

3 января вдоль границ области пролетел Ан-2 с иконой Казанской Божией Матери на борту, а выпускник лицея № 23 Лев Арзамасский стал лучшим на 1-й Всемирной олимпиаде по физике.

4 апреля школе № 50 было присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Булатова – он участвовал в церемонии, приехав из родного Курска.

21 апреля на улице Горького заработал первый в Калининграде ФОК.

С 15 мая по 15 сентября уже не только молодежь и пожилые, а все жители области могли летать по льготным тарифам в столицу (3,6 тысячи рублей) и Питер (3,3 тысячи рублей).

В августе воспитанница калининградской школы синхронного плавания Наталья Ищенко вернулась с Олимпиады с двумя золотыми медалями.

10 августа в Полесске открылась первая в России «Молодежная деревня» – учреждение для социальной адаптации молодых инвалидов.

С 14 по 18 августа впервые прошел фестиваль «Территория мира», главными его гостями стали «Бурановские бабушки».

1 сентября начались занятия в школе № 56, а 27-я была присоединена к школе № 29.

6 сентября Центральной детской библиотеке Калининграда было присвоено имя Сергея Михалкова. В церемонии приняла участие его вдова.

6 сентября на улице Вали Котика, 20, открыли памятную доску заслуженному работнику областного рыбпрома Сергею Чернышеву.

7 октября состоялась презентация трамвая, за 1,4 млн евро купленного у польского концерна PESA. Обещали купить еще десять, но первый так и остался единственным.

17 октября Дмитрий Медведев (уже в ранге премьер-министра) открыл Калининградский центр сердечно-сосудистой хирургии (с созданием в 2015 году отделения травматологии и ортопедии он стал Федеральным центром высоких медицинских технологий).

25 ноября, в День матери, были впервые вручены новые региональные награды – медали «Материнская слава».

19 декабря 2012-го Роман Романенко (на снимке – в центре) снова отправился на МКС. На сей раз компанию сыну нашего земляка-космонавта Юрия Романенко составили американец Томас Маршберн (слева) и канадец Крис Хэдфилд. Фото: Архив автора

29 декабря областной суд начал работать в новом здании на улице Сергеева, 8.

В декабре в регионе завершилась утилизация устаревших боеприпасов. Она стартовала в апреле 2010-го, всего пришлось уничтожить 32 тысячи тонн взрывоопасных «отходов».