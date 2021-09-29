Уйдут ли школы Калининграда на дистант из-за коронавируса

Старшеклассники, наверное, и рады были бы дома посидеть, но пока нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болеют чаще

- Ох, болеют дети! - только и слышишь разговоры мамочек, ожидающих своих детей после уроков в школьных дворах.

- Приятельница моей знакомой говорит, что сын заболел коронавирусом, ну так тяжело болел, так тяжело, - с сочувствием рассказывает одна.

- А у моей знакомой дочь болела – неуправляемая течь из носа и обоняние отшибло. Говорит, чай пьет, котлету ест - все одно: вкус мыла. Считай, легко перенесла, - говорит вторая.

Дети правда болеют. И это ежедневно подтверждают сводки от регионального оперштаба. Так, на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом среди школьников возросла и было зафиксировано уже более 200 случаев. И этот сентябрь нас уже хорошо натренировал: за сутки то 15 школьников заразились, то 25.

Главный врач Калининградской областной инфекционной больницы Ольга Краснова в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград» призналась, что рост заболевания коронавирусом в регионе медиков не удивил.

- Мы видели некоторое время назад ситуацию (с ростом числа заражений. - Ред.) в Москве, Санкт-Петербурге, это не стало неожиданностью, - отметила Ольга Краснова и остановилась на детях: - Стало больше детей среди заболевших. Сегодня у нас в стационаре находится 25 детей, самому маленькому пациенту 2 месяца. Это рекорд для нас, до этого у нас находилось 12 пациентов (самое большое число. - Ред.).

При этом врач не подтвердила предположения ведущих эфира, что дети стали тяжелее переносить новую инфекцию. По словам Ольги Красновой, состояние детей с коронавирусом может быть осложнено и другими циркулирующими сегодня сезонными вирусами.

- Закончилась пора отпусков, дети пошли учиться, вышли в коллективы, многие (и взрослые тоже. - Ред.) расслабились, не носят маски в общественном транспорте, магазинах. Количество пациентов растет.

Когда класс отправят на дистант?

- Вам прямо на этот вопрос никто не ответит! - заверили меня директора школ, знакомые учителя, врачи. - Потому что по каждому заболеванию коронавирусом в детском коллективе санитарная служба проводит расследование. И, исходя из результатов этого расследования, принимается решение.

В региональном Роспотребнадзоре подтверждают - нужно проводить всеобъемлющую проверку.

- По факту регистрации КАЖДОГО случая заболевания COVID-19 в детском организованном коллективе управлением Роспотребнадзора организуются противоэпидемические мероприятия, проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого принимаются решения о переводе класса на дистанционное обучение, - пояснили в ведомстве. - Решение о переводе на дистанционное обучение принимается ИНДИВИДУАЛЬНО для каждого организованного коллектива в зависимости от наличия (отсутствия) клинических проявлений, сроков заболевания, последней даты посещения заболевшим учебного заведения и иных критериев.

В случае же с ОРВИ критерий для карантина очень прост: болеет более 20% коллектива - все по домам, одни - заниматься лечением, другие - грызть гранит науки дистанционно, общаться с педагогами в мессенджерах, зумах.

Могут ли у детей быть осложнения после COVID-19?

Основную опасность в виде осложнения ковида у детей представляет мультисистемный воспалительный синдром (ДМВС). Как поясняют в региональном Роспотребнадзоре, это чрезмерный иммунный ответ организма на проникновения вируса.

- Чаще всего ДМВС развивается через 1-6 недель после острой фазы болезни, даже если дети перенесли легкую или бессимптомную форму COVID-19. К этому времени у большинства переболевших коронавирусом детей ПЦР-тесты на ковид дают отрицательный результат, но при этом обнаруживаются антитела к коронавирусу, - отмечают специалисты.

Как правило, первый признак мультисистемного воспалительного синдрома после ковида у детей - резкое повышение температуры тела до высоких отметок (выше 38 градусов). Гипертермия может держаться в течение суток и более. На теле (по всему или на определенных участках) может наблюдаться сыпь - пятнистая и/или папулезная. Характерными признаками мультисистемного воспалительного синдрома могут быть конъюнктивит, склерит, увеличение лимфоузлов, отеки ладоней и стоп. Один из частых симптомов ДМВС - красный или малиновый цвет языка и опухшие ярко-алые губы. Синдром может привести к поражению желудочно-кишечного тракта, появляются боли в животе, рвота, тошнота, диарея.

Результатом ДМВС могут быть кардиологические, почечные, гематологические, дерматологические нарушения, а также поражение ЦНС, дыхательная недостаточность, связанная с поражением легких.

Воспалительный синдром после ковида чаще наблюдается у детей от 2 до 5 лет, но ему подвержены и дети более старшего возраста.

Что может уберечь детей?

По мнению врачей, на сегодня единственная возможность взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 - это масштабное вакцинирование взрослого населения.

- Важно разрывать цепочки передачи инфекции, - напомнила нам, взрослым калининградцам, уже упомянутая Ольга Краснова.

КОНКРЕТНО

Где и из-за чего закрыты школы и детские сады

По данным регионального министерства образования, на 27 сентября полностью закрыты из-за ОРВИ:

- средняя школа в поселке Славинска Гвардейского городского округа;

- детский сад «Солнышко» в поселке Тургенево Полесского городского округа.

Кроме этого:

- частично на карантин закрыта 41 группа в 27 детских садах (в девяти детских садах - по COVID-19) в десяти муниципалитетах: Багратионовске, Калининграде, Гурьевске, Краснознаменске, Мамоново, Нестерове, Озерске, Правдинске, Советске, Черняховске;

- частично закрыт 51 класс в 26 школах (в девятнадцати школах - по COVID-19) в десяти муниципальных образованиях: Багратионовске, Гвардейске, Калининграде, Зеленоградске, Нестерове, Озерске, Правдинске, Славске, Советске, Черняховске.