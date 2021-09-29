Замку Кёнигсберга, более известному как Королевский, не очень везло при жизни, не везет и после смерти. В конце 1960-х годов, несмотря на протесты жителей Калининграда, остатки орденской цитадели снесли, хотя при желании их можно было бы восстановить. Но желания у партийной верхушки не было. «Этот гнилой зуб пора вырвать», - заявил во время визита в Калининград председатель Совмина СССР Алексей Косыгин. История повторяется через полвека. На этот раз «мозолят глаза» раскопанные двадцать лет назад (или больше) подвалы западного флигеля замка. И вместо того чтобы превратить место в музей, подвалы решили просто засыпать песком или, если говорить языком чиновничьих формулировок, «законсервировать методом повторного погружения в грунт». А все начиналось вполне оптимистично. Масштабные раскопки на месте замка стартовали в начале нулевых, их инициатором выступил журнал «Шпигель». Немцы надеялись найти в центре Калининграда Янтарную комнату и потому аккуратно финансировали археологические работы. Шедевра, разумеется, не обнаружили, но кое-что интересное попалось. Например, подземный ход, который вел в сторону Преголи и Кафедрального собора, а также таинственная «шкатулка чернокнижника» с ритуальными амулетами. Примерно в 2008 году «Шпигелю» тема надоела и раскопки прекратились. Подвалы для приличия закрыли деревянными навесами, раскопанные кирпичные стены подперли брусками и на том забыли. Вспомнили об остатках замка за пару лет до чемпионата мира по футболу. Забрезжила надежда, что наконец-то несчастные подвалы, которые периодически затапливало, накроют стеклянным куполом и превратят в музей. Как это делается с подобными раскопками, к примеру, в городах Европы. Но не сложилось: как обычно, не хватило денег или чего-то еще. Вокруг раскопок просто появился новый забор и таблички, сообщающие, что когда-то здесь был замок. Красивую идею с саркофагом отложили на потом. И казалось, что идея наконец-то начала воплощаться в жизнь весной и летом этого года. На волне обсуждений невеселого будущего Дома Советов и новой концепции застройки центра города вспомнили и про замковые подвалы. И даже объявили конкурс на эскиз защитного купола. В сети появилось несколько вариантов, напоминающих то шатры, то гигантские автобусные остановки. Можно сказать, что итоги конкурса подвели в начале этой недели, и они оказались обескураживающими. - Мы решили поступить честно, профессионально, отказаться от создания дорогостоящих укрывающих конструкций, тем более их представляли общественности несколько вариантов и так и не получилось единого мнения, - сообщил руководитель службы по охране культурного наследия Евгений Маслов. - Консервация будет осуществлена путем укрепления сохранившихся архитектурных элементов с дальнейшей засыпкой раскопа. Что тут сказать? Не только сторонники восстановления Королевского замка, но даже те из калининградцев, кто хотел хотя бы сохранить его остатки, могут расслабиться - если это и произойдет, то явно не при нашей жизни. Подвалы засыплют, а сверху, возможно, что-то построят. И история замка завершится теперь уже окончательно. ЦИТАТА В ТЕМУ «Нам важно сохранить все, что уже раскопали. Иначе зачем этим вообще заниматься? А сейчас обязательно нужно сделать навесы над стенами, поставить металлические опоры вместо деревянных, устроить хороший дренаж. Если помните, была идея вообще устроить здесь музей под куполом. Запланировали на это 10 миллионов рублей, но проект не прошел. Если к осени, как обещают, консервацию выполнят, то мы начнем копать фундамент здания дома Конвента». Археолог Владимир ВАЛУЕВ - в интервью «Комсомолке» в августе 2005 года.