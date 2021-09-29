Повысилась эффективность и безопасность: калининградский производитель об эффективности нацпроекта «Производительность труда»

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Открытое акционерное общество «Электросварка» («Эсва») вошло в национальный проект «Производительность труда» в июле этого года. Сейчас компания проходит этап диагностики, анализируется текущее состояние производства. Для оценки используются такие инструменты, как картирование процессов, диаграмма спагетти, производственный анализ, оценка эффективности оборудования, анкетирование клиентов процесса.

На основе этой оценки будут найдены направления, которые необходимо оптимизировать, и выработаны решения для повышения эффективности производства.

Как рассказали в Региональном центре компетенций Калининградской области, для применения инструментов бережливого производства выбран так называемый эталонный участок. На нем проводится внедрение инструментов 5С, автономное обслуживание, стандартизированная работа. И уже видны первые результаты.

Например, благодаря внедрению системы 5С повысилась эффективность и безопасность рабочих мест сотрудников. Рабочие перестали тратить время на поиск инструмента и материалов, значительно увеличилась полезная площадь участка.

Выработка решений по оптимизации процессов продолжается. Идет подготовка внутренних инструкторов по бережливому производству для предприятий, организуется проектный офис, разрабатывается дерево целей и инфоцентр генерального директора.

Открытое акционерное общество «Электросварка» («Эсва») открылось в Калининградской области в 1958 году. Тогда производство называлось «Завод сварочного оборудования и технологических лазеров». Сегодня предприятие - резидент ОЭЗ выпускает более 16 тысяч единиц готовой продукции - от небольших сварочных машин и материалов до автоматизированных комплексов, используемых в машиностроении и тяжелой промышленности. Ассортимент продукции постоянно расширяется.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».